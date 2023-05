Le tireur de trap Bhowneesh Mendiratta qui a remporté le quota des Jeux olympiques de Paris termine cinquième de la Coupe du monde de fusil de chasse

Bhowneesh Mendiratta, vainqueur du quota des Jeux olympiques de Paris, a terminé cinquième de la Coupe du monde ISSF.

Le joueur de 23 ans de Faridabad, qui était en tête avec quatre autres après les trois premiers tours de qualification avec un score de 73 sur 75 vendredi, a obtenu des scores identiques de 24 chacun dans les deux autres tours de qualification. Samedi.

Bhowneesh a totalisé 121 sur 125 au cours des deux jours de qualification, ce qui l’a vu se qualifier pour la finale à six coups à la quatrième position commune.

Cependant, lors de la finale, le tireur indien a commis une erreur et est devenu le deuxième tireur d’élite à être éliminé, abattant 24 pigeons d’argile sur 30.

Bhowneesh, cependant, a bien résisté à Alberto Fernandez, d’Espagne, double champion du monde et champion du monde de trap par équipe mixte de Tokyo 2020 en finale. Fernandez a terminé sixième avec un score de 21/25.

Le pilier italien Massimo Fabbrizi, double champion du monde et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Londres, a remporté l’or, terminant avec 46 coups sûrs dans la finale de 50 coups. L’Australien James Willet, 27 ans, champion du monde de trap par équipe mixte, a remporté l’argent avec un score de 43/50, tandis qu’un autre ancien champion du monde, Khalid Almudhaf du Koweït, a décroché le bronze.

Bhowneesh s’est classé quatrième après les 10 premières cibles de la finale. Il a ensuite eu 21 des 25 premiers, à quel stade Fernandez s’est retiré. La légende avait le même score que l’Indien, mais en raison d’être le sixième à se qualifier, n’a pas pu progresser davantage. Bhowneesh a ensuite raté les 28e et 29e cibles pour partir après 30 cibles.

Les deux autres Indiens dans le peloton de 69 hommes, Zoravar Singh Sandhu et Prithviraj Tondaimal ont terminé respectivement 16e et 17e avec des scores identiques de 117 et n’ont pas pu se qualifier pour la finale.

Au trap féminin, Shreyasi Singh a terminé 10e avec un score de 114, tandis que Manisha Keer était 19e avec 109. Preeti Rajak était 32e avec 98 à son actif.

L’Inde a jusqu’à présent remporté une médaille d’argent et une de bronze, toutes deux au skeet féminin, lors de la Coupe du monde. Avec l’arrivée de l’épreuve mixte piège, le contingent espère augmenter son nombre de médailles au cours des deux prochains jours.

L’entraîneur Russell Mark démissionne

Le champion olympique et entraîneur de trap étranger de l’Inde, Russell Mark, qui fait partie du contingent ici, a démissionné, apparemment pour des problèmes contractuels.

Une source proche de l’ancien tireur d’élite australien renommé, qui a remporté la médaille d’or du double piège aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, a déclaré que Mark lui avait dit que le 28 mai serait son dernier jour avec l’équipe indienne.

La source, citant Mark, a déclaré: «Dernier jour demain (28 mai). Nous avons démissionné. Nous allons de l’avant. Triste façon de finir. »

Mark et son épouse américaine Lauryn, qui était l’entraîneur indien de skeet, s’étaient vu offrir un contrat jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024 en mai de l’année dernière. Mais, apprend-on, elle faisait l’objet d’une évaluation annuelle.

