Le tireur de Walmart a acheté une arme à feu le jour de l’attaque, laissant derrière lui une «note de mort»

La Walmart Le superviseur de l’équipe de nuit qui a tiré et tué six de ses collègues mardi a utilisé une arme de poing qu’il avait achetée le matin de l’attaque et a laissé une “note de mort”, selon les détails publiés vendredi par les responsables de Chesapeake, en Virginie.

Les nouveaux détails indiquent qu’André Bing, 31 ans, a utilisé un pistolet de 9 millimètres qu’il a légalement acheté dans un magasin local le jour même de la fusillade.

Les agents ont déclaré avoir trouvé des munitions, un reçu et des documents liés à l’achat d’armes à feu à la résidence de Bing.

La police a répondu à la fusillade peu après 22 h HE mardi, quelques minutes après le signalement de l’attaque et quelques jours seulement avant Thanksgiving et le début de la saison des achats des Fêtes. Un garçon de 16 ans faisait partie des victimes, les responsables ont dit. Les victimes ont été honorées lors d’une veillée jeudi soir.

Bing, qui, selon les responsables, n’avait aucun antécédent criminel, est décédé sur les lieux d’une blessure par balle apparemment auto-infligée.

La note récupérée sur le téléphone portable de Bing a révélé les plaintes que le tireur de masse avait à propos de ses collègues et a donné un aperçu de son motif potentiel pour la fusillade mortelle.

Dans la note, qui comprenait des références à Dieu et au Saint-Esprit, Bing a décrit le harcèlement présumé de ses collègues. Ses anciens collègues dit au New York Times plus tôt cette semaine, l’avait décrit comme “bizarre” et avait déclaré qu’il faisait parfois preuve d’une “attitude désagréable”.

Les responsables ont ajouté que deux victimes sont soignées dans les hôpitaux de la région. L’un reste dans un état critique, tandis que l’autre s’améliore.

Si vous avez des pensées suicidaires ou si vous êtes en détresse, contactez le Ligne de vie suicide et crise au 988 pour le soutien et l’assistance d’un conseiller qualifié.