Le tireur de masse de San Jose VTA IDENTIFIÉ – Le bon scoop

L’homme qui a tué 8 personnes et a ensuite retourné l’arme contre lui-même était un employé de la gare de triage de la Valley Transportation Authority à San Jose. Son nom est rapporté comme Samuel James Cassidy, 57 ans, et voici ce que nous savons de lui et de la fusillade de ce matin:

KTVU – Le tireur présumé qui a tué huit collègues dans une gare de triage de San Jose mercredi matin avant de mourir lui-même était un employé de VTA, selon les autorités. Plusieurs sources ont identifié le suspect comme étant Sam James Cassidy, 57 ans, un technicien de la gare de triage où la fusillade à 6 h 34 dans la gare de train léger VTA a eu lieu lors d’une réunion syndicale. Le procureur du district du comté de Santa Clara, Jeff Rosen, a déclaré que le tireur s’était suicidé. En outre, KTVU a appris qu’un incendie signalé au domicile de Cassidy sur Angmar Court à peu près au même moment est lié à la fusillade de masse, a confirmé le maire. Les pompiers ont répondu à un incendie dans la maison de Cassidy à 6 h 36. Il se trouve à environ 13 km de la cour de maintenance et a été renversé peu après 7 h 30. Cette adresse est devenue le site d’une deuxième scène de crime en milieu de matinée. Il y avait des rapports d’essence et de munitions trouvés dans toute la maison. Une réponse massive des premiers intervenants et des forces de l’ordre a encerclé sa maison dans l’après-midi. De plus, il y a eu un incendie de structure sur le pâté de maisons 1800 de Smith Avenue dans une entreprise de contreplaqué et de bois d’oeuvre vers 6 h 29, cinq minutes avant le premier appel pour une fusillade dans la cour de tramway VTA et se trouve à environ cinq miles de là. du site VTA. Dans une interview téléphonique, l’ex-femme de Cassidy a déclaré à KTVU que les deux avaient divorcé en 2009 et qu’elle n’avait pas eu beaucoup de contacts avec lui depuis lors. Elle y vécut environ 10 ans avec lui et ne voulait pas en dire plus. Une vérification des dossiers judiciaires montre qu’il n’avait pas d’antécédents criminels majeurs dans le comté de Santa Clara, mais qu’il avait eu des infractions au code de la route. La mère d’un employé de VTA a déclaré à KTVU que son fils pensait que Cassidy était «étrange». D’autres dans le quartier l’ont décrit comme un solitaire. Les archives publiques ont montré qu’il gagnait plus de 100 000 $ par an en travaillant pour la VTA. Les motifs de la fusillade et de l’incendie n’ont pas été détaillés.

J’imagine que c’était prémédité car il y avait un incendie à son domicile et de l’essence et des munitions étaient éparpillées. On dirait qu’il n’avait pas l’intention d’y retourner.

L’ex-femme de Cassidy ne voulait pas encore donner beaucoup d’informations sur lui, car elle ne savait pas s’il était une victime ou le tireur, mais je suis sûr que nous en apprendrons beaucoup plus sur lui bientôt.