Le tireur d’une discothèque gay écope de 2 200 ans de prison

Anderson Lee Aldrich, qui a tué cinq personnes dans le Colorado l’année dernière, ira en prison à vie

L’homme accusé d’avoir tué cinq personnes et d’en avoir blessé près de deux douzaines lors d’une fusillade dans un club gay du Colorado l’année dernière a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité, en plus de 2 208 autres années derrière les barreaux pour tentative de meurtre.

Anderson Lee Aldrich, 23 ans, a été condamné lundi, après avoir plaidé coupable à un total de 51 chefs d’accusation liés à la fusillade au Club Q à Colorado Springs en novembre dernier. Les accusations comprennent cinq pour meurtre au premier degré et 46 autres pour tentative d’homicide, certaines jugées « motivé par les préjugés », qui s’apparentent à des crimes de haine.

« C’est la peine la plus longue jamais prononcée dans le quatrième district judiciaire et la deuxième, à ma connaissance, la peine la plus longue jamais prononcée dans l’État du Colorado », Le procureur du quatrième district judiciaire, Michael Allen, a déclaré aux journalistes.

La fusillade a eu lieu tard le 19 novembre 2022, lorsqu’Aldrich, vêtu d’un gilet pare-balles, a ouvert le feu dans la discothèque LGBTQ avec un fusil et une arme de poing. L’attaque a été stoppée lorsque des clients ont cloué le tireur au sol et lui ont enlevé ses armes.

Aldrich, qui a déclaré au tribunal qu’il s’identifiait comme « non binaire », a été initialement inculpé de 323 chefs d’accusation, mais a accepté une négociation de plaidoyer pour éviter un procès potentiellement long. Il n’a pas parlé lors de l’audience de détermination de la peine, mais l’avocat de la défense, Joseph Archambault, a déclaré « Ils ont des remords profonds » pour le tournage.

Alors que le Colorado a mis fin à la peine de mort, Aldrich pourrait toujours être passible de la peine capitale si les procureurs choisissaient de l’inculper en vertu des lois fédérales. L’enquête fédérale sur l’attaque est en cours.

L’agresseur était connu des autorités dans les mois qui ont précédé le déchaînement, ayant été arrêté en juin 2021 après que la mère d’Aldrich a signalé qu’il avait menacé de déclencher une bombe et de la blesser autrement, selon le bureau du shérif du comté d’El Paso. Cette affaire a ensuite été rejetée après que la mère d’Aldrich ait refusé de témoigner contre lui.

La fusillade du Club Q reflète un massacre de 2016 dans un bar LGBTQ à Orlando, en Floride, au cours duquel un homme armé a tué 49 personnes et en a blessé 53 autres avant d’être abattu par la police. Lors d’une confrontation avec les forces de l’ordre avant d’être neutralisé, l’attaquant, Omar Mateen, a déclaré son allégeance au groupe terroriste État islamique, ce qui a conduit le FBI à qualifier la fusillade d’attaque terroriste.