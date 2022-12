Le tireur de Paris avait un motif “raciste” – AFP

Un suspect de 69 ans a été arrêté vendredi après avoir tué par balle trois personnes près d’un centre culturel kurde, blessant quatre autres

Le tireur qui a tiré et tué trois personnes dans la capitale française, faisant quatre autres blessés, a avoué à la police qu’il avait un “raciste” motif, a rapporté l’AFP, citant des sources “proche de l’affaire.« Le suspect aurait des antécédents de crimes violents contre des migrants.

Le quotidien 20 Minutes, citant un policier anonyme, a affirmé que le tireur avait déclaré «il n’aimait pas les kurdes» lors de son arrestation.

Identifiée en tant que “Guillaume M» par les médias français, le conducteur de train à la retraite de 69 ans aurait été retrouvé avec un pistolet Colt 1911 de l’armée américaine, ainsi que «deux ou trois chargeurs chargés» et une boîte d’au moins 25 cartouches.

Selon des sources policières et judiciaires citées par l’AFP, l’homme aurait poignardé au moins deux personnes avec une épée dans un camp de migrants en décembre 2021.

En juin 2016, il a été reconnu coupable de violence armée – une décision dont il a fait appel, selon l’agence de presse.

Lire la suite Trois morts et plusieurs blessés dans une fusillade à Paris

Un an plus tard, William M. a été condamné à six mois de prison avec sursis pour détention illégale d’armes à feu, ont indiqué des sources judiciaires à l’AFP.

L’homme a été libéré le 12 décembre, en attendant son procès pour l’incident de l’épée. Le parquet de Paris a indiqué aux médias qu’il était interdit à l’individu de porter des armes et de quitter la France.

Parlant des motivations du suspect, la procureure Laure Beccuau a déclaré que les enquêteurs vont «évidemment” examinez si le racisme était en jeu dans la fusillade de vendredi.

Pendant ce temps, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré William M. “ciblait clairement les étrangers,» bien qu’il n’y ait aucune preuve jusqu’à présent qu’il visait spécifiquement les Kurdes. Le ministre a également révélé que le suspect était membre d’un club de tir sportif et propriétaire de «plusieurs armes enregistrées.”

Selon le journal Le Monde, l’homme a été transporté à l’hôpital avec de graves blessures au visage, qu’il aurait subies lors de l’arrestation.

Pendant ce temps, les députés de gauche n’ont pas tardé à pointer du doigt le gouvernement français pour son prétendu échec à prendre au sérieux l’extrémisme d’extrême droite.

La tragédie s’est déroulée dans le centre de Paris peu avant midi, heure locale, vendredi.

Les médias français, citant des témoins oculaires, rapportent qu’au moins sept coups de feu ont été tirés dans le 10e arrondissement, quartier réputé pour ses boutiques, restaurants et bars.