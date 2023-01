Le tireur de masse du Nouvel An lunaire californien est mort, le motif n’est pas clair: la police

Un homme a tué dix personnes samedi lors des célébrations du Nouvel An lunaire en Californie.

Le suspect de 72 ans s’est suicidé alors que la police tentait de l’arrêter.

Il a ouvert le feu à l’intérieur d’un studio de danse et d’un club à Monterey Park.

Le tireur soupçonné d’avoir tué 10 personnes lors des célébrations du Nouvel An lunaire en Californie s’est suicidé alors que la police est intervenue pour l’arrêter, a déclaré dimanche le shérif local.

Une chasse à l’homme intensive a commencé tard samedi après qu’un homme a ouvert le feu à l’intérieur d’un studio et d’un club de danse à Monterey Park, une ville proche de Los Angeles avec une importante communauté asiatique.

Des témoins ont déclaré qu’il avait tiré sans discernement et qu’il semblait avoir beaucoup de munitions.

Cinq hommes et cinq femmes ont été tués, la plupart dans la cinquantaine ou la soixantaine, a indiqué la police, et une dizaine d’autres ont été blessés.

Le tireur présumé, identifié par la police comme Huu Can Tran, âgé de 72 ans, s’est ensuite rendu dans une autre salle de danse à une courte distance, mais a été plaqué et désarmé par des personnes du club avant de s’enfuir.

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a déclaré qu’au cours des heures suivantes, la police avait suivi une camionnette recherchée, qui a ensuite été signalée à Torrance, à plusieurs miles (kilomètres) au sud.

Lorsque les agents se sont approchés, ils ont entendu un coup de feu provenant de l’intérieur.

Luna a dit :

Le suspect s’est auto-infligé une blessure par balle et a été déclaré mort sur les lieux.

“Je peux confirmer qu’il n’y a pas de suspects exceptionnels dans l’incident de la fusillade de masse.”

Luna a déclaré que la raison de l’horrible attaque, survenue alors que les communautés asiatiques du monde entier célébraient le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante du calendrier, restait un mystère.

“L’enquête est toujours en cours. Les détectives des homicides du shérif travaillent 24 heures sur 24 pour recueillir des informations supplémentaires et s’efforcent de déterminer le motif de cet événement extrêmement tragique”, a-t-il déclaré.

Luna a rendu hommage à deux personnes sur le site de la deuxième tentative d’attaque.

“Je peux vous dire que le suspect est entré là-bas, probablement avec l’intention de tuer plus de gens, et deux braves membres de la communauté ont décidé qu’ils allaient passer à l’action et le désarmer.”

“Ils ont pris possession de l’arme et le suspect s’est enfui.”

L’arme utilisée n’était pas un fusil d’assaut, a déclaré Luna, mais “un pistolet d’assaut semi-automatique alimenté par chargeur… auquel était attaché un chargeur étendu de grande capacité”.

“L’année du lapin”

Monterey Park, à seulement quelques kilomètres du centre-ville de Los Angeles, abrite environ 60 000 personnes, pour la plupart asiatiques ou asiatiques américaines.

“Nous ne savons pas s’il s’agit spécifiquement d’un crime de haine défini par la loi”, a déclaré Luna plus tôt, “mais qui entre dans une salle de danse et abat 20 personnes?”

Les adjoints du shérif à Monterey Park sont restés sur les lieux dimanche, a déclaré un journaliste de l’AFP, avec des décorations érigées pour le Nouvel An lunaire suspendues de manière incongrue par la bande de la police.

Une banderole au-dessus de la rue disait “Bonne année du lapin”.

Le Los Angeles Times a rapporté que Seung Won Choi, propriétaire d’un restaurant à proximité, a déclaré que trois personnes s’étaient précipitées dans l’établissement et lui avaient dit de verrouiller la porte.

Les trois ont dit à Choi qu’il y avait un homme avec un pistolet semi-automatique qui avait plusieurs cartouches et rechargé à plusieurs reprises.

Des dizaines de milliers de personnes s’étaient rassemblées plus tôt pour le festival du Nouvel An lunaire de deux jours, l’un des plus importants de la région. Les événements prévus dimanche ont été annulés après l’attaque.

“Mon cœur est brisé pour les victimes, leurs familles et les habitants de ma ville natale”, a déclaré sur Twitter la représentante Judy Chu, ancienne maire de Monterey Park.

Chu était sur les lieux, se joignant aux festivités quelques heures avant le tournage, alors que la foule était encore nombreuse. “Cela aurait pu être bien pire”, a-t-elle déclaré.

Plus tard dimanche soir, le président Joe Biden a ordonné que tous les drapeaux américains soient mis en berne jusqu’à jeudi en l’honneur des victimes.

Biden a déclaré dans un communiqué :

Bien qu’il y ait encore beaucoup de choses que nous ignorons sur le motif de cette attaque insensée, nous savons que de nombreuses familles sont en deuil ce soir ou prient pour que leur proche se remette de ses blessures.

Dans un centre de soutien communautaire de Monterey Park, Joe Avalos de l’équipe de réponse aux crises de Los Angeles a déclaré que les gens étaient secoués et essayaient de reconstituer ce qui s’était passé.

“Nous avons ici une ou deux familles qui n’ont pas pu entrer en contact avec leurs proches et qui ne savent pas s’ils sont à l’hôpital ou s’ils sont morts”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Crime haineux ?

L’année dernière, un homme armé sino-américain a attaqué une église taïwanaise en Californie, tuant une personne et en blessant cinq autres.

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il y avait plus de 7 000 crimes de haine signalés aux États-Unis en 2021, dont les deux tiers étaient liés à la race.

La fusillade de Monterey Park est la plus meurtrière du pays depuis qu’un homme armé à Uvalde, au Texas, a tué 21 personnes dans une école primaire en mai dernier.

La violence armée est un énorme problème aux États-Unis, qui ont enregistré l’année dernière 647 fusillades de masse, avec au moins quatre personnes abattues ou tuées par un tireur, selon le site Web Gun Violence Archive.

Cela a encore été ramené à la maison lorsque 12 personnes ont été blessées lors d’une fusillade dans une boîte de nuit en Louisiane, ont rapporté les médias locaux.

Plus de 44 000 personnes sont mortes de blessures par balle en 2022 aux États-Unis, dont plus de la moitié étaient des suicides.