Le tireur du centre commercial du Texas est identifié comme étant Mauricio Garcia

Le tireur qui a assassiné samedi huit personnes dans un centre commercial du Texas a été identifié comme étant Mauricio Garcia, 33 ans, selon des informations.

Le suspect a été abattu par un policier qui répondait à un appel sans rapport, a indiqué le département de police d’Allen.

Garcia, vêtu d’un gilet pare-balles noir et armé d’un fusil d’assaut de type AR-15, a ouvert le feu quelques instants après son arrivée aux Allen Premium Outlets vers 15h30 samedi, ont indiqué des sources policières. Nouvelles de la BNC. CBS News, CNN et d’autres médias locaux ont également confirmé l’identité du tireur.

Des centaines d’acheteurs ont fui le grand centre commercial en plein air alors que le tireur a tiré des dizaines de balles sans discrimination sur les acheteurs et les passants, ont annoncé les autorités.

Sept personnes, dont le tireur, ont été déclarées mortes sur les lieux, et deux autres sont décédées après avoir été transportées à l’hôpital, a indiqué le département de police d’Allen.

Sept autres blessés âgés de cinq à 61 ans ont été transportés à l’hôpital, dont trois qui se trouvaient dans un état critique samedi soir.

Des centaines de personnes ont fui un centre commercial à Allen, au Texas, après qu’un homme armé a ouvert le feu samedi (Presse associée)

La police n’a pas révélé de motif possible, mais Garcia portait un écusson sur la poitrine suggérant qu’il avait peut-être des convictions néonazies ou suprématistes blanches, ont déclaré des sources policières.le Washington Post.

Garcia avait plusieurs armes dont un fusil AR-15 et une arme de poing sur lui et dans sa voiture, la poste signalé.

Selon JD Miles, journaliste de CBS NewsGarcia était agent de sécurité sans casier judiciaire sérieux.

Il vivait dans un motel au moment de la fusillade, a déclaré M. Miles.

Des agents du FBI ont fait une descente dans une maison de Dallas où Garcia vivait avec ses parents depuis des années, selon Fox News.

Des agents étaient postés devant l’adresse dimanche. La famille du suspect aurait demandé à un interprète de parler aux autorités.

Une vidéo Dashcam circulant sur les réseaux sociaux semblait montrer le tireur sortant d’une berline grise juste à l’extérieur de l’entrée du centre commercial et commençant immédiatement à tirer sur les passants dans le parking.

Plus de trois douzaines de coups de feu pouvaient être entendus sur les images.

Des témoins ont dit CNN que des acheteurs paniqués ont crié et se sont cachés derrière des voitures alors que le suspect tirait sans discernement.

À l’intérieur du centre commercial, les familles et les employés se sont précipités pour se cacher dans les zones de stockage et les couloirs, ont déclaré des témoins.

Le président Joe Biden a imploré le Congrès d’adopter une législation interdisant les armes d’assaut et les magazines de grande capacité, et de promulguer des vérifications universelles des antécédents.

« Les membres républicains du Congrès ne peuvent pas continuer à faire face à cette épidémie avec un haussement d’épaules », a-t-il dit dans un communiqué le dimanche.

« Les pensées et les prières tweetées ne suffisent pas. »

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a récemment signé des lois assouplissant les restrictions sur les armes à feu, a qualifié le centre commercial de « tragédie indescriptible ».

Ses commentaires ont suscité la colère des défenseurs de la sécurité des armes à feu et des législateurs des États et nationaux.

Roland Gutierrez, un sénateur de l’État du Texas, a déclaré MSNBC il y avait une « place spéciale en enfer » pour les législateurs qui ne font rien pour endiguer la vague sans précédent de violence armée.

« Je me fiche de leurs pensées et je me fiche de leurs prières », a déclaré M. Gutierrez.