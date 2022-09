Le tireur d’une école du Kentucky demande une libération conditionnelle lors d’une audience à enjeux élevés

PADUCAH, Ky. (AP) – Un homme du Kentucky qui a tué trois étudiants et en a blessé cinq autres lors d’une fusillade dans une école il y a 25 ans ira devant la commission des libérations conditionnelles de l’État mardi lors d’une audience à enjeux élevés qui pourrait le voir libéré ou se voir refuser la chance jamais sortir de prison.

Michael Carneal était un étudiant de première année de 14 ans le 1er décembre 1997, lorsqu’il a tiré avec un pistolet volé sur un groupe de prière avant l’école dans le hall du lycée Heath, près de Paducah, dans le Kentucky. Les fusillades dans les écoles n’étaient pas encore une partie déprimante de la conscience nationale, et Carneal a été condamné à la peine maximale possible à l’époque pour quelqu’un de son âge – la prison à vie mais avec possibilité de libération conditionnelle. Un quart de siècle plus tard, dans l’ombre d’Uvalde et dans une nation dégoûtée par le carnage des fusillades de masse, Carneal, aujourd’hui âgé de 39 ans, va tenter de convaincre la commission des libérations conditionnelles qu’il mérite d’être libéré.

Son audience de libération conditionnelle a commencé lundi avec les témoignages des blessés et des proches des personnes tuées, dont plusieurs considéraient Carneal comme un ami.

Missy Jenkins Smith, qui a été paralysée par l’une des balles de Carneal et utilise un fauteuil roulant, a déclaré qu’il y avait trop de “et si” pour le libérer. Et s’il arrête de prendre ses médicaments ? Et si ses médicaments cessent de fonctionner ?

“Poursuivre sa vie en prison est le seul moyen pour ses victimes de se sentir à l’aise et en sécurité”, a-t-elle déclaré.

Nicole Hadley, 14 ans, Jessica James, 17 ans, et Kayce Steger, 15 ans, ont été tuées dans la fusillade. Jenkins Smith a déclaré qu’il serait injuste pour eux et leurs proches que Carneal soit libéré.

«Ils seront pour toujours un jeune de 17 ans, un jeune de 14 ans et un jeune de 15 ans – autorisés à seulement une décennie complète de vie. Une conséquence du choix de Michael », a-t-elle déclaré.

Christina Hadley Ellegood, dont la sœur cadette Nicole a été tuée dans la fusillade, a également témoigné lundi. Ellegood a écrit sur la douleur de voir le corps de sa sœur et d’avoir à appeler leur mère et lui dire que Nicole avait été abattue.

“Je n’avais personne vers qui me tourner qui comprenne ce que je vivais”, a-t-elle déclaré lundi. “Pour moi, ce n’est pas juste qu’il puisse se promener en toute liberté alors que nous vivons dans la peur de l’endroit où il pourrait être.”

Un panel de deux personnes de la commission des libérations conditionnelles totales entend l’appel de Carneal. Ils ont la possibilité de le libérer ou de reporter sa prochaine possibilité de libération conditionnelle jusqu’à cinq ans. Si les deux ne peuvent pas s’entendre sur ces options, ils peuvent envoyer le dossier à une réunion du conseil d’administration au complet lundi prochain. Seul le conseil d’administration au complet a le pouvoir de refuser à Carneal toute chance de libération conditionnelle, le forçant à rester en prison pour le reste de sa vie.

Hollan Holm, qui a été blessé ce jour-là, a raconté lundi avoir été allongé sur le sol du hall du lycée, saignant de la tête et croyant qu’il allait mourir. Mais il a dit que Carneal était trop jeune pour comprendre toutes les conséquences de ses actes et devrait avoir une chance d’être libéré sous surveillance.

“Quand je pense à Michael Carneal, je pense à l’enfant avec qui je prenais le bus tous les jours”, a-t-il déclaré. “Je pense à l’enfant avec qui j’ai partagé une table de déjeuner en troisième année. Je pense à ce qu’il aurait pu devenir si, ce jour-là, il avait eu quelque part en lui la force de faire un choix différent ou d’emprunter un chemin différent.

Travis Loller, l’Associated Press