Le tireur de Walmart a laissé une «note de mort», selon la police

Le superviseur de Walmart qui a tiré et tué six collègues en Virginie a laissé derrière lui ce qu’il a appelé une “note de mort” sur son téléphone qui s’excusait pour ce qu’il était sur le point de faire tout en accusant les autres de se moquer de lui.

“Désolé tout le monde, mais je n’avais pas prévu cela, je promets que les choses se sont mises en place comme si j’étais dirigé par Satan”, a écrit Andre Bing sur une note laissée sur son téléphone, a déclaré vendredi la police de Chesapeake.

La police a également déclaré que l’arme, une arme de poing de 9 mm, avait été achetée légalement le matin de la fusillade et que Bing n’avait pas de casier judiciaire.

La note a été légèrement expurgée pour éliminer les noms des personnes spécifiques qu’il a mentionnées.

Il a affirmé avoir été “harcelé par des idiots peu intelligents et manquant de sagesse” et a déclaré avoir été poussé au bord du gouffre par la perception que son téléphone avait été piraté.

Il a écrit: “Mon seul souhait aurait été de recommencer à zéro et que mes parents aient accordé une plus grande attention à mon déficit social.” Bing est mort sur les lieux d’une blessure par balle apparemment auto-infligée.

Les collègues de Bing qui ont survécu à la fusillade ont déclaré qu’il était difficile et connu pour son hostilité envers les employés. Un survivant a déclaré que Bing semblait cibler des personnes et avait tiré sur certaines victimes après qu’elles aient déjà été touchées.

Jessica Wilczewski a déclaré que les travailleurs étaient rassemblés dans une salle de pause du magasin pour commencer leur quart de nuit mardi soir lorsque Bing, un chef d’équipe, est entré et a ouvert le feu. Alors qu’un autre témoin a décrit Bing comme tirant sauvagement, Wilczewski a déclaré qu’elle l’avait vu cibler certaines personnes.

“La façon dont il agissait – il partait à la chasse”, a déclaré Wilczewski à l’Associated Press jeudi. “La façon dont il regardait les visages des gens et la façon dont il faisait ce qu’il faisait, il sélectionnait les gens.”

Elle a dit l’avoir vu tirer sur des personnes qui étaient déjà au sol.

“Ce que je sais, c’est qu’il s’est assuré que celui qu’il voulait tuer était mort”, a-t-elle déclaré. “Il est revenu et a abattu des cadavres qui étaient déjà morts. Pour être sûr.”

Wilczewski a déclaré qu’elle n’avait travaillé au magasin que pendant cinq jours et ne savait pas avec qui Bing s’entendait ou avait des problèmes. Elle a dit qu’être une nouvelle employée était peut-être la raison pour laquelle elle avait été épargnée.

Elle a dit qu’après le début de la fusillade, un collègue assis à côté d’elle l’a tirée sous la table pour se cacher. Elle a dit qu’à un moment donné, Bing lui a dit de sortir de sous la table. Mais quand il a vu qui elle était, il lui a dit : “Jessie, rentre chez toi.” Elle a dit qu’elle s’était lentement levée puis était sortie en courant du magasin.

D’anciens collègues et habitants de Chesapeake, une ville d’environ 250 000 habitants près de la côte de Virginie, ont du mal à donner un sens au déchaînement.

La note de mort de Bing parcourt parfois 11 paragraphes, avec des références à des traitements contre le cancer non traditionnels et à l’écriture de chansons. Il pâlit à une comparaison avec le tueur en série Jeffrey Dahmer, en disant: “Je n’aurais jamais tué quelqu’un qui est entré chez moi.”

Et il aspire à une femme mais dit qu’il n’en méritait pas.

“J’étais en fait l’une des personnes les plus aimantes au monde si vous appreniez à me connaître”, a-t-il écrit.

Certains qui travaillaient avec Bing, 31 ans, ont déclaré qu’il avait la réputation d’être un superviseur agressif, voire hostile, qui a déjà admis avoir des “problèmes de colère”. Mais il pouvait aussi faire rire les gens et semblait faire face au stress typique au travail que beaucoup de gens endurent.

“Je ne pense pas qu’il avait beaucoup de personnes sur qui compter dans sa vie personnelle”, a déclaré Nathan Sinclair, qui a travaillé au Walmart pendant près d’un an avant de partir plus tôt ce mois-ci.

Pendant les discussions entre collègues, “Nous serions comme ‘le travail me consume la vie.’ Et (Bing) dirait: “Ouais, je n’ai pas de vie sociale de toute façon”, s’est rappelé Sinclair jeudi.

Sinclair a déclaré que lui et Bing ne s’entendaient pas. Bing était connu pour être “verbalement hostile” aux employés et n’était pas particulièrement apprécié, a déclaré Sinclair. Mais il y avait des moments où Bing se moquait de lui et n’était pas nécessairement traité équitablement.

La police a identifié les victimes comme étant Brian Pendleton, 38 ans; Kellie Pyle, 52 ans; Lorenzo Gamble, 43 ans; et Randy Blevins, 70 ans, tous originaires de Chesapeake; et Tyneka Johnson, 22 ans, de Portsmouth à proximité. Parmi les morts figuraient également un garçon de 16 ans dont le nom n’a pas été divulgué en raison de son âge, a indiqué la police.

Un porte-parole de Walmart a confirmé dans un courriel que toutes les victimes travaillaient pour l’entreprise.

Deux autres personnes abattues sont restées hospitalisées, a indiqué la police vendredi. L’un est toujours dans un état critique, et l’autre est en état de s’améliorer.

Une autre employée de Walmart, Briana Tyler, a déclaré que Bing semblait tirer au hasard.

“Il tirait juste dans toute la pièce. Peu importait qui il frappait”, a déclaré Tyler à l’AP mercredi.

Six personnes ont également été blessées lors de la fusillade, qui s’est produite juste après 22 heures alors que les acheteurs s’approvisionnaient avant les vacances de Thanksgiving. La police a déclaré qu’elle croyait qu’environ 50 personnes se trouvaient dans le magasin à ce moment-là.

Bing a été identifié comme un chef d’équipe de nuit qui était un employé de Walmart depuis 2010. La police a déclaré qu’il avait une arme de poing et plusieurs chargeurs de munitions.

Tyler a déclaré que l’équipe de stockage de nuit de 15 à 20 personnes venait de se réunir dans la salle de repos pour passer en revue le plan du matin. Un autre chef d’équipe avait commencé à parler lorsque Bing est entré dans la pièce et a ouvert le feu, ont déclaré Tyler et Wiczewski.

Tyler, qui a commencé à travailler chez Walmart il y a deux mois et avait travaillé avec Bing juste une nuit plus tôt, a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de rencontre négative avec lui, mais d’autres lui ont dit qu’il était “le manager à surveiller”. Elle a dit que Bing avait l’habitude d’écrire des gens sans raison.

L’attaque était la deuxième fusillade majeure en Virginie ce mois-ci. Trois joueurs de football de l’Université de Virginie ont été tués par balle dans un bus le 13 novembre alors qu’ils revenaient d’une sortie sur le terrain. Deux autres étudiants ont été blessés.

La fusillade de Walmart survient également quelques jours après qu’une personne a ouvert le feu dans une discothèque gay à Colorado Springs, Colorado – tuant cinq personnes et en blessant 17. La fusillade de mardi soir a rappelé les souvenirs d’une autre attaque dans un Walmart en 2019, lorsqu’un homme armé a tué 23 à un magasin à El Paso, Texas.

Wilczewski, qui a survécu à la fusillade de mardi en Virginie, a déclaré qu’elle avait essayé mais n’avait pas pu se résoudre à visiter un mémorial dans le parking du magasin mercredi.

“J’ai écrit une lettre et je voulais la diffuser”, a-t-elle déclaré. “J’ai écrit à ceux que j’ai vus mourir. Et j’ai dit que je suis désolé de ne pas avoir été plus bruyant. Je suis désolé que tu n’aies pas senti mon toucher. Mais tu n’étais pas seul.”



Barakat a rapporté de Falls Church, Virginie. Les rédacteurs de l’Associated Press Denise Lavoie à Chesapeake et les chercheurs en nouvelles Rhonda Shafner et Randy Herschaft à New York ont ​​contribué à ce rapport.