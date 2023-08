Le tireur de Megan Thee Stallion, Tory Lanez, condamné à 10 ans de prison

Tory Lanez a été condamné mardi à 10 ans de prison.

Un jury a déclaré Lanez, dont le nom complet est Daystar Peterson, coupable de trois accusations de crime en décembre après que le rappeur a tiré et blessé Megan Thee Stallion en 2020. Les accusations comprenaient des voies de fait avec une arme à feu semi-automatique, avoir une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule et décharger une arme à feu par négligence grave.

Les procureurs ont initialement demandé au rappeur de recevoir 13 ans derrière les barreaux.

L’équipe juridique du natif du Canada a demandé qu’il ne bénéficie que d’une probation et qu’il soit libéré de prison pour participer à un programme résidentiel de toxicomanie. Ils prévoient également de faire appel de sa condamnation.

Megan a témoigné au cours du procès que Lanez avait tiré avec l’arme à l’arrière de ses pieds et lui avait crié de danser alors qu’elle s’éloignait d’un SUV dans lequel ils roulaient à l’été 2020. Le couple avait quitté une fête chez Kylie Jenner Maison des collines d’Hollywood.

Le juge David Herriford a déclaré qu’il était « difficile de concilier » la personne gentille, charitable et le bon père que de nombreuses personnes ont décrit comme étant Lanez lors de l’audience de détermination de la peine avec la personne qui a tiré sur Megan.

« Parfois, les bonnes personnes font de mauvaises choses », a déclaré le juge. « Les actions ont des conséquences, et il n’y a pas de gagnants dans ce cas. »

Le tribunal a reçu des lettres de soutien pour Lanez – y compris une lettre du fils de six ans du rappeur. Le père du rappeur « Say It » a également parlé au juge lors de l’audience de lundi, étouffant ses larmes alors qu’il parlait de la perte de sa mère par Lanez à 11 ans.

Megan a détaillé les troubles quotidiens qu’elle a endurés dans une déclaration écrite lue lundi par le procureur adjoint du comté de Los Angeles, Kathy Ta.

« Depuis que j’ai été violemment abattu par l’accusé, je n’ai pas connu un seul jour de paix », indique le communiqué. « Lentement mais sûrement, je guéris et je reviens, mais je ne serai plus jamais le même. »

Alors que Megan a témoigné pendant le procès, elle a admis avoir eu du mal avec la décision de comparaître en personne pour faire sa déclaration, mais a finalement décidé qu’elle « ne pouvait tout simplement pas se résoudre à être à nouveau dans une pièce avec Tory ».

Lanez est en prison depuis sa condamnation en décembre.

Le juge Herriford a découvert plus tôt lundi que Megan était une victime particulièrement vulnérable lorsqu’elle a été abattue, mais que Lanez n’était pas particulièrement cruel ou insensible en lui tirant dessus, deux facteurs qui pourraient affecter la condamnation.

Le juge a précédemment rejeté une requête de l’équipe juridique du rappeur demandant un nouveau procès le 9 mai. L’argument juridique de Lanez reposait sur une publication Instagram que ses avocats ont affirmé avoir été incorrectement admise comme preuve.

Ils ont dit que le témoignage de Megan selon lequel Lanez l’avait exhortée à ne pas aller à la police parce qu’il était en liberté conditionnelle et aurait de graves problèmes était à la fois faux et une allocation inappropriée de mauvais actes antérieurs. Et ils ont dit que les preuves ADN que les procureurs avaient l’habitude de soutenir que Lanez était le tireur probable étaient en deçà des normes de l’industrie.

Dans une note de condamnation, l’équipe juridique de Lanez a fait valoir que les preuves qui ont condamné le rappeur étaient « au mieux discutables » et que, par conséquent, son absence de remords ne devrait pas être prise en compte pour la condamnation.

Ils ont demandé à Lanez de bénéficier d’une probation et d’entrer dans un programme résidentiel de toxicomanie après avoir été libéré de prison.

Lanez a commencé à sortir des mixtapes en 2009 et a connu une augmentation constante de sa popularité, passant aux albums des grands labels.

Megan Thee Stallion, aujourd’hui âgée de 28 ans, était déjà une étoile montante populaire au moment du tournage, et sa notoriété a augmenté depuis. Elle a remporté un Grammy du meilleur nouvel artiste en 2021 et a eu des singles n ° 1 avec « Savage », mettant en vedette Beyoncé, et en tant qu’invitée avec Cardi B sur « WAP ».

