Le tireur du Michigan, Ethan Crumbley, pourrait refuser de témoigner alors que le premier procès des parents s’ouvre avec la sélection du jury

PONTIAC, Michigan — Le tireur scolaire Ethan Crumbley, 17 ans, fait appel de sa condamnation à perpétuité pour meurtre, et ses avocats l’encourageront à ne pas témoigner s’il est appelé comme témoin lors des procès de ses parents, dont l’un s’est ouvert mardi dans un Michigan. salle d’audience.

Le dossier déposé lundi par la nouvelle équipe juridique de Crumbley intervient alors que les avocats de la défense de sa mère, Jennifer Crumbley, commençaient à se préparer pour son procès après qu’elle ait été accusée d’homicide involontaire lors de la fusillade meurtrière de 2021 au lycée d’Oxford. Son avocate, Shannon Smith, a précédemment déclaré qu’elle prévoyait d’appeler Ethan Crumbley, qui avait 15 ans au moment de la fusillade, comme témoin.

On ne savait pas au départ quel parent serait jugé en premier, mais le père de Crumbley, James Crumbley, fera face à un procès distinct pour la même accusation à une date ultérieure.

“Etant donné l’appel en cours d’Ethan Crumbley et le chevauchement substantiel des sujets dans ces trois affaires, nous conseillerons à Ethan d’invoquer son droit de garder le silence, s’il est appelé à témoigner dans l’un ou l’autre procès en cours”, ont déclaré ses avocats auprès du défenseur d’appel de l’État. Le bureau a écrit à la juge du circuit du comté d’Oakland, Cheryl Matthews.

Les avocats, différents des défenseurs publics qui le représentaient auparavant, ont également déclaré qu’ils n’avaient pas encore parlé avec l’adolescent.

La sélection du jury dans le procès de Jennifer Crumbley a commencé lentement mardi, le tribunal déclarant avoir convoqué 340 jurés potentiels pour la journée, mais beaucoup sont arrivés en retard en raison du mauvais temps.

Les jurés ont reçu un questionnaire visant à déterminer s’ils avaient pu avoir des contacts avec quelqu’un qui se trouvait au lycée d’Oxford le jour de la fusillade et s’ils pensaient pouvoir servir de manière impartiale.

Crumbley, portant des lunettes noires et une chemise bleu marine avec ses cheveux gris attachés en chignon, a déclaré à Matthews qu’elle avait accepté de renoncer à son droit de faire appel pour tout conflit d’intérêts lié à son avocat, qui avait également représenté son mari auparavant. Son avocate, Shannon Smith, lui a expliqué haut et fort le processus de sélection du jury et a semblé envoyer des notes vocales au personnel du tribunal pour lui demander pourquoi les procureurs mettaient autant de temps à examiner les questionnaires.

Ethan Crumbley a été inculpé en tant qu’adulte et a plaidé coupable en 2022 de meurtre, de terrorisme et d’autres crimes dans le meurtre des étudiants Madisyn Baldwin, 17 ans ; Tate Myre, 16 ans ; Hana St. Juliana, 14 ans ; et Justin Shilling, 17 ans. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Les procureurs ont déclaré qu’il avait utilisé une arme de poing semi-automatique que ses parents lui avaient offerte comme cadeau de Noël lorsqu’il avait ouvert le feu le 30 novembre 2021 dans le couloir d’une école lors d’une attaque planifiée.

Compte tenu de son jeune âge, Crumbley a fait l’objet d’une audience spéciale l’année dernière pour déterminer si une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle était appropriée. Un juge l’a également prévenu qu’en plaidant coupable, il pourrait potentiellement renoncer à son droit de faire appel puisqu’il n’avait pas été reconnu coupable lors d’un procès.

Les accusations portées contre Jennifer Crumbley, 45 ans, et son mari, James, 47 ans, constituent un exemple rare de parents tenus pénalement responsables d’une fusillade de masse. S’ils sont reconnus coupables, les Crumbley risquent chacun jusqu’à 15 ans de prison et une amende de 7 500 $ pour chaque accusation.

L’année dernière, le père d’un jeune homme qui sera jugé pour la fusillade mortelle de sept personnes lors d’un défilé du 4 juillet à Highland Park, dans l’Illinois, a plaidé coupable à sept chefs d’accusation de délit pour conduite imprudente. Le père, Robert Crimo Jr., avait été inculpé dans cette affaire parce qu’il avait aidé son fils, Robert Crimo III, à obtenir son propre permis d’armes à feu, même s’il était trop jeune à l’époque.

Mais l’affaire contre les Crumbley est bien plus complexe, disent les observateurs, car les procureurs du comté d’Oakland devront convaincre un jury que chaque parent a joué un rôle dans les décès et qu’ils étaient le résultat d’une négligence illégale, même si aucun des deux parents n’avait l’intention de laisser les gens le faire. mourir.

Les procureurs affirment que les parents ont été informés par les responsables de l’école que leur fils avait été surpris en train de chercher des munitions en ligne et qu’ils avaient fait un dessin comprenant une arme à feu, une personne qui avait été abattue et le message “Les pensées ne s’arrêteront pas. Aidez-moi”.

Ethan Crumbley a expliqué que le dessin avait été réalisé dans le cadre de la conception d’un jeu vidéo, ont indiqué les responsables de l’école. Mais lorsque ses parents ont été appelés à l’école, ils ont refusé de le ramener à la maison. Il irait ce jour-là pour commettre la fusillade.

Lors d’une conférence de presse quelques jours plus tard, la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, a suggéré que les Crumbley avaient le devoir d’informer l’école de son arme lorsqu’ils étaient informés de son dessin.

Les parents ne sont pas accusés d’être au courant du projet de leur fils, dont il avait parlé dans une vidéo enregistrée la veille de la fusillade, mais les procureurs affirment que les parents savaient qu’il y avait des signes avant-coureurs et qu’il a grandi dans une maison turbulente qui a affecté son état mental. .

Une ordonnance de silence imposée par Matthews en 2022 interdit aux procureurs du comté et aux avocats distincts des Crumbley de s’exprimer publiquement.

Le le district scolaire et le personnel ne peuvent pas être poursuivis dans cette affaire en raison de l’immunité gouvernementale.

Ben Johnson, un avocat représentant les familles d’Oxford de deux des étudiants victimes et d’autres survivants, a déclaré que ses clients souhaitaient que les Crumbley soient tenus pour responsables.

“Ces parents étaient assis dans cette pièce avec ces administrateurs et ne leur ont pas parlé de l’arme, ils ne leur ont pas parlé de tous les problèmes que cet enfant avait à la maison”, a déclaré Johnson dans l’émission “TODAY” de NBC. “Je ne leur ai rien dit.”

Selina Guevara a rapporté de Pontiac et Erik Ortiz a rapporté de New York.