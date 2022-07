Le tireur de masse de la Nouvelle-Écosse avait des antécédents de «méfaits» financiers, selon de nouveaux documents

L’histoire financière du tireur qui a tué 22 personnes en Nouvelle-Écosse en 2020 est parsemée de drapeaux rouges, mais peu ont été transmis ou récupérés par les autorités avant son déchaînement, selon de nouveaux documents déposés dans le cadre de l’enquête sur la tragédie. .

Le dernier document fondamental de la Mass Casualty Commission examine les activités bancaires suspectes de Gabriel Wortman, les pratiques de facturation inappropriées et un plan finalement avorté pour frauder un programme d’immigration fédéral.

“Les preuves décrites ci-dessous suggèrent que l’auteur a amassé de l’argent et d’autres avoirs par un certain nombre de moyens illégitimes ou suspects”, note la commission.

“Bien qu’il n’y ait pas de réponses définitives sur les sources de tous ses revenus, il existe une tendance claire à l’abus.”

Vivre au-delà du revenu déclaré

Dans le cadre de son enquête sur la fusillade, la GRC a commandé un rapport aux enquêteurs financiers fédéraux pour examiner les finances du tireur et celles de sa conjointe de fait Lisa Banfield.

Le rapport d’examen financier indique qu’entre 2012 et 2019, le tireur a déclaré un revenu annuel moyen de 39 916 $ provenant de son entreprise, l’Atlantic Denture Clinic. Le rapport de la commission indique que cela équivaut à 29 036 $ de revenu disponible.

Mais le ministère des Services communautaires a déclaré que la clinique du tireur avait reçu 434 406 $ entre 2015 et 2020 en fonds provinciaux pour fournir des services aux clients recevant un soutien à l’emploi et une aide au revenu, et à ceux du programme de soutien aux personnes handicapées.

“L’agresseur a manifestement sous-déclaré ses revenus”, a déclaré mardi l’avocat de la commission, Ronke Akinyemi.

L’examen a noté qu’en plus de son salaire, 232 907 $ supplémentaires ont été déposés dans ses comptes personnels et 96 753 $ supplémentaires ont été déposés dans le compte conjoint qu’il détenait avec Banfield pendant cette période.

Dwayne King, l’enquêteur financier principal de la commission, a déclaré que les habitudes de dépenses et le style de vie du tireur dépassaient ses revenus déclarés.

Par exemple, de décembre 2017 à mai 2020, l’agresseur a dépensé près de 20 000 $ sur PayPal et un peu plus de 23 000 $ sur le site GCSurplus. — environ 87 % de son revenu disponible déclaré.

King a également noté un décalage dans le montant que Banfield dépensait par rapport à son salaire annuel moyen déclaré de 15 288 $.

Dans une interview avec la commission, Banfield a déclaré que le tireur “ne réclamait pas ce qu’il avait réellement fait” de sa clinique de prothèses dentaires. Elle a décrit comment elle collecterait l’argent des patients et, à la fin de la journée, l’apporterait à la résidence que le couple partageait au-dessus de la clinique.

Banfield a déclaré qu’elle encaisserait également les chèques des patients à l’ordre du tireur et lui donnerait l’argent. Elle a dit que le tireur avait dit aux patients de lui faire des chèques plutôt qu’à la clinique.

Selon le rapport, le couple a déclaré ses impôts en tant que “célibataire”, bien qu’il ait vécu ensemble pendant 19 ans.

Banfield a dit à un avocat de la commission qu’elle ne savait pas pourquoi c’était le cas. Les déclarations de revenus étaient préparées par un comptable et non par un comptable. Le premier n’est pas tenu de déclarer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

Lisa Banfield, la conjointe de fait de Gabriel Wortman, témoigne lors de l’enquête de la Mass Casualty Commission sur les meurtres de 2020 en Nouvelle-Écosse à Halifax le vendredi 15 juillet 2022. Dans une entrevue avec la commission, Banfield a déclaré que le tireur “n’était pas réclamer ce qu’il a réellement fait »de sa clinique de prothèses dentaires. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

La commission a déclaré qu’il existe également des preuves suggérant que le tireur réclamait des achats personnels sur sa carte CIBC Visa en tant que dépenses professionnelles.

Une enquête révèle une facturation abusive

En 2005, le Denturist Licensing Board de la Nouvelle-Écosse a lancé une enquête sur l’agresseur pour facturation abusive et pour donner suite aux allégations selon lesquelles il était agressif envers les patients.

Les dossiers du conseil montrent que le tireur avait pour habitude de facturer à l’assureur le montant total des frais, mais de ne facturer au patient que la partie couverte par son assurance, ce qui se traduisait par une remise pour le patient. Deux compagnies d’assurance ont déclaré au conseil d’administration qu’elles estimaient que cette pratique pouvait être considérée comme frauduleuse.

Le tireur a déclaré qu’il ne se rendait pas compte que la pratique était mauvaise et a signé un accord de règlement en 2007 avec le conseil.

Argent trouvé sur la propriété

Lorsque la police a passé au peigne fin les terrains incendiés de la maison du tireur après la fusillade de masse, ils ont trouvé un conteneur en métal enterré sous terre. Dedans : huit paquets d’argent totalisant 705 000 $.

Banfield a déclaré qu’elle croyait qu’une partie de cet argent provenait de la succession de son ami, Tom Evans.

Le testament d’Evans n’a pas fait l’objet d’une homologation et il n’y a aucun document disponible concernant la valeur ou le contenu de sa succession.

Alors que le tireur a déclaré que l’avocat du Nouveau-Brunswick n’avait aucun actif de valeur réelle, la commission a déclaré qu’un certain nombre de témoins ont déclaré plus tard à la GRC qu’il avait bénéficié financièrement du fait d’être le seul bénéficiaire de la succession d’Evans.

Le tireur avait l’habitude de cacher de l’argent autour de ses propriétés, a déclaré Banfield, et qu’il était “normal” pour lui d’avoir de grosses liasses d’argent.

Lors d’une perquisition au chalet Portapique de Gabriel Wortman, la GRC a découvert ce conteneur de munitions en métal caché sous le sol sous le pont, contenant de l’argent. L’argent était en liasses de billets de 100 $ totalisant 705 000 $. (Commission des pertes massives)

L’une des liasses de billets de 100 $ trouvées dans une boîte de munitions en métal cachée sous la maison du tireur à Portapique. Le montant total en espèces trouvé était de 705 000 $. (Commission des pertes massives)

Comme indiqué précédemment, l’agresseur a retiré 475 000 $ d’un compte chez CIBC en mars 2020.

Banfield a déclaré qu’il avait enterré cet argent dans un sac de sport au chalet.

Un cadre supérieur de la sécurité d’entreprise chez CIBC a déclaré que la demande était inhabituelle et qu’il était inquiet, mais que l’argent était “propre”, ce qui signifie qu’il n’a soulevé aucun signal d’alarme.

“Comment il l’a introduit et évidemment aucun drapeau, rien n’était anormal, aucun drapeau n’est apparu, rien n’a été déclenché”, a déclaré Joe Morgado à la commission dans une interview.

Il a déclaré que d’autres clients, comme le tireur, craignaient que le début de la pandémie n’entraîne l’effondrement des banques.

Dépôts suspects déclenchés Rapport 2010

Après la victime massive, l’agence de renseignement financier du Canada a transmis des informations à la GRC concernant des transactions suspectes, mais le CANAFE avait le tireur sur son radar en 2010, selon les documents.

En août 2010, le tireur a déposé 70 000 $ en espèces dans un compte de la Banque TD détenu au nom de l’une de ses sociétés, Northumberland Investments Ltd. Environ deux semaines plus tard, il a déposé un autre 130 000 $ en espèces dans le même compte avant de retirer les 200 000 $ via un traite bancaire payable à lui-même.

Les dépôts en espèces ont incité la TD à envoyer une déclaration d’opération suspecte à CANAFE. Les banques sont tenues de déclarer les transactions suspectes “s’il existe des motifs raisonnables” de soupçonner le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.

La Mass Casualty Commission a déclaré qu’il n’était pas clair d’où provenait le paquet de 200 000 $ en espèces. La commission a déclaré avoir contacté la Banque TD, la Banque Scotia et la CIBC – toutes les institutions avec lesquelles le tireur a traité – pour tout indice, mais les banques ont déclaré que ces dossiers ne respectaient pas leurs délais de tenue des dossiers.

Le rapport d’opération suspecte de TD mentionnait également un dépôt de 154 000 $ – à peu près au même moment que les dépôts en espèces de 200 000 $ – dans le compte de Northumberland à partir d’un compte en fiducie du cabinet d’avocats d’Alan GD Irvine. Le compte a également reçu un crédit de 78 000 $ du compte en fiducie.

“CANAFE n’a pas semblé informer les forces de l’ordre locales de ce rapport ni pris aucune autre mesure”, a écrit la commission.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Étant donné que la loi canadienne sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme comporte des règles strictes concernant les informations sensibles, CANAFE a déclaré qu’il “ne peut commenter aucune décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer un [suspicious transaction report] aux forces de l’ordre.”

Après la fusillade, PayPal Canada Co. et la Banque TD ont déposé des déclarations d’opérations suspectes auprès de CANAFE détaillant les paiements par carte de crédit, les achats et les dépôts en espèces.

Dans son explication, PayPal a déclaré avoir identifié un compte lié au tireur “qui aurait été utilisé pour effectuer des achats d’articles utilisés pour faciliter des activités terroristes nationales”.

Le 22 avril 2020 – quelques jours après la fin du déchaînement – ​​CANAFE a transmis le rapport d’opération suspecte à la GRC en disant qu’il avait des « motifs raisonnables de soupçonner » que l’information est « pertinente à une enquête ou à une poursuite pour une infraction de blanchiment d’argent ». ”

Le 1er mai 2020, CANAFE a déclaré avoir envoyé plus d’informations à la gendarmerie par PayPal et TD au sujet du tireur qui achetait des articles de police, notamment une console centrale pour une Ford Taurus 2013, un bélier pour le pare-chocs avant d’une berline Taurus, des sirènes, un dashcam, un décalque en vinyle à fine ligne bleue et un porte-armes à feu.

Le tireur s’est déguisé en agent de la GRC et a conduit une réplique d’une voiture de police alors qu’il tuait 22 personnes les 18 et 19 avril 2020.

Plans pour frauder le programme d’immigration

Les documents publiés mardi détaillent également comment le tireur avait commencé à esquisser comment il pourrait frauder le programme pilote d’immigration de l’Atlantique.

Le programme fédéral, lancé en 2017, vise à combler les lacunes des marchés du travail locaux en permettant aux entreprises agréées de parrainer des immigrants, étant entendu qu’ils seraient embauchés pour une période d’un an. Ceux qui immigrent dans le cadre du programme obtiennent la résidence permanente dans les six mois.

Des courriels entre le tireur et son ami Kevin von Bargen, un avocat en Ontario, discutent du fait que les immigrants paient des frais et un salaire d’un an à Atlantic Denture et en retour, la clinique en ferait un «employé» pendant un an. Le candidat n’aurait pas à travailler à la clinique et le plan était de rembourser le faux employé avec son propre argent toutes les deux semaines pour ressembler à un salaire.

La clinique a été approuvée dans le cadre du programme en 2018 et la commission a déclaré que les courriels suggéraient qu’elle recrutait activement.

Mais d’autres recherches ont mis le plan en attente.

“Toute la structure déraille si elle attire l’ARC [Canada Revenue Agency] examen minutieux », écrit von Bargen.

Après que le tireur ait cherché sur Google « À l’intérieur du programme d’immigration illégale ciblant le Canada atlantique », les deux hommes ont décidé d’abandonner le stratagème.

“L’avortement est mon consensus”, a écrit le tireur dans un e-mail.

L’inconduite financière du tireur semble antérieure à son époque de denturologiste.

L’un des oncles du tireur, Glynn Wortman, a déclaré à la police après le grand nombre de victimes que son neveu avait des antécédents de contrebande de cigarettes au Canada lorsqu’il était plus jeune. Il a dit que le tireur avait été arrêté une fois à la frontière, puis avait changé pour les amener par bateau.

Wortman a déclaré que son neveu “avait vendu suffisamment de cigarettes illégales pour qu’il puisse aller à l’université”

L’un de ses anciens voisins de Portapique, George Forbes, a déclaré que le tireur se vantait de son passé de vente de cigarettes illégales.

La Mass Casualty Commission a déclaré que comprendre les finances du tireur aide leur travail à examiner les causes et les circonstances qui ont donné lieu à la fusillade de masse.

La commission a déclaré qu’elle avait finalement décidé de ne pas procéder à une analyse complète de la comptabilité judiciaire.

REGARDER | Le conjoint d’un tireur de masse de la Nouvelle-Écosse témoigne sur les armes à feu et la violence

Le conjoint d’un tireur de masse de la Nouvelle-Écosse témoigne sur les armes à feu et la violence AVERTISSEMENT : L’histoire contient des détails troublants | Lisa Banfield, l’épouse du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse Gabriel Wortman, a témoigné devant la Mass Casualty Commission au sujet des armes du tireur, du faux véhicule de la GRC et de ses tendances violentes.

PLUS D’HISTOIRES