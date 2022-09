Le tireur d’une école du Kentucky emprisonné 25 ans demande une libération conditionnelle

PADUCAH, Ky. (AP) – Un homme du Kentucky qui a tué trois étudiants et blessé cinq autres lors d’une fusillade dans une école il y a un quart de siècle a une chance d’obtenir une libération conditionnelle cette semaine.

Michael Carneal était un étudiant de première année de 14 ans en 1997 lorsqu’il a tiré avec un pistolet volé sur un groupe de prière avant l’école dans le hall du lycée Heath, près de Paducah, dans le Kentucky. Il a été condamné à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, le maximum autorisé à l’époque pour une personne de son âge.

Dans l’une des rares interviews qu’il a accordées depuis lors, il a déclaré au journal du Kentucky, le Courier Journal, en 2002 : « J’ai perçu ma vie comme misérable. Personne ne m’aimait et personne ne s’en souciait.

Carneal a alors déclaré qu’il était désolé pour ce qu’il avait fait et a reconnu qu’il ne pensait qu’à lui-même à l’époque, pas aux personnes qu’il blesserait et tuerait. Il a dit qu’il n’y avait pas de réponse simple pour expliquer pourquoi il s’en était pris, mais qu’il souffrait de délires et de paranoïa à l’époque. Il a déclaré que la thérapie et les médicaments qu’il avait reçus en prison avaient stabilisé sa santé mentale. “Cela semble bizarre à dire, mais je ne suis pas vraiment une personne violente”, a-t-il ajouté.

Carneal, qui a maintenant 39 ans, n’a pas répondu à une récente demande écrite d’interview de l’Associated Press.

L’audience de libération conditionnelle de Carneal doit commencer lundi avec les témoignages des personnes blessées dans la fusillade et des proches des personnes tuées. Mardi, Carneal plaidera pour sa libération du Kentucky State Reformatory à La Grange. Si le conseil se prononce contre lui, ils peuvent décider combien de temps Carneal doit attendre avant sa prochaine possibilité de demander une libération conditionnelle.

Nicole Hadley, 14 ans, Jessica James, 17 ans, et Kayce Steger, 15 ans, ont été tuées dans la fusillade. Parmi les blessés figurent Missy Jenkins Smith, qui était paralysée et utilise un fauteuil roulant. Elle a rencontré Carneal en prison en 2007 et a eu une longue conversation avec lui. Il s’est excusé auprès d’elle et elle a dit qu’elle lui avait pardonné.

“Beaucoup de gens pensent que cela l’exonère des conséquences, mais je ne pense pas”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle s’opposait à sa sortie de prison. Elle craint qu’il ne soit pas équipé pour gérer la vie en dehors de la prison et qu’il puisse encore nuire aux autres. Elle ne pense pas non plus qu’il serait juste qu’il soit libre alors que les personnes qu’il a blessées souffrent encore.

Le procureur du Commonwealth, Daniel Boaz, le procureur principal de la région qui comprend Paducah, a écrit une lettre à la commission des libérations conditionnelles du Kentucky le 9 septembre pour s’opposer à la libération de Carneal.

“J’ai vécu et été témoin des effets immédiats des actions de Michael Carneal le 1er décembre 1997 et j’ai traité les effets de ses actions depuis lors”, a écrit Boaz.

Les familles des enfants qui ont été tués ont subi une “perte trop vaste pour être exprimée avec des mots”, a-t-il écrit. Alors que l’incarcération de Carneal pour le reste de sa vie “peut sembler une peine sévère, ce n’est qu’une somme dérisoire par rapport à ce que ces familles souffrent”.

