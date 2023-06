Le tireur de masse du club LGBTQ + de Colorado Springs condamné à la prison à vie

La mère de Daniel Aston, Sabrina, faisait partie de ceux qui ont dit qu’ils ne pardonneraient pas les crimes. Un autre a pardonné à Aldrich sans excuser le crime. Une longue file de personnes attend de passer la sécurité pour entrer dans le palais de justice où le tireur à l’origine de la fusillade du Club Q devait être condamné. Crédit: PA « Je pardonne à cet individu, car il est le symbole d’un système brisé, de la haine et du vitriol poussés contre nous en tant que communauté », a déclaré Wyatt Kent, partenaire d’Aston. « Ce qui me réjouit, c’est que cette personne blessée ne pourra jamais voir la joie et la lumière qui ont été apportées à notre communauté comme résultat. » Le corps d’Aldrich a légèrement tremblé pendant que les victimes et les membres de la famille parlaient. L’accusé a également baissé les yeux et jeté un coup d’œil occasionnel sur un écran montrant des photos des victimes.

« J’ai intentionnellement et après délibération causé la mort de chaque victime », a déclaré Aldrich au juge. Le plaidoyer de culpabilité fait suite à une série d’appels téléphoniques en prison d’Aldrich à l’Associated Press exprimant des remords et l’intention de faire face aux conséquences de la fusillade. Plusieurs survivants ont parlé à l’AP de l’accord de plaidoyer après avoir été approchés au sujet des commentaires d’Aldrich à l’AP. Ils ont déclaré que les procureurs les avaient informés qu’Aldrich, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms eux et eux, plaiderait coupable à des accusations qui lui assureraient une peine d’emprisonnement à perpétuité. Un mémorial à l’extérieur du Club Q le vendredi novembre. 25, 2022, à Colorado Springs. Crédit: PA Aldrich a été initialement accusé de plus de 300 chefs d’accusation d’État, y compris de meurtre et de crimes de haine. Le ministère américain de la Justice envisage de poursuivre les accusations de crimes de haine fédéraux, selon un haut responsable de l’application des lois familier avec l’affaire qui a parlé à AP sous couvert d’anonymat pour discuter de l’affaire en cours.

La ligne pour passer la sécurité tôt lundi a serpenté à travers la grande place à l’extérieur du palais de justice alors que les victimes et d’autres faisaient la queue pour assister à l’audience. Un homme portait un t-shirt disant « Aimé toujours et jamais oublié ». L’attaque au Club Q est survenue plus d’un an après l’arrestation d’Aldrich pour avoir menacé ses grands-parents et juré de devenir « le prochain tueur de masse ». En juin 2021, les grands-parents d’Aldrich ont déclaré aux autorités qu’ils avaient été avertis de ne pas faire obstacle à un plan visant à stocker des armes à feu, des munitions, des gilets pare-balles et une bombe artisanale. Aldrich a ensuite été arrêté après une confrontation avec des officiers du SWAT qui a été diffusée en direct sur Facebook. Chargement Cependant, les charges retenues contre Aldrich ont été rejetées en juillet 2022 après que la mère et les grands-parents d’Aldrich, les victimes dans l’affaire, ont refusé de coopérer avec les procureurs, évitant les efforts pour leur signifier des citations à comparaître, selon des documents judiciaires descellés après la fusillade. D’autres proches ont dit à un juge qu’ils craignaient qu’Aldrich ne blesse leurs grands-parents s’il était libéré, peignant le portrait d’une personne isolée et violente qui n’avait pas de travail et qui a reçu 30 000 $ qui ont été dépensés en grande partie pour l’achat d’imprimantes 3D pour fabriquer des armes à feu, les dossiers montré.