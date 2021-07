Le tireur FedEx d’Indianapolis n’est pas motivé par la race, selon des responsables

INDIANAPOLIS – Les forces de l’ordre n’ont trouvé « aucune indication de parti pris racial » dans la fusillade de masse de FedEx à Indianapolis il y a trois mois, ont déclaré des responsables lors d’une conférence de presse mercredi. L’acte de violence – qui a coûté la vie à huit personnes – était purement « un acte de meurtre suicidaire. »

La police a déclaré que Brandon Scott Hole, l’homme d’Indianapolis âgé de 19 ans qui avait tué par balle huit personnes dans une installation de FedEx Ground dans le sud-ouest de la ville en avril – dont plusieurs membres de la communauté sikhe – avait planifié l’attaque pendant au moins neuf mois. .

Hole a travaillé dans les installations de FedEx entre août et octobre 2020. La police pense qu’il a ciblé son ancien lieu de travail non pas parce qu’il essayait de réparer une injustice perçue, mais parce qu’il connaissait le « modèle d’activité » sur le site.

Prise de vue Fedex :Qui étaient les victimes d’Indianapolis, suspect ? Pourquoi la loi du « drapeau rouge » de l’État n’a-t-elle pas arrêté les attaques ? Ce que nous savons.

Les enquêteurs ont également déclaré que Hole avait décidé de se suicider « d’une manière qui, selon lui, démontrerait sa masculinité et ses capacités tout en réalisant un désir final de faire l’expérience de tuer des gens ».

L’agent spécial du FBI Indianapolis en charge, Paul Keenan, a déclaré que « les pensées suicidaires de Hole se produisaient presque quotidiennement » au cours des mois précédant la fusillade.

IndyStar avait précédemment signalé que l’IMPD avait répondu au domicile de Hole en mars 2020 pour un bilan de santé mentale. Hole a été placé en détention immédiate dans un hôpital local et une arme à feu qu’il avait récemment achetée a été confisquée. Hole achèterait plus tard plus d’armes et les utiliserait dans la fusillade de FedEx, selon la police.

Amrith Kaur, directeur juridique de la Sikh Coalition, a déclaré mercredi matin dans une déclaration que l’organisation espérait que l’IMPD et le FBI auraient pu fournir plus d’informations sur comment et pourquoi ils ont exclu les préjugés comme motivation.

« Bien que nous reconnaissions qu’il est impossible de savoir exactement ce qui était dans l’esprit du tireur, nous sommes déçus que l’IMPD et le FBI n’aient toujours pas détaillé comment ils ont exclu la partialité comme motif possible dans leur compte rendu de l’enquête », a déclaré Kaur dans la déclaration.

« Bien que les forces de l’ordre aient déclaré que cette enquête était terminée, pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, les survivants, la communauté sikhe et toute autre personne touchée par la violence haineuse, ces questions resteront pour toujours. »

Les enquêteurs sont parvenus à ces conclusions après avoir mené plus de 120 entretiens et examiné plus de 150 éléments de preuve depuis la fusillade du 15 avril.

Prise de vue Fedex : «Un coup dévastateur» pour un Indianapolis déjà en deuil

Le chef de la police d’Indianapolis, Randal Taylor, a déclaré qu’ils avaient passé ces mois à essayer de comprendre le « pourquoi » derrière la fusillade, qui a tué huit personnes, d’âges et de confessions différents. Quatre faisaient partie de la communauté sikh d’Indianapolis.

« Mais rien n’indique qu’il y avait une quelconque animosité envers la communauté sikhe, ou tout autre groupe d’ailleurs », a déclaré Keenan.

Des générations de Sikh Hoosiers ont travaillé dans les installations de FedEx, et certaines des victimes qui y ont été tuées étaient des Sikhs. Les noms des victimes sont : Amarjeet Kaur Johal, 66 ans ; Karli Smith, 19 ans ; Matthieu R Alexander, 32 ans; Samarie Blackwell, 19 ans ; Jasvinder Kaur, 50 ans ; Jaswinder Singh, 68 ans; Amarjit Sekhon, 48 ans et John Weisert, 74 ans.

Suivez Rashika Jaipuriar et Elizabeth DePompei sur Twitter @rashikajpr et @edepompei.