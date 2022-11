Le tireur de masse d’une école de Floride condamné à la prison à vie

L’homme de 24 ans responsable du meurtre de 1 7 étudiants et membres du personnel d’un lycée de Floride dans une fusillade de masse ont été condamnés à la prison à vie .

Nikolas Cruz a échappé à la peine de mort.

Son saccage avec une arme d’assaut est l’une des fusillades de masse les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis.

Nikolas Cruz, qui a assassiné 17 élèves et membres du personnel avec un fusil semi-automatique dans un lycée de Floride, a été formellement condamné à la prison à vie mercredi après avoir écouté des heures de témoignages angoissés de survivants et de proches des victimes.

Un jury a voté le mois dernier pour épargner à Cruz, 24 ans, la peine de mort, choisissant plutôt la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour l’une des fusillades de masse les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis.

Cruz a plaidé coupable l’année dernière pour meurtre avec préméditation pour son déchaînement le 14 février 2018, puis a fait face à un procès avec peine de trois mois plus tôt cette année.

La juge du circuit du comté de Broward, Elizabeth Scherer, a accepté une demande de l’accusation pour autoriser d’abord les proches des victimes de Cruz à s’adresser au tribunal avant que la peine ne soit prononcée. La procédure de détermination de la peine a commencé mardi avec les déclarations des victimes.

De nombreux proches des victimes ont fustigé la décision du jury et critiqué une exigence de la loi de l’État selon laquelle les 12 jurés doivent être unanimes pour condamner une personne condamnée à être exécutée.

“À quel point le crime devrait-il être pire pour justifier la peine de mort ?” a déclaré Annika Dworet, la mère de Nicholas Dworet, une victime de 17 ans.

Certains proches ont également réprimandé les avocats de la défense de Cruz, qui se sont opposés en vain au juge au sujet de la critique d’eux et des jurés mardi, notant que Cruz avait un droit constitutionnel à une représentation légale.

De nombreux proches des victimes se sont directement adressés à Cruz, qui était assis impénétrable derrière de grandes lunettes et un masque Covid-19 à une table aux côtés de ses défenseurs publics, portant une combinaison de prison rouge et des menottes. Il a retiré son masque lorsque la mère d’une de ses victimes lui a dit que le garder était irrespectueux

Anne Ramsay, la mère d’Helena Ramsay, âgée de 17 ans, lui a dit qu’il était “un pur mal” ; Inez Hixon l’a qualifié de “terroriste domestique” pour avoir tué son beau-père, le directeur sportif de l’école Chris Hixon.

Cruz avait 19 ans au moment de son attaque contre le lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, à environ 50 km au nord du palais de justice de Fort Lauderdale. Il avait été expulsé de l’école.

Certains des survivants ont ensuite organisé un mouvement dirigé par des jeunes pour une réglementation plus stricte des armes à feu aux États-Unis, qui a le taux le plus élevé de possession privée d’armes à feu au monde et où les fusillades de masse sont devenues récurrentes.

Cruz n’a parlé que brièvement lors de l’audience, répondant aux questions du juge sur sa compréhension de la procédure.

Samantha Fuentes, à qui Cruz a tiré dans la jambe, a demandé à Cruz s’il se souvenait d’avoir eu un contact visuel avec elle alors qu’elle saignait dans sa classe.

Dit-elle:

Vous êtes un bigot haineux avec un AR-15 et un complexe divin.

“Sans ton stupide pistolet, tu n’es rien.”

Victoria Gonzalez, dont le petit ami de 17 ans, Joaquin Oliver, faisait partie des personnes tuées par Cruz, a déclaré à Cruz qu’ils étaient dans la même classe ensemble.

“Je suis désolée que vous n’ayez jamais vu l’amour que le monde est capable de donner”, a-t-elle dit à Cruz. “Ma justice ne réside pas dans le fait de savoir si vous vivez ou si vous mourez. Ma justice réside dans le fait de savoir que j’ai vécu un amour que beaucoup de gens passent toute leur vie sans vivre.”