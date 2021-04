Un ADOLESCENT qui a abattu huit personnes avant de retourner l’arme contre lui-même dans un établissement de FedEx dans l’Indiana aurait fait partie d’une sous-culture Internet obsédée par My Little Pony.

La page Facebook maintenant supprimée de Brandon Scott Hole semblait montrer qu’il était membre de la communauté «Bronies» – certains hommes adultes du groupe affirmant être sexuellement attirés par les personnages de dessins animés.

Le jeune homme de 19 ans a sorti l’arme de son coffre et a commencé à tirer pendant jusqu’à deux minutes lors d’un changement de quart de nuit FedEx au centre des opérations d’Indianapolis jeudi soir, ont affirmé des témoins.

Hole aurait publié un dernier message dans le groupe, principalement rempli d’hommes obsédés par les jouets et le spectacle des enfants, moins d’une heure avant le début de sa fusillade, rapporte le Wall Street Journal.

«J’espère que je pourrai être avec Applejack dans l’au-delà, ma vie n’a aucun sens sans elle», a-t-il publié sur son Facebook peu avant 22h20 jeudi.

Son message comprenait une photo du poney blond fictif, Applejack, qui est le personnage principal de la série.

Le groupe « Bronies » a une histoire de tendances extrémistes d’extrême droite, selon le Journal.

Le terme « Brony » est une combinaison entre le mot d’argot « bro » et « pony ».

Un mémo interne sur Facebook qu’ils ont examiné et qui détaillait le message disait: « La culture en ligne de Brony a montré des éléments d’extrémisme nationaliste d’extrême droite et blanc. »

Facebook a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve claire de la motivation de la fusillade.

Hole a acheté légalement les armes qu’il a utilisées lors de l’attaque – malgré ses craintes quant à sa santé mentale.

Il a acheté les deux fusils d’assaut en juillet et septembre, a annoncé la police d’Indianapolis.

Mais les autorités avaient saisi un fusil de chasse à Hole l’année dernière après que sa mère ait appelé la police, disant qu’elle craignait qu’il essaie de se suicider par un flic, selon le FBI.

Le fusil de chasse n’a pas été rendu.

Pourtant, la saisie aurait dû empêcher Hole, qui s’est suicidé à la suite de la série de meurtres de jeudi soir, d’acheter légalement une autre arme, a déclaré le chef de la police d’Indianapolis, Randal Taylor, au New York Times.

Les lois du «drapeau rouge» de l’Indiana permettent à un juge d’interdire à une personne jugée dangereuse d’avoir une arme à feu.

Mais on ne sait pas si Hole a déjà eu une audience de drapeau rouge.

Cela vient après qu’il a été révélé que Hole avait été arrêté deux fois, selon le FBI qui a publié sa photo vendredi.

Il avait été interrogé par des agents l’année dernière, après la saisie d’un fusil de chasse à son domicile, ont révélé les autorités.

Selon l’agent spécial Paul Kennan, en mars 2020, la mère de Hole a appelé la police pour dire que son fils pourrait se suicider par un flic.

Dans un rapport, il ajouta: «Le suspect a été placé en détention provisoire pour santé mentale par le département de la police métropolitaine d’Indianapolis.

« Un fusil de chasse a été saisi à son domicile. Sur la base des éléments observés dans la chambre du suspect à l’époque, il a été interrogé par le FBI en avril 2020. »

Le fusil de chasse n’a pas été rendu au suspect, a déclaré Keenan, et aucune idéologie d’extrémisme violent à motivation raciale (RMVE) n’a été identifiée lors de l’évaluation.

Selon les informations recueillies, Hole n’a plus été considéré comme une menace pour la communauté lorsqu’il a été libéré.

« TRAGÉDIE SANS SENS »

Les proches de Hole se sont excusés auprès des familles des victimes et ont déclaré avoir essayé d’obtenir de l’aide pour l’adolescent.

La famille a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes dévastés par les pertes en vies humaines causées par les actions de Brandon; grâce à l’amour de sa famille, nous avons essayé de lui apporter l’aide dont il avait besoin.

«Nos excuses les plus sincères et les plus sincères vont aux victimes de cette tragédie insensée.

«Nous sommes désolés pour la douleur et la douleur ressenties par leurs familles et par toute la communauté d’Indianapolis.

Des membres de la communauté sikh très soudée d’Indianapolis se sont joints aux responsables de la ville pour appeler à des réformes des armes à feu alors qu’ils pleuraient la mort de quatre sikhs qui faisaient partie des huit personnes tuées dans une fusillade de masse dans un entrepôt de FedEx.

Les victimes étaient Matthew R. Alexander, 32 ans, Samaria Blackwell, 19 ans, Amarjeet Johal, 66 ans, Jasvinder Kaur, 50 ans, Jaswinder Singh, 68 ans, Amarjit Sekhon, 48 ans, Karli Smith, 19 ans et John Weisert, 74 ans.

Une veillée a été suivie par plus de 200 personnes dans un parc d’Indianapolis la nuit dernière.

Pendant ce temps, une survivante s’est souvenue du moment où Hole « s’est dirigée vers sa fusillade » laissant « du sang coulant de son corps » alors qu’elle racontait cet horrible incident depuis son lit d’hôpital.

Angela Hughley, mère de cinq enfants, a été abattue alors qu’elle arrivait pour son quart de travail chez FedEx.

Quelques instants après être arrivé sur le parking, le drame s’est déroulé alors que le tireur s’approcha d’elle.

«Je ne suis pas une victime, je suis une survivante», a-t-elle dit à Fox59 depuis son lit d’hôpital.

«C’est ce que je veux faire. Je suis un survivant.

« J’ai toujours des problèmes de respiration. Ça fait mal. »