Le tireur de supermarché Publix de Floride, Timothy Wall, a publié sur Facebook le meurtre d’enfants avant de tuer un tout-petit et une grand-mère

L’ARTISTE Timothy Wall, qui a abattu une grand-mère et son petit-fils dans un supermarché de Floride, avait publié sur Facebook son désir de tuer des enfants.

La police a déclaré que l’homme de 55 ans aurait pu être empêché d’ouvrir le feu jeudi dans le supermarché Royal Palm Beach Publix.

Timothy Wall, qui a été identifié comme le tireur, a fait des commentaires sinistres sur Facebook au sujet du meurtre d’enfants Crédit : Bureau du shérif de Palm Beach

La police pense qu’il aurait pu être arrêté Crédit : Getty Images – Getty

La police a déclaré que Wall avait proféré des menaces pendant un certain temps avant de traquer ses victimes dans l’allée des produits du supermarché avant de tirer sur le garçon d’un an et sa grand-mère de 69 ans avant de se suicider.

Le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, a déclaré: « Il y avait une chance que cela puisse être arrêté.

Il a dit ‘Je veux tuer des gens et des enfants’. Il a, mes amis. Evidemment, ils l’ont vu.

« Son ex-femme a dit qu’il agissait bizarrement. Il pense qu’il est suivi.

« Il est paranoïaque. Pensez-vous qu’une putain d’âme nous a parlé de ça ? Non.

Il a ajouté: « S’il semble que je suis en colère, je le suis. »

En vertu de la loi dite du drapeau rouge de la Floride, un organisme chargé de l’application des lois peut demander à un juge de saisir les armes à feu de toute personne présentant un danger pour elle-même ou pour les autres et les détenir pendant un an.

Cela peut être prolongé si une agence montre que la personne est toujours un danger.

Il a été promulgué en 2018 par l’Assemblée législative dirigée par les républicains peu de temps après qu’un ancien élève ayant des antécédents de problèmes mentaux et émotionnels ait tué 17 élèves et membres du personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland.

Facebook permet également aux utilisateurs de signaler des messages troublants et les transmettra aux forces de l’ordre.

Le shérif Bradshaw a déclaré: « C’est ainsi que cela aurait pu être évité. Si quelqu’un nous avait fait savoir qui il est, nous l’aurions contacté, vu s’il avait une arme à feu, l’aurait mis en santé mentale et vous n’auriez pas deux les gens sont morts.

« Cela ne devait pas arriver. »

Une forte présence policière a encerclé le magasin Crédit : Getty Images – Getty

La zone autour du magasin est restée bouclée Crédit : AP

La famille de l’ex-femme a déclaré au Palm Beach Post qu’elle avait essayé d’obtenir de l’aide de Wall, mais personne n’a écouté.

Dans un communiqué, la famille de Wall a déclaré: « Nous avons le cœur brisé par la perte d’un enfant et d’une grand-mère, et par la mort de Timothy.

« Nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille de la jeune victime et à sa grand-mère.

« Pendant cette période difficile, nous demandons que notre famille ait le temps et le respect pour pleurer et traiter cette horrible tragédie.

« Nous espérons que le même respect sera accordé aux victimes et aux membres de leurs familles. »

Le major Talal Masri, le détective principal, a déclaré que la femme de 69 ans avait poussé son petit-fils dans le magasin peu après 11 heures du matin, en utilisant un chariot en forme de voiture de course pour que les tout-petits puissent jouer pendant que les adultes font leurs courses.

Les autorités n’ont pas divulgué les noms des victimes, citant une loi de l’État qui permet aux survivants de bloquer leur libération.

Environ 20 minutes plus tard, Wall est arrivé au magasin sur un scooter rouge.

Lui et son ex-femme possédaient auparavant un nettoyeur à sec dans le centre commercial, selon les archives de l’État, mais on ne sait pas quand il a fermé.

La vidéo montre que Wall est entré dans le Publix en utilisant un putter de golf comme bâton de marche avant de se diriger vers la section des produits, où sa victime faisait ses courses avec son petit-fils toujours dans le chariot.

Il les a suivis pendant environ trois minutes avant de sortir une arme de poing et de tirer sur l’enfant. La femme lui a sauté dessus et l’arme de Wall s’est brièvement bloquée.

Elle est tombée au sol et il lui a tiré dessus, puis lui-même. Tous sont morts sur le coup.

La fusillade a fait fuir des dizaines d’employés et de clients du magasin, mais aucune autre blessure n’a été signalée.