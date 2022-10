Le tireur d’une école de Floride a peut-être été son pire témoin

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Il est possible que le tireur de l’école de Floride, Nikolas Cruz, se soit prononcé en faveur d’une condamnation à mort.

Les procureurs ont diffusé la semaine dernière une vidéo lors du procès de Cruz sur les entretiens en prison qu’il a réalisés cette année avec deux de leurs experts en santé mentale. Avec des détails francs et parfois graphiques, il a répondu à leurs questions sur son massacre de 17 personnes à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018 – sa planification, sa motivation, la fusillade.

Bien qu’on ne puisse pas savoir ce que pensent les 12 jurés, s’il y en a qui hésitent entre voter pour la mort ou la perpétuité sans libération conditionnelle, ses déclarations au Dr Charles Scott, un psychiatre médico-légal, et à Robert Denney, un neuropsychologue, n’ont pas aidé son cause.

“Tout cela a fait de Cruz lui-même peut-être l’un des meilleurs témoins de l’État”, a déclaré David S. Weinstein, avocat de la défense de Miami et ancien procureur qui a suivi le procès.

Le jury décidera probablement du sort de Cruz cette semaine. Pour que le jeune homme de 24 ans soit condamné à mort, le jury doit être unanime sur au moins une victime. Mais si les 17 chefs d’accusation reviennent avec au moins un vote en faveur de la prison à vie, alors ce serait sa peine. Les plaidoiries finales sont prévues mardi, les délibérations commençant mercredi.

Parce que la défense de Cruz est que la forte consommation d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse lui a causé des lésions cérébrales, les procureurs pourraient demander à des experts de l’examiner pour leur réfutation.

Scott et Denney l’ont interviewé séparément pendant plusieurs heures. Dans chacun, Cruz était assis en travers de la table, menotté, un pull drapé sur la poitrine. Il demandait parfois un stylo et du papier pour ajouter des schémas et des dessins à ses explications.

« La question est : qu’est-ce que le jury retiendra des entretiens ? Tueur de sang-froid qui était vengeur et excité par les meurtres, ou une personne si désespérément dérangée qu’elle ne peut être que folle ? » a déclaré Bob Jarvis, professeur à la faculté de droit de la Nova Southeastern University.

Extraits de ces entretiens, dont certains sont graphiques :

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS CRUZ ENVISAGEAIT-IL UNE FUSIL DANS UNE ÉCOLE ?

“Très longtemps”, a déclaré Cruz à Scott, à partir de l’âge de 13 ou 14 ans, environ cinq ans avant de le faire.

“C’était juste une pensée. Je lisais des livres », a déclaré Cruz. « Ça allait et venait. Cela me reviendrait à l’esprit. »

Les pensées revenaient lorsqu’il regardait des vidéos violentes, en particulier des documentaires sur des fusillades de masse au lycée Columbine du Colorado, à Virginia Tech et ailleurs, a-t-il déclaré.

COMMENT CRUZ A-T-IL PLANIFIE LE MASSACRE ?

“J’ai fait mes propres recherches”, a déclaré Cruz à Scott. “J’ai étudié les meurtriers de masse et comment ils l’ont fait, leurs plans, ce qu’ils ont obtenu et ce qu’ils ont utilisé.”

Il a détaillé les leçons qu’il a apprises : faites attention aux sauveteurs potentiels qui arrivent dans les coins, gardez une certaine distance avec vos victimes ciblées, attaquez aussi vite que possible – et “la police n’a rien fait”.

“J’ai une petite opportunité de tirer sur des gens pendant peut-être 20 minutes”, a déclaré Cruz.

COMMENT CRUZ S’EST-IL PRÉPARÉ ?

Il a dit à Scott qu’il avait mis son fusil semi-automatique de style AR-15 dans un sac la nuit précédente et avait glissé ses chargeurs dans un gilet de tir. Il ajusta les mires de l’arme et imagina à quoi ressemblerait le recul.

“Je n’ai pas dormi”, a déclaré Cruz.

Il a enfilé le polo bordeaux qu’il a reçu lorsqu’il était membre du programme Stoneman Douglas Junior Reserve Officer Training Corps afin de pouvoir s’échapper en se mêlant aux étudiants en fuite.

“Si j’avais tout mon équipement (de tir), ils auraient appelé les flics”, a déclaré Cruz.

Lorsqu’il est parti à 14 heures, il a dit au chauffeur Uber qu’il était dans l’orchestre de l’école et que le sac transportait son instrument.

QU’A FAIT CRUZ QUAND IL EST ARRIVÉ ?

« J’ai franchi les portes. Avec un peu de chance, il n’y aurait pas de gardes de sécurité, mais j’avais tort », a déclaré Cruz à Scott. “Je regardais le gars et il me regardait.”

Lorsque Cruz a assisté à Stoneman Douglas, les gardes l’ont fréquemment contrôlé pour des armes en raison de son comportement erratique et parfois violent. Lorsqu’il a été expulsé un an avant la fusillade, un gardien a prédit qu’il finirait par revenir et qu’il tirerait sur des gens.

Craignant d’être découvert, Cruz s’est précipité dans une salle de classe de trois étages et a rapidement assemblé son arme. Il a dit à un étudiant qui lui était tombé dessus de fuir parce que quelque chose de grave était sur le point de se produire.

Il est ensuite allé d’étage en étage, tirant dans les couloirs et dans les salles de classe, tirant 140 coups de feu en tout.

“Je pensais qu’ils crieraient”, a déclaré Cruz à propos de ses trois premières victimes. Il leur a tiré dessus à bout portant devant une porte de classe verrouillée. «C’était plutôt comme s’ils s’étaient évanouis et que du sang coulait de leur tête. C’était vraiment désagréable et triste à voir.

Mais il a continué.

“Je pense que j’ai fait preuve de miséricorde envers trois filles. J’allais partir, mais ils ont montré des visages méchants et je suis revenu », a déclaré Cruz. “Je pensais qu’ils allaient m’attaquer.”

Cruz a abattu plusieurs de ses victimes une deuxième fois après leur chute, dont la dernière – un étudiant se tordant d’une blessure à la jambe. Il a dit que le garçon “m’a jeté un regard méchant. Un regard de colère.

“Sa tête a explosé comme un ballon d’eau”, a déclaré Cruz.

POURQUOI CRUZ A-T-IL ARRÊTÉ DE TIRER ?

Les élèves et les enseignants ont fui le bâtiment ou se sont enfermés dans les salles de classe. Le couloir du troisième étage était maintenant vide, à l’exception des victimes.

“Je n’ai trouvé personne à tuer”, a-t-il déclaré. “Je ne voulais plus le faire et je ne pensais pas qu’il y avait quelqu’un d’autre dans le bâtiment.”

Il a laissé tomber son arme et son gilet dans la cage d’escalier et s’est enfui. Il a été capturé une heure plus tard – le policier cherchait un jeune homme portant un polo Stoneman Douglas ROTC.

LE DERNIER MOT DE CRUZ

Alors que Denney terminait l’interview finale, il a demandé à Cruz s’il y avait autre chose qu’il devrait savoir. Cruz réfléchit 10 secondes avant de répondre : “Pourquoi j’ai choisi la Saint-Valentin.”

“Parce que je pensais que personne ne m’aimerait”, a expliqué Cruz. “Je n’aimais pas la Saint-Valentin et je voulais la gâcher pour tout le monde.”

“Tu veux dire pour les membres de la famille des enfants qui ont été tués?” Denney a demandé.

“Non, pour l’école”, a répondu Cruz.

La fête ne sera plus jamais célébrée là-bas, a-t-il déclaré.

Terry Spencer, l’Associated Press