Le tireur de San Jose avait des « livres sur le terrorisme » et a été arrêté par des responsables américains en 2016 – The Right Scoop

L’homme qui a tué neuf personnes hier à San José a eu une altercation avec les douaniers américains en 2016, où ils ont découvert qu’il possédait « des livres sur le terrorisme et la peur et des manifestes… ainsi qu’un livre de notes noir rempli de nombreuses notes sur la façon dont il déteste le VTA »:

WSJ – Des douaniers américains ont précédemment détenu l’homme qui a tué neuf personnes à San Jose, en Californie, mercredi et ont constaté qu’il professait une haine envers son lieu de travail où la fusillade a eu lieu, selon une note du Département de la sécurité intérieure. Le tireur, Samuel James Cassidy, possédait « des livres sur le terrorisme et la peur et des manifestes… les Philippines, dit la note. « Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des problèmes avec quelqu’un au travail, il a répondu ‘non’ », selon la note, dont une copie a été consultée par le Wall Street Journal.

Les agents ont arrêté et interrogé Cassidy le 8 août 2016, après son retour d’un voyage aux Philippines et l’inspection de ses bagages et de ses médias électroniques, indique la note. La note ne dit pas pourquoi il a été arrêté. Il note que Cassidy avait des « antécédents criminels mineurs » et cite un incident de 1983 où il a été arrêté à San José et accusé de « délit d’entrave/de résistance à un agent de la paix ».

La fusillade a commencé lors d’une réunion syndicale dans une gare de train léger sur rail VTA dans le centre-ville de San Jose et toutes les victimes travaillaient pour l’autorité des transports. Huit personnes ont été retrouvées mortes et une neuvième est décédée pendant la nuit dans un hôpital de la région. Cassidy est décédé dans un suicide apparent au cours de l’incident, selon les forces de l’ordre. La note a été distribuée au sein du DHS quelque temps après la fusillade mercredi matin. Cela ne dit pas combien de temps Cassidy a été détenu par les autorités frontalières.

Cassidy a agressé sexuellement son ex-petite amie il y a plus de dix ans et avait l’habitude de parler de tuer ses collègues :

L’ex-petite amie de Cassidy a déclaré qu’il l’avait agressée sexuellement, selon des documents qu’elle a déposés en 2009 auprès de la Cour supérieure du comté de Santa Clara. Elle a déclaré que Cassidy souffrait de trouble bipolaire et de « sautes d’humeur majeures » qui étaient exacerbées lorsqu’il consommait de grandes quantités d’alcool. Elle a déposé la déclaration du tribunal en réponse à une ordonnance d’interdiction de violence domestique que Cassidy avait déposée contre elle. Elle a nié les accusations de Cassidy. Son ex-femme Cecilia Nelms a déclaré à l’Associated Press qu’il avait parlé de tuer des gens au travail il y a plus de dix ans. Elle a dit qu’il reviendrait du travail en colère à cause d’affectations qu’il considérait comme injustes. Le couple a divorcé en 2005 et Mme Nelms a déclaré qu’ils n’avaient pas été en contact depuis 13 ans.

Aucun motif n’a encore été déterminé. Cassidy a également commis le massacre avec deux armes de poing :

Le shérif du comté de Santa Clara, Laurie Smith, a déclaré aux journalistes jeudi matin que les enquêteurs n’avaient trouvé aucune preuve indiquant un motif possible. Le shérif Smith a déclaré jeudi que Cassidy était armé de deux armes de poing semi-automatiques et de 11 chargeurs au moment de la fusillade. Par la suite, des chiens renifleurs de bombes ont trouvé des matériaux explosifs, mais pas des dispositifs, dans un casier qui serait le sien, a-t-elle déclaré.

Sans en savoir plus sur ce qu’il y avait dans les livres et les notes qu’il avait en 2016, il est difficile de dire s’ils auraient dû faire plus que le détenir. Mais on dirait qu’il était au moins sur leur radar et qu’ils en ont raté un autre.