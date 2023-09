Le tireur de Phil Foster a abattu un homme dont il craignait qu’il montait à bord de son bateau, selon PBSO lors d’une arrestation pour meurtre

RIVIERA BEACH — Un homme de 84 ans fait face à une accusation de meurtre après que les enquêteurs a déclaré avoir tiré et tué un homme qui, craignait-il, tentait de monter à bord de son bateau sans autorisation le 22 septembre, a indiqué le bureau du shérif du comté de Palm Beach.

Le bureau du shérif a déclaré qu’un homme identifié comme Papaver Dubois avait tiré à plusieurs reprises sur Joshua Lee Bradshaw, 39 ans, dans les eaux au large du parc Phil Foster à Riviera Beach et l’avait frappé à deux reprises.

Une personne qui était sur les lieux mais n’a pas vu la fusillade a rapporté avoir entendu Dubois avertir Bradshaw de « rester à l’écart de mon bateau » avant de tirer, selon son rapport d’arrestation rendu public mardi.

Bradshaw, qui vivait à Huffman, dans la banlieue de Houston, au Texas, est tombé du côté bâbord de son propre bateau dans l’Intracoastal Waterway après avoir été abattu, ont indiqué les témoins.

Le bureau du shérif a déclaré que Dubois n’avait pas d’adresse fixe. Il fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré avec une arme à feu et de tir sur un navire occupé.

Dubois est resté en détention mardi. Lors d’une audience samedi, la juge de circuit Melanie D. Surber a ordonné sa détention sans caution. Le bureau du défenseur public du comté de Palm Beach a représenté Dubois à l’audience. En tant que politique, il ne commente pas les dossiers ouverts.

Des témoignages oculaires indiquent que Bradshaw pilotait un petit navire et saluait d’autres plaisanciers avant de s’approcher du voilier Bay Liner de 24 pieds de Dubois près du parc, qui se trouve à l’extrémité est du pont du boulevard Blue Heron.

Selon son rapport d’arrestation, Dubois a déclaré qu’il pensait que Bradshaw essayait de monter sur son navire avant de lui tirer dessus. Un témoin oculaire a déclaré que Bradshaw n’avait jamais tenté de monter à bord du navire et qu’il se trouvait à au moins 1,50 mètre lorsque la confrontation a eu lieu. PBSO a récupéré son corps à l’aide de son hélicoptère.

Les enquêteurs ont fouillé le Bay Liner et ont trouvé une douille d’obus qu’ils ont identifiée comme étant un pistolet Hornady 9 mm et un pistolet Smith & Wesson 9 mm, selon le rapport d’arrestation de Dubois. Les témoins ont donné des chiffres différents sur le nombre de coups de feu tirés, l’un disant trois et un autre qu’il pourrait atteindre sept.

Arianna Otero est une journaliste de dernière minute pour Le poste de Palm Beach.

Cet article a été initialement publié sur le Palm Beach Post : Tir mortel à Phil Foster Park : un homme armé redouté s'apprêtait à monter à bord d'un bateau