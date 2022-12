Le tireur du centre commercial a dit à son ex qu’il en prendrait d’autres s’il mourait

GREENWOOD, Ind. (AP) – L’ex-petite amie d’un homme de 20 ans qui a tué par balle trois personnes dans un centre commercial de la région d’Indianapolis a déclaré qu’il lui avait dit qu’il ne s’attendait pas à atteindre 21 ans et que s’il tuait lui-même, il en « emmènerait d’autres » avec lui, a déclaré mercredi un chef de la police.

Jonathan Douglas Sapirman était également fasciné par l’Allemagne nazie, selon l’ex-petite amie, qui a été interviewée après la fusillade du 17 juillet au Greenwood Park Mall. Mais alors que les trois victimes tuées étaient hispaniques, rien n’indiquait que la fusillade était motivée par la race, a déclaré le chef de la police de Greenwood, James Ison. Les autorités n’ont pas déterminé de motif précis pour l’attaque, a déclaré Ison.

L’ex-petite amie n’a jamais rapporté ce que Sapirman lui avait dit à la police, selon Ison, qui a déclaré qu’autrement, aucun drapeau rouge n’aurait été levé qui aurait pu avertir les autorités des meurtres dans la ville juste au sud d’Indianapolis.

Sapirman, qui a été abattu par un acheteur armé peu de temps après avoir ouvert le feu, a publié plus de 700 commentaires sur les réseaux sociaux à propos de tueurs de masse entre 2017 et cette année, mais n’a jamais indiqué qu’il prévoyait de mener une telle attaque, a déclaré Ison lors d’une conférence de presse.

“Au contraire, presque chaque message était davantage une discussion ou un débat concernant d’autres massacres très médiatisés dans le pays”, a déclaré le chef de la police. Il a dit que Sapirman “a reconnu à plusieurs reprises dans ces commentaires qu’il avait étudié et fait des recherches sur les meurtres de masse et les tueurs en série”.

“Il semblait qu’il aimait débattre” de tels événements avec d’autres utilisateurs, a déclaré Ison.

En 2019, le FBI a reçu un conseil selon lequel il devrait examiner un nom d’utilisateur Reddit que les enquêteurs de la fusillade du centre commercial ont ensuite connecté à Sapirman parce que l’utilisateur semblait être « épris de massacres ».

L’adresse IP des postes a conduit à un complexe d’appartements dans lequel vivait le tireur, mais les autorités n’ont pas pu identifier Sapirman comme l’utilisateur, a déclaré Ison. Et même s’ils l’avaient fait, ils n’auraient pu prendre aucune mesure “parce qu’il ne disait rien d’illégal ou de menaçant”, a déclaré le chef. “Il ne faisait que vanter ses connaissances.”

Le FBI a pu faire revivre le téléphone portable de Sapirman, qu’il a laissé tomber dans les toilettes du centre commercial avant la fusillade, mais n’a pas encore été en mesure de déterminer son mot de passe. Avec environ 1 million de possibilités disponibles, ce processus en cours pourrait prendre des années, a déclaré Ison. Les données sur l’ordinateur portable de Sapirman ont été complètement détruites après qu’il l’ait placé dans un four avec un réservoir de butane, ont réitéré les autorités mercredi.

Le FBI avait déclaré en août qu’aucune donnée ne pouvait être récupérée depuis l’ordinateur portable.

Les enquêteurs ont passé au peigne fin de nombreux sites Web. Sapirman a peut-être utilisé et interrogé des dizaines de personnes qui le connaissaient ou étaient entrées en contact avec lui. L’ex-petite amie, qui a déclaré qu’elle et Sapirman avaient rompu plus d’un an avant la fusillade, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait été violent envers elle à plusieurs reprises et qu’il lui avait une fois mis une arme à feu dans la bouche lors d’une dispute. La police ne l’a pas identifiée.

L’ex-petite amie a également déclaré que Sapirman lui avait dit un jour: “” Ce monde n’est pas fait pour moi et je ne vivrai pas plus de 20 ans “”, a déclaré Ison. Sapirman lui a également dit que si jamais il se suicidait, “il en emmènerait d’autres avec lui”, a ajouté le chef de la police.

Ison a déclaré que l’ex-petite amie avait déclaré aux enquêteurs que Sapirman était raciste envers les Afro-Américains et les Hispaniques en raison de “mauvaises expériences qu’il a eues avec des personnes de ces races pendant qu’il grandissait”. Bien que les trois victimes tuées soient hispaniques, les enquêteurs n’ont pas été en mesure de déterminer si Sapirman les visait spécifiquement lors de la fusillade, a ajouté Ison. Il a noté que les victimes se trouvaient à proximité lorsque Sapirman est sorti des toilettes du centre commercial et a commencé à tirer.

L’ex-petite amie a également déclaré aux enquêteurs qu’elle n’était pas surprise que Sapirman ait commis la fusillade de masse. Elle l’a décrit comme une personne très malheureuse, a déclaré Ison.

Le tireur a eu une éducation difficile et était dans et hors de foyers d’accueil avant de vivre plus tard avec un frère aîné, a déclaré Ison. Sapirman avait quitté son emploi en mai et, quelques jours avant la fusillade, il avait appris qu’il était expulsé de son appartement “en raison d’un manque de paiement”, a déclaré le chef.

Sapirman a ouvert le feu sur le centre commercial vers l’heure de fermeture, tuant le couple marié Pedro Pineda, 56 ans, et Rosa Mirian Rivera de Pineda, 37 ans; et Victor Gomez, 30 ans, tous d’Indianapolis. Une femme a reçu une balle dans la jambe et une fille de 12 ans a été touchée par des éclats d’obus, a indiqué la police.

Un passant armé – Elisjsha Dicken, 22 ans, un Seymour, Indiana, homme qui avait été au centre commercial avec sa petite amie – a tué Sapirman après que la police a déclaré que le tireur avait tiré 24 fois en 15 secondes.

Le procureur du comté de Johnson, où se trouve Greenwood, avait déterminé que les actions de Dicken étaient légales en vertu de la loi de l’Indiana et il ne sera pas inculpé.

“C’est un vrai héros”, a déclaré le chef.

Les autorités depuis le début ont déclaré que Dicken était légalement armé. Depuis le 1er juillet, la loi de l’Indiana autorise toute personne de 18 ans ou plus à porter une arme de poing en public, à l’exception de celles qui sont interdites pour des raisons telles qu’une condamnation pour crime, une ordonnance restrictive ou une maladie mentale dangereuse déterminée par un tribunal.

L’avocat de Dicken, Guy Relford, a déclaré que cela peut être une «expérience traumatisante» d’avoir «pris une vie humaine», même si cet acte sauve la vie d’autres personnes.

“C’est une chose difficile à surmonter, même quand vous savez que vous avez été héroïque et même quand vous savez que vous avez sauvé des vies, et même quand vous recevez les remerciements et les félicitations de beaucoup de gens”, a déclaré Relford après la conférence de presse de mercredi.

Callahan a rapporté d’Indianapolis. Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Arleigh Rodgers et Rick Callahan, Associated Press