Le tireur d’une école de Washington condamné à 40 ans de prison à perpétuité

SPOKANE, Washington (AP) – Caleb Sharpe, qui a abattu un camarade de classe et en a blessé trois autres il y a cinq ans dans un lycée de l’État de Washington, a présenté ses excuses à ses victimes avant d’être condamné vendredi à 40 ans de prison.

Sharpe, qui avait 15 ans au moment de la fusillade de 2017, a plaidé coupable au début de cette année devant la Cour supérieure du comté de Spokane. Sharpe, 20 ans, n’a montré aucune émotion alors que le juge de la Cour supérieure Michael Price a prononcé une peine plus longue que ce que les procureurs avaient demandé.

Il obtiendra le crédit pour les près de cinq ans qu’il a déjà passés en détention, a déclaré le juge.

Après avoir clôturé les déclarations des avocats des deux parties, Sharpe a fait ses premiers commentaires publics depuis son arrestation il y a cinq ans.

“Je suis désolé pour toute cette communauté”, a déclaré Sharpe vendredi. “Je suis désolé pour les gens qui ne peuvent pas dormir la nuit.”

Sharpe a également directement présenté ses excuses à ses trois victimes blessées et à Ami Strahan, la mère de Sam Strahan, 15 ans, décédé dans l’attaque.

“Par-dessus tout, je suis désolé pour Ami et Emily de leur avoir enlevé Sam”, a déclaré Sharpe.

“Le mal n’a pas sa place dans mon cœur”, a déclaré Sharpe. “Je ne peux jamais faire assez de pénitence pour rembourser ce que j’ai pris. Je prie pour le pardon.

Jeudi, Ami Strahan et les trois filles blessées ont fait des déclarations, disant toutes qu’elles voulaient que Sharpe purge la peine maximale de prison, qui était de 45 ans.

Sharpe a apporté plusieurs armes à l’école le matin du 13 septembre 2017 et a ouvert le feu dans un couloir, touchant quatre élèves avant d’être confronté et remis à un gardien.

Après des années de retards judiciaires, Sharpe a plaidé coupable à un chef de meurtre au premier degré et à trois chefs de tentative de meurtre en janvier.

Jeudi, les victimes Emma Nees et Gracie Jensen ont décrit ce qui s’est passé le jour où Sharpe leur a tiré dessus dans le couloir du deuxième étage de leur école.

“Pendant que j’étais allongé là, je t’ai regardé marcher à côté de moi. L’alarme de verrouillage retentit, vêtue de noir avec le visage le plus impassible que j’aie jamais vu », a déclaré Jensen à Sharpe. « Tirer sur mes camarades de classe alors qu’ils courent pour sauver leur vie dans les salles de classe. J’ai crié. Il n’y avait rien d’autre que je pouvais faire.

“J’ai commencé à courir et j’avais tellement peur parce que j’avais l’impression de courir au ralenti”, a déclaré Emma Nees dans son témoignage. « Ma mission était de me rendre à la salle de classe la plus proche le plus rapidement possible. Pendant que je courais, j’ai commencé à penser qu’il n’y avait absolument aucun moyen de m’en sortir.

Ami Strahan a déclaré qu’elle était au travail lorsque des amis sont venus à son bureau et lui ont dit de raccrocher. Ils ont dit qu’il y avait eu une fusillade à Freeman High.

Lorsqu’elle est arrivée à l’école, elle a remarqué qu’elle était conduite dans une zone différente de celle des autres parents : elle a été emmenée chez le shérif.

Quand elle a dit au shérif du comté de Spokane, Ozzie Knezovich, qui elle était, il a juste secoué la tête.

“J’ai crié deux fois, fort”, a déclaré Strahan. “Et je suis tombé.”

“Vous avez pris mon fils de la pire façon possible et vous n’avez aucun remords”, a déclaré Strahan à Sharpe. “Tu as ruiné ma vie.”

Elle a traité Sharpe de “lâche malade et diabolique”.

Brooke Foley, le défenseur public de Sharpe, avait précédemment demandé au juge une peine de 20 ans, en raison de l’âge de Sharpe et de son manque de maturité au moment de la fusillade.

Le procureur adjoint Sharon Hedlund a convenu que la peine de Sharpe devrait être inférieure à la fourchette standard, mais a exhorté Price à prononcer une peine de 35 ans.

Le jour de la fusillade, Sharpe a apporté un sac de sport dans son autobus scolaire qui contenait un fusil et une arme de poing AR-15, ainsi que de nombreuses boîtes de munitions .223.

À l’école, Sharpe se dirigea directement vers un couloir du deuxième étage, où il laissa tomber le sac de sport et enleva le fusil d’assaut. Il a commencé à charger l’arme, qui s’est coincée.

Alors que Sharpe luttait pour charger l’arme, Strahan s’approcha de lui.

“J’ai toujours su que vous alliez tirer sur l’école”, a déclaré Strahan à Sharpe, selon des documents judiciaires. “Tu sais que ça va te causer des ennuis.”

Sharpe a alors sorti le pistolet de sous son manteau et a tiré un seul coup, frappant Strahan à l’estomac. Strahan s’est effondré en avant, à quel point Sharpe lui a tiré à nouveau, cette fois au visage.

Sharpe a continué à marcher dans le couloir et a tiré et blessé les trois filles.

Après avoir tiré dans la foule, Sharpe a jeté l’arme de poing. À ce stade, il a été confronté au gardien Joe Bowen. Sharpe leva les mains au-dessus de sa tête en signe de reddition alors que Bowen s’approchait.

