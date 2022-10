Le tireur d’une école de Floride envisageait un massacre depuis des années

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le tireur d’école de Floride, Nikolas Cruz, a déclaré à un psychiatre de l’accusation qu’il avait commencé à envisager un meurtre de masse au collège, faisant des recherches approfondies sur les tueurs précédents pour apprendre leurs méthodes et leurs erreurs pour façonner ses propres plans, vidéo diffusée à son procès de pénalité a montré lundi.

Cruz a déclaré au Dr Charles Scott lors d’une interview en prison en mars que cinq ans avant d’assassiner 17 personnes à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018, il avait lu le meurtre de 13 personnes en 1999 à l’école secondaire Columbine du Colorado, qui a d’abord déclenché le l’idée de son propre massacre. Cruz a expliqué à Scott comment Columbine, le meurtre de 32 personnes en 2007 à la Virginia Tech University et le meurtre de 12 personnes en 2012 dans un cinéma du Colorado ont tous joué un rôle dans sa propre préparation.

“J’ai étudié les meurtriers de masse et comment ils l’ont fait”, a déclaré Cruz à Scott. “Comment ils ont planifié, ce qu’ils ont obtenu et ce qu’ils ont utilisé.” Il a dit qu’il avait appris à surveiller les gens qui venaient dans les coins pour l’arrêter, à garder une certaine distance avec les gens pendant qu’il tirait, à attaquer “le plus vite possible” et, lors des attaques précédentes, “la police n’a rien fait”.

“Je devrais avoir la possibilité de tirer sur des gens pendant environ 20 minutes”, a déclaré Cruz.

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable il y a un an pour les meurtres survenus lors d’une attaque de sept minutes le 14 février 2018. Le procès doit uniquement décider s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Un vote unanime du jury de sept hommes et cinq femmes est nécessaire pour que Cruz obtienne la mort. Rien de moins et sa peine sera la perpétuité.

Le procureur Mike Satz espère que le témoignage de Scott réfutera l’affirmation de la défense selon laquelle la consommation excessive d’alcool par la mère biologique de Cruz pendant la grossesse l’a fait souffrir d’un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, le mettant sur la voie d’un comportement bizarre et parfois violent qui a abouti à la fusillade. La défense a également tenté de montrer que sa mère adoptive, Lynda Cruz, a été bouleversée après la mort de son mari alors que Cruz avait 5 ans et ne lui a jamais donné un traitement complet pour ses problèmes de santé mentale. Elle est décédée moins de trois mois avant la fusillade.

Scott, un psychiatre médico-légal de l’Université de Californie à Davis, a témoigné lundi que ses examens de Cruz et ses dossiers scolaires et de santé mentale ne corroboraient pas les conclusions de la défense. Il a diagnostiqué chez Cruz un trouble de la personnalité antisociale, affirmant que l’ancien élève de Stoneman Douglas, âgé de 24 ans, peut contrôler son comportement mais choisit de ne pas le faire parce qu’il n’a aucun respect pour les autres. Par exemple, Scott a souligné l’emploi de 14 mois de Cruz en tant que caissier dans un magasin discount sans incident comme preuve qu’il peut se conformer.

Il a également déclaré que Cruz avait bien réussi dans les cours d’éducation alternative qu’il avait suivis après avoir été expulsé de Stoneman Douglas un an avant la fusillade, obtenant un score parfait dans un cours qu’il avait suivi sur la violence et les armes à feu.

Il a déclaré que le comportement de Cruz avait commencé à dégénérer lorsqu’une petite amie avait rompu avec lui six mois avant les meurtres.

Cruz a dit à Scott que la nuit avant la fusillade, il a ajusté les viseurs de son fusil semi-automatique de style AR-15 pour s’assurer qu’il tirait avec précision. Il a imaginé comment le recul se sentirait et comment ses victimes réagiraient. Il a enfilé le polo bordeaux qu’il avait reçu lorsqu’il était membre du Corps de formation des officiers de réserve juniors Stoneman Douglas afin de pouvoir se fondre parmi les étudiants lorsqu’il s’enfuyait.

“Je ne pouvais pas dormir”, a déclaré Cruz à Scott.

Satz a également rejoué des vidéos que Cruz a réalisées dans les semaines précédant la fusillade où il a expliqué comment il allait commettre les meurtres et espérait un nombre de morts d’au moins 20.

Scott a déclaré que Cruz lui avait dit qu’il avait spécifiquement choisi la Saint-Valentin pour son massacre car “il n’a personne pour l’aimer et l’aimer”.

“Ce n’était pas une décision impulsive. Cela a été planifié pendant des mois », a déclaré Scott.

Cruz a dit à Scott qu’il avait arrêté de tirer et s’était enfui alors que “je n’avais personne d’autre à tuer”.

Le procès, qui a débuté le 18 juillet, progresse lentement – ​​lundi n’était que la deuxième audience en près de trois semaines. À cause de l’ouragan Ian, le procès s’est réuni un seul jour la semaine dernière. Cela est venu après une pause de près de deux semaines qui a suivi l’arrêt surprise de la défense de son dossier le 14 septembre après avoir appelé seulement environ un tiers des 80 témoins que les avocats avaient annoncé qu’ils appelleraient. L’accusation a alors eu besoin de temps pour préparer sa réfutation et programmer des témoins.

Cette affaire devrait se conclure cette semaine. Les plaidoiries seraient alors prononcées lundi prochain, suivies de délibérations.

Terry Spencer, l’Associated Press