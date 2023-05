Le tireur de pièges Bhowneesh Mendiratta en tête conjointe à la Coupe du monde ISSF

Le vainqueur du quota des Jeux olympiques de Paris, Bhowneesh Mendiratta, a raté deux cibles sur 75 pour prendre la tête du premier jour de la compétition de pièges à la Coupe du monde ISSF Shotgun ici vendredi.

Le joueur de 23 ans de Faridabad était à égalité avec quatre autres, dont entre autres le double champion du monde et le champion de trap par équipe mixte des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Alberto Fernandez, d’Espagne.

Le peloton de 69 joueurs reviendra pour deux autres tours de qualification samedi, avant la finale à six coups, qui est également prévue le même jour.

Les premier et troisième tours de Bhowneesh étaient des 25 parfaits. Il n’a raté que les 28e et 43e cibles et a semblé solide tout au long.

Ses coéquipiers seniors Zoravar Sandhu et Prithviraj Tondaiman se sont classés 16e et 23e parmi les prétendants, après avoir tiré des scores de 71 et 70 respectivement. Tous deux envisageraient des rondes parfaites samedi pour nourrir l’espoir de se qualifier pour la ronde finale.

Dans le piège féminin, Shreyasi Singh était l’Indienne la mieux placée, ayant tiré 70 pour se classer huitième.

L’Australienne Catherine Skinner, championne des Jeux olympiques de Rio, menait le peloton avec 73. L’Indienne Manisha Keer était 22e avec un score de 65, tandis que Preeti Rajak était 28e avec un score de 61.

Avec une médaille d’argent et une de bronze, toutes deux au skeet féminin, l’Inde est actuellement quatrième au classement des médailles.

