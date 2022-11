Le tireur Oppo ‘Camp Guard montre le meilleur du lancer de rayons de Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm vient de présenter le Snapdragon 8 Gen 2, et l’un des principaux points de discussion était les capacités de la puce pour le traçage de rayons accéléré par le matériel. Aujourd’hui, Oppo nous a donné un aperçu de l’apparence de la fonctionnalité sur un smartphone.

La société a développé un jeu de tir à la première personne appelé “Camp Guard” qui démontre les capacités de traçage de rayons sur un smartphone, ce qui peut être vu dans la vidéo promotionnelle soignée ci-dessous.

Le lancer de rayons permet des graphismes beaucoup plus réalistes, car il améliore la précision physique des reflets et des ombres, rapprochant ainsi les jeux de la réalité. Oppo a commencé à travailler sur les effets et les visuels en 2020 et a finalement décidé de partager ses découvertes avec Qualcomm. Les deux sociétés ont optimisé les pilotes PhysRay Engine 2.0 pour que les textures apparaissent en douceur sur un smartphone. Le résultat est d’exécuter Camp Guard à 720p 60 ips pendant trente minutes sur un appareil à température ambiante, alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2.

Nous pouvons voir dans la démo en direct que le reflet du soldat apparaît sur le pétrolier, ce qui n’était pas réalisable jusqu’à présent sur les téléphones portables – uniquement les PC et les consoles de jeux. L’ombre change également selon un angle, au lieu d’être une figure géométrique fixe.

Les objets qui ne sont pas devant l’écran peuvent également être rendus, grâce aux textures de rendu basé sur la physique, où même les balles interagissent avec la lumière, rendant les graphismes encore plus réalistes. Nous pouvons également voir la réfraction dans l’eau, les ondulations et plusieurs sources de lumière dans différentes directions.











Images de démonstration du lancer de rayons

Le moteur PhysRay d’Oppo est entièrement disponible pour les développeurs et les créateurs de jeux, ce qui devrait ouvrir la voie à des jeux mobiles plus réalistes à l’avenir. Un smartphone qui aura le moteur est le prochain Oppo Find X, qui a été confirmé pour exécuter le Snapdragon 8 Gen 2 une fois qu’il arrivera en 2023.

