Le tireur du lycée d’Oxford peut être condamné à perpétuité sans libération conditionnelle, selon le juge

Un juge du Michigan a décidé que le tireur de 17 ans du lycée d’Oxford pouvait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle lors d’une audience avec Miller vendredi matin.

Ethan Crumbley est apparu virtuellement depuis la prison dans une combinaison orange pour son audience avec Miller, une procédure tenue alors qu’il est mineur pour déterminer s’il pouvait être condamné à la prison à vie.

Il avait 15 ans au moment de la fusillade au lycée d’Oxford en novembre 2021 qui a tué Madisyn Baldwin, 17 ans, Tate Myre, 16 ans, Hana St. Juliana, 14 ans, et Justin Shilling, 17 ans, et en a blessé sept autres.

Le juge du comté d’Oakland, Kwamé Rowe, a déclaré vendredi que le tribunal n’avait pas trouvé de raison pour qu’il puisse être réhabilité et que le crime ne portait pas les « caractéristiques de la jeunesse » et qu’en tant que tel, il pouvait être condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. .

La prochaine audience du tireur était fixée au 20 octobre et sa condamnation au 8 décembre.

Bien qu’il ait été reconnu coupable de meurtre au premier degré, il ne pouvait pas être automatiquement condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle, comme le sont les adultes en raison de son âge. Les audiences Miller permettent au juge de décider si un mineur peut être éligible à une telle peine.

De gauche à droite : Madisyn Baldwin, Hana St. Juliana, Tate Myre et Justin Shilling. via WDIV, Instagram, Twitter, GoFundMe

« Ce crime n’est pas le résultat d’une impétuosité ou d’une imprudence », a déclaré Rowe. « L’accusé a soigneusement et méticuleusement planifié et réalisé la fusillade. »

Il a déclaré que le tribunal avait jugé que les possibilités de réhabilitation du tireur étaient « minces » et qu’il « continue d’être obsédé par la violence » même en prison. À cela, le tireur a semblé secouer subtilement la tête et froncer les sourcils.

« Son obsession pour la violence est en partie ce qui a poussé l’accusé à commettre l’infraction sous-jacente. Si l’accusé continue d’être obsédé par la violence en prison, comment peut-il y avoir une possibilité de réhabilitation ? » » dit Rowe.

Le mois dernier, les avocats ont plaidé pour et contre la perpétuité sans libération conditionnelle lors de l’audience de Miller qui a duré quatre jours et a culminé avec la décision de Rowe vendredi.

La défense a fait valoir que le tireur avait été gravement négligé par ses parents et qu’un psychologue, Colin King, l’avait qualifié d’« enfant sauvage », c’est-à-dire d’enfant abandonné. Son avocate, Paulette Loftin, a plaidé en faveur d’une libération conditionnelle, affirmant que le tireur pourrait être aidé grâce à une réhabilitation.

La procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, a déclaré lors de la plaidoirie finale de ces audiences : « Les deux choses peuvent être vraies : nous pouvons ressentir de la compassion, mais nous pouvons également élaborer une peine appropriée et tenir compte des circonstances très graves et rares de ce crime. »

Après le jugement de vendredi, McDonald a félicité les enseignants et les étudiants qui ont témoigné au sujet de la fusillade, en déclarant : « J’espère que le résultat d’aujourd’hui apportera un certain réconfort aux victimes, à leurs familles et à la communauté d’Oxford. »

NBC News a contacté l’avocat du tireur pour obtenir ses commentaires.

Les procureurs du comté d’Oakland l’ont inculpé en tant qu’adulte et il a plaidé coupable des 24 chefs d’accusation retenus contre lui en octobre de l’année dernière.

Le tireur a reconnu un chef de terrorisme ayant causé la mort, quatre chefs de meurtre au premier degré, sept chefs d’agression avec intention de tuer et 12 chefs de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime.

Ethan Crumbley se tient avec ses avocats au tribunal le 27 juillet. Carlos Osorio / AP

Dans la série apparemment incessante de fusillades dans les écoles américaines, son cas se démarque par la négligence présumée – et peut-être pénalement responsable – de ses parents.

James et Jennifer Crumbley ont été accusés d’homicide involontaire pour n’avoir prétendument pas pris de mesures raisonnables pour protéger l’arme de poing utilisée lors de la fusillade.

Cette arme aurait été achetée par James Crumbley quelques jours avant l’attaque.

Les Crumbley avaient été informés d’images troublantes et violentes dans un croquis trouvé sur le bureau de leur fils le jour de la fusillade et ont été invités à lui demander des conseils – mais l’ont laissé à l’école, ont déclaré les procureurs.

Les parents ont insisté sur le fait qu’ils n’auraient pas pu prévoir que leur fils se livrerait à un déchaînement meurtrier et les avocats de la défense sont d’avis que cherchant à avoir leir affaire sabordée avant même qu’il puisse atteindre un procès sans précédent.