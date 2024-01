Les procureurs d’Aldrich ont indiqué dans les dossiers judiciaires qu’ils n’étaient pas binaires et qu’ils utilisaient des pronoms.

Le tireur a comparu devant le tribunal mardi via une diffusion Web, vêtu d’une combinaison orange avec son avocat, David Krautt. Ils ont plaidé non coupables mardi, bien que des documents montrent qu’il y a eu un accord de principe dans cette affaire pour ne pas aller devant un procès fédéral.

“C’est irritant et bouleversant”, a déclaré Ashtin Gamblin, qui travaillait à la porte d’entrée du Club Q la nuit où Aldrich a ouvert le feu à l’intérieur. Gamblin, 30 ans, a assisté à l’audience du tribunal fédéral mardi à Denver. « Honnêtement, j’espérais la peine de mort. je me sens comme [they] Je viens juste d’être ancré, personnellement, j’ai l’impression qu’avec les 2 208 ans, c’est comme [they] Si tu es puni, va t’asseoir dans ta chambre pour le reste de ta vie. La peine de mort pour moi… je veux juste [them] s’asseoir avec la pensée de ne pas savoir quand [they’re] va mourir, ou le fait [they] pourrait mourir n’importe quel jour, n’importe quand, parce que c’est exactement ce que [they] nous a fait.

Aldrich fait face à 50 accusations de crimes haineux, notamment utilisation d’une arme à feu pour causer intentionnellement des blessures corporelles et tentative de meurtre. Et le tireur fait face à des accusations supplémentaires pour utilisation d’une arme à feu pour commettre un crime violent.

Le magistrat fédéral Scott Varholak a lu les accusations à haute voix au tireur et à son avocat. Le procureur américain Cole Finegan était présent au premier rang, mais a refusé de commenter l’affaire en cours.

Ces accusations sont passibles de peines de mort, mais cela ne sera pas demandé en raison de l’accord conclu par les procureurs, selon des documents judiciaires.

Les autorités fédérales ont annoncé la semaine dernière qu’elles demander la peine de mort dans une autre affaire de fusillade de masse avec des accusations de crimes haineux à Buffalo, New York.

Aldrich purgera plusieurs peines concurrentes à perpétuité ainsi que des peines consécutives supplémentaires totalisant 190 ans d’emprisonnement.

Cinq personnes ont été tuées lors de la fusillade de novembre 2022 : Raymond Green Vance, 22 ans ; Daniel Aston, 28 ans; Ashley Paugh, 35 ans ; Derrick Croupe, 38 ans ; et Kelly Loving, 40 ans. 17 autres clients du bar ont été abattus.

Le tireur se trouve actuellement au pénitencier de l’État du Wyoming, une décision qui, selon le Département des services correctionnels, était due à des problèmes de sécurité entourant cette affaire très médiatisée. Selon le site Web du Département correctionnel du Wyoming, l’établissement héberge des délinquants de sexe masculin.

Le Club Q est resté fermé depuis la fusillade.

Le porte-parole du club, Michael Anderson, a déclaré dans un communiqué qu’il était reconnaissant envers le procureur et satisfait de la décision fédérale de porter des accusations de haine.

« Chaque personne dans notre pays doit se voir garantir le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Ce que le tireur a choisi de faire le 19 novembre 2022 était un acte de violence malveillant et sectaire destiné à priver d’innombrables vies de ces droits – y compris la mienne », a déclaré Anderson. « Même si la justice ne peut pas réparer les balles tirées, les vies changées à jamais et les amis que nous avons perdus au cours de cette horrible nuit, j’espère que ces accusations supplémentaires serviront de dissuasion à l’égard de toute autre personne cherchant à commettre des violences.

L’automne dernier, les propriétaires actuels ont annoncé leur intention de rouvrir dans un nouvel emplacement, laissant ainsi l’endroit où l’entreprise a fonctionné pendant plus de 20 ans. Initialement, il était prévu de rénover et de reconstruire le club sur le lieu de la fusillade, mais les réticences de certains survivants ont motivé ce changement. Le club aura également un nouveau nom : The Q. Aucune date d’ouverture officielle n’a été annoncée, mais le porte-parole de Q, Michael Anderson, a déclaré que l’espace “cherchera à fournir un environnement sûr, affirmé et inclusif”.

Gamblin, debout devant le palais de justice fédéral de Denver, a déclaré qu’elle était sur la « voie du rétablissement » et qu’elle coopérait avec les procureurs fédéraux.

Elle leur a dit qu’elle aurait souhaité que la peine de mort soit demandée dans cette affaire.

“Je suis sûr qu’ils en ont assez d’avoir de mes nouvelles”, a déclaré Gamblin. « J’aurais aimé que ce soit un État condamné à mort. C’est une opinion de longue date.

