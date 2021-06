Hyderabad: Le tireur Asghar Ali Khan envisage une action en justice contre les réalisateurs du film « Sherni », mettant en vedette Vidya Balan, pour ce qu’il a qualifié de « déformation des faits » concernant le meurtre de la tigresse Avni.

Insatisfait de la réponse reçue des cinéastes à la notice légale envoyée il y a quinze jours, il envisage la suite à donner. « Nous consultons les conseillers juridiques. Nous n’avons pas encore pris d’appel final », a déclaré Asghar Ali Khan à l’IANS mercredi.

Asghar Ali, qui a abattu Avni à Yavatmal dans le Maharashtra en 2018, est le fils du célèbre tireur Nawab Sahafath Ali Khan. Il a allégué que le film les avait projetés comme des « tireurs heureux à la gâchette ». « Nous y étions allés à l’invitation du gouvernement et avons tué la tigresse mangeuse d’hommes qui avait mutilé à mort 14 personnes mais nous étions projetés comme si nous chassions pour le plaisir », a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que le film pourrait nuire à leur réputation et ajouter « de l’huile sur le feu » à la question sensible qui est déjà en instance. Il a également soutenu que déformer les faits dans le film équivalait à un outrage au tribunal.

En réponse à l’avis envoyé par les tireurs basés à Hyderabad, Abundantia Entertainment Pvt Ltd a précisé que « Sherni » est une œuvre de fiction créative et ne représente pas Asghar Ali ou son père.

Le cinéaste a nié que le film entraverait « toute enquête en cours » ou porterait atteinte à sa réputation ou à celle de son père. Il a déclaré que les allégations formulées dans l’avis sont basées sur des conjectures et des rapports spéculatifs des médias et sont donc dénuées de tout fondement.

Asghar Ali, cependant, n’est pas satisfait de cela. « S’il y a une similitude entre ce qui a été montré dans le film et ce qui s’est passé dans l’affaire Avni, cela peut être appelé une coïncidence mais il y a tellement de similitudes. Il y avait une femme officier dans la vraie opération, il y a une femme officier (Vidya Balan ) dans le film. Il y a d’autres similitudes comme deux oursons de la tigresse et l’utilisation de l’urine d’un autre tigre pour attirer la tigresse », a-t-il déclaré.

Affirmant qu’il s’agissait de la plus grande opération contre un mangeur d’hommes après l’indépendance, Asghar Ali a rappelé que 12 tentatives pour tranquilliser la tigresse avaient échoué et que les tribunaux avaient également clairement indiqué qu’il ne devrait plus y avoir de pertes en vies humaines.

Le tireur a affirmé qu’ils avaient pris des risques pour rejoindre l’opération à l’invitation des autorités forestières du Maharashtra. Il a souligné que le meurtre du mangeur d’hommes avait soulagé 21 000 habitants de 26 villageois qui vivaient dans la terreur. Il a également déclaré que la majeure partie de la zone de 160 km² dans laquelle la tigresse se déplaçait était principalement une zone dominée par l’homme.

Il a dit qu’il était faux de dire qu’ils voulaient juste tuer la tigresse et a souligné qu’à de nombreuses reprises, ils ont capturé les animaux.

Après le meurtre d’Avni, certains militants des droits des animaux avaient allégué que le tireur avait délibérément tué la tigresse.

Shafath Ali avait défendu leur action, affirmant que la balle avait été tirée en état de légitime défense.

Il avait fustigé les militants, y compris le ministre de l’Union de l’époque, Maneka Gandhi, pour avoir formulé des allégations personnelles et sans fondement à leur encontre.

Shafath Ali avait menacé de poursuivre ceux qui se livraient à des insultes. Il avait également déclaré qu’ils continueraient à soutenir ceux dont la vie était menacée par les éléphants et les tigres s’aventurant hors des forêts.

Le chasseur professionnel de 63 ans, qui a aidé divers États à capturer des tigres, des éléphants et d’autres animaux au cours des quatre dernières décennies, avait également déclaré à l’IANS, dans une interview, que le conflit homme-animal deviendrait incontrôlable à moins que le gouvernement prend des mesures pour maintenir le ratio terre/animaux, clôture tous les parcs nationaux et assure la disponibilité de nourriture et d’eau pour les animaux dans les forêts afin qu’ils ne s’aventurent pas dans les habitations humaines.

Sur l’allégation des amoureux des animaux selon laquelle il est gâchette facile, il avait déclaré que pas une seule fois dans sa vie, il n’avait demandé à un gouvernement de l’État de l’appeler.

« J’ai reçu 50 commandes de gouvernements depuis que j’ai 19 ans. Ils m’ont appelé à cause de mon travail, de mon expérience et de mon expertise qui leur manquent », a déclaré Shafath Ali dont le grand-père était conseiller des dirigeants britanniques dans les années 1930 et dont le père était également un célèbre chasseur.