Le tireur de Paris admet une «haine pathologique» des migrants – procureur

L’interrogatoire a permis de mieux comprendre les motivations du tireur

Le tireur qui a tiré et tué trois personnes dans la capitale française a admis aux enquêteurs que le massacre était motivé par sa haine de longue date des étrangers, a déclaré dimanche le procureur de Paris.

Lors de son interrogatoire, le suspect aurait déclaré avoir développé une “la haine des étrangers devenue totalement pathologique” à la suite d’un cambriolage à son domicile en 2016, a indiqué la procureure Laure Beccuau dans un communiqué.

L’homme de 69 ans se décrit comme “dépressif” et “suicidaire,” et aurait prévu de se suicider avec la dernière balle. Il a d’abord cherché à cibler la population immigrée dans la banlieue nord de Paris de Seine-Saint-Denis, mais a changé d’avis après avoir vu “trop ​​peu de monde” dans la zone et trouvant ses vêtements trop inconfortables pour recharger l’arme assez rapidement.

Lire la suite Trois morts et plusieurs blessés dans une fusillade à Paris

Au lieu de cela, il a ouvert le feu vendredi sur un centre culturel kurde et un café voisin, tuant deux hommes et une femme et en blessant trois autres dans le 10e arrondissement de Paris. Précédemment identifié comme “Guillaume M.” Selon les médias français, le conducteur de train à la retraite aurait été armé d’un pistolet Army Colt 1911 de fabrication américaine, ainsi que de plusieurs chargeurs chargés.

Le procureur a ajouté que les enquêteurs avaient été contraints d’interrompre l’interrogatoire le “raisons médicales” samedi, et transférer le suspect dans un établissement psychiatrique de la police. Entre-temps, la police a effectué une perquisition au domicile de ses parents, où il vivait, mais n’a trouvé aucune preuve le liant à “Idéologie extrémiste”.

Chaos dans le centre de Paris, des véhicules retournés et incendiés. Affrontements en cours. pic.twitter.com/h5JvCTZo94 — Rémy Buisine (@RemyBuisine) 24 décembre 2022

Cependant, les autorités avaient précédemment reconnu que le suspect avait des antécédents de violence contre les migrants et venait tout juste d’être libéré de détention en attendant son procès pour une attaque au couteau contre un camp de migrants à Paris il y a un an. Il a également été reconnu coupable de violence armée en 2016 – une décision dont il a fait appel.

Au cas où vous l’auriez manqué, Paris connaît des émeutes suite au meurtre de trois Kurdes lors d’une fusillade de masse vendredi. pic.twitter.com/oHauayYXeF — Ian Miles Cheong (@stillgray) 24 décembre 2022

L’attaque a déclenché des troubles massifs au cours du week-end, alors que des habitants choqués ont demandé justice et accusé la police d’ignorer les menaces contre la communauté kurde. La manifestation est rapidement devenue violente, avec des foules en colère bombardant la police de projectiles, renversant plusieurs voitures et brisant les vitrines des magasins. La police a répondu avec des gaz lacrymogènes et a arrêté au moins 11 personnes dans le but de réprimer la violence, et a déclaré plus tard que plus de 30 officiers avaient été blessés lors d’affrontements.