Le tireur du Texas aurait été un suprémaciste blanc et un néonazi

L’homme accusé d’avoir tiré et tué huit personnes dans un centre commercial du Texas semble avoir adopté les idéologies de la suprématie blanche et néonazie, ont rapporté lundi plusieurs médias.

Dans des profils de médias sociaux supposés être liés au suspect, Mauricio Garcia, 33 ans, les enquêteurs ont trouvé des messages ciblant des minorités raciales ou ethniques, a rapporté NBC News, citant deux responsables de l’application des lois. La police a tué Garcia, qui portait un équipement tactique et portait un fusil de style AR-15, lors de l’attaque.

Sur une plateforme de médias sociaux russe, un utilisateur qui aurait été Garcia a fait l’éloge du chef du régime nazi, Adolf Hitler, et a sympathisé avec les croyances néonazies, selon le New York Times, citant des sources policières. Le profil a également fait des commentaires haineux contre les femmes.

Pendant le tournage, Garcia portait un écusson avec les lettres « RWDS », une abréviation de « Right Wing Death Squad » prônant la violence pour obtenir des moyens politiques, a rapporté le Times, citant un responsable dont il n’a pas révélé l’identité.

Reuters n’a pas pu confirmer les informations de manière indépendante.

Les acheteurs partent les mains levées après que la police a répondu à un homme armé qui a tiré et tué huit personnes et en a blessé au moins sept autres au centre commercial Allen Premium Outlets au nord de Dallas, à Allen, Texas, États-Unis, le 6 mai 2023 dans une image fixe de la vidéo. (crédit : REUTERS/Reuters TV)

La police n’a pas publié d’informations sur les motivations du tireur

La police a identifié Garcia, un résident de Dallas, comme le suspect accusé d’avoir ouvert le feu samedi au centre commercial Allen Premium Outlets à Allen, une banlieue de Dallas. Les autorités n’ont publié aucune autre information à son sujet, sur ses motivations ou sur l’identité des victimes, âgées de 5 à 61 ans.

Le département de police d’Allen, le bureau du shérif du comté de Collin et le département de la sécurité publique du Texas n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les rapports.

Le massacre est l’un des derniers d’au moins 202 fusillades de masse enregistrées aux États-Unis cette année, selon le groupe à but non lucratif Gun Violence Archive. Le groupe définit une fusillade de masse comme toute fusillade dans laquelle quatre personnes ou plus sont blessées ou tuées, sans compter le tireur.

Dans une déclaration dimanche, Biden a renouvelé ses appels au Congrès américain pour qu’il interdise les armes d’assaut et les magazines de grande capacité, ainsi qu’à promulguer des vérifications universelles des antécédents et à mettre fin à l’immunité des fabricants d’armes à feu.

Les législateurs de l’État ont proposé lundi une législation hors du comité de la Chambre pour interdire aux personnes de moins de 21 ans de posséder certains fusils semi-automatiques, a déclaré le bureau de la représentante démocrate Tracy King, auteur du projet de loi. Il est peu probable que la mesure soit adoptée par la législature dominée par les républicains et est combattue par le gouverneur Greg Abbott.

Le district de King comprend la ville d’Uvalde, où 19 enfants et deux enseignants ont été tués dans une fusillade de masse dans une école primaire du Texas il y a près d’un an.