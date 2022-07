Le tireur de masse de la Nouvelle-Écosse a été traité “comme un animal” par son père, selon sa famille

Attention : cette histoire contient des détails troublants

De nouveaux détails décrivent comment le tireur qui a tué 22 personnes lors du massacre d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse a été élevé dans un foyer de violence et de tourments psychologiques, grandissant pour poursuivre le modèle établi par un père qu’il détestait.

La Commission des pertes massives qui a mené l’enquête sur ce qui s’est passé les 18 et 19 avril 2020, lorsque Gabriel Wortman s’est déchaîné à travers la province dans une fausse voiture de la GRC, a publié lundi de nouveaux documents sur la violence dans la famille de Wortman.

Des entretiens avec la police avec divers membres de la famille de Wortman, ainsi qu’avec sa conjointe de fait Lisa Banfield, décrivent comment le tireur a été abusé pendant des années par son père, Paul Wortman.

“Il ne l’a jamais traité comme un petit garçon. Il l’a traité comme un animal”, a déclaré Glynn Wortman, le frère de Paul, lors d’un entretien avec la police peu après le massacre.

Gabriel a grandi comme enfant unique dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, avec ses parents Paul et Evelyn Wortman. Il a un frère, son frère biologique Jeff Samuelson, que Paul et Evelyn ont eu en 1970 aux États-Unis et placé en adoption à la naissance.

Samuelson a finalement appris l’existence de sa famille biologique et a rencontré ses parents et le tireur en 2010.

Selon le document fondateur publié lundi, la commission n’a pas encore interrogé les membres de la famille Wortman par le biais de sa propre équipe, malgré les tentatives de parler à certains d’entre eux.

Antécédents de violence dans la famille Wortman

Les documents d’enquête indiquent que Paul a quatre frères : Neil, Glynn, Alan et Chris. Les deux plus jeunes frères, Alan et Chris, sont des membres retraités de la GRC.

Dans sa déclaration à la GRC après la fusillade de masse, Paul a déclaré avoir été élevé dans une famille violente “[w]ici, il y avait plus que des cris.”

Alan Wortman l’a confirmé lors d’un entretien avec la police et a déclaré que leur père, Stanley – le grand-père du tireur – était violent envers les trois frères aînés, mais pas envers leur mère, lui-même ou Chris.

Dans une lettre à Samuelson après avoir appris l’existence de sa famille biologique, Neil a décrit l’histoire de la famille Wortman et comment la violence remonte à deux générations jusqu’à l’arrière-grand-père du tireur, George Wortman.

Il a écrit que George était “un tyran qui a brutalisé sa famille” et que ses enfants, dont Stanley, étaient “sérieusement décentrés”.

“Tous, à des degrés divers, traitaient leurs femmes et leurs enfants de la seule manière qu’ils connaissaient – comme leur père traitait les membres de sa famille. Les enfants maltraités deviennent souvent des parents maltraités”, a déclaré Neil.

Les frères de Paul Wortman ont également décrit plusieurs incidents d’abus contre sa femme Evelyn et ont déclaré que Gabriel en avait été témoin. Un frère a dit qu’ils n’avaient jamais signalé l’abus parce qu’ils étaient tous « terrifiés » par Paul.

Incidents de l’enfance

L’enfance du tireur et Paul lui-même ont été des clés pour comprendre tout le déchaînement, a déclaré Glynn à la police, ajoutant que Gabriel était “déformé”.

Il y a eu divers incidents qui ont laissé une marque sur le tireur, ont déclaré Banfield et d’autres, y compris une fois où Paul a conduit son fils seul sur un chemin de terre et Gabriel était convaincu que son père allait le tuer.

Une autre fois, Paul a donné une arme à feu à son fils et lui a dit de lui tirer dessus.

Lors de son entrevue avec la GRC, Paul a dit qu’il “avait un sacré tempérament” et criait beaucoup mais “je n’ai jamais frappé Gabriel”.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Samuelson a déclaré que Paul lui avait raconté une fois une histoire sur la façon dont lorsque Gabriel avait environ deux ans et demi, Paul avait décidé que Gabriel n’avait plus besoin de sa couverture préférée “alors il a brûlé le friggen devant lui”.

Banfield et Neil ont déclaré à la police que lorsque le tireur avait moins de 10 ans, Paul lui a fait tuer le chien de la famille.

« Qu’est-ce que cela fait à un enfant ? » dit Neil.

Lors du saccage d’avril 2020, le tireur a également tiré sur plusieurs chiens.

Banfield a déclaré que le tireur lui avait dit qu’il ne pensait pas que sa mère le protégeait des abus. En conséquence, Banfield a déclaré que le tireur “n’avait aucun respect pour les femmes, aucun respect pour son père”.

La violence du tireur envers son père

Le tireur a grandi et est allé à l’Université du Nouveau-Brunswick, où il a étudié la psychologie. C’est là qu’il a rencontré sa première femme et qu’il est devenu directeur de funérailles et a ensuite ouvert un cabinet de denturologie dans la région d’Halifax.

Lors d’un voyage familial à Cuba vers 2000, le tireur a agressé son père, Paul, qui a déclaré que Gabriel l’avait battu jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

Banfield, qui était également du voyage, a déclaré que la bagarre avait commencé parce que Paul niait la façon dont il avait traité le tireur dans son enfance.

Après l’agression, Paul a pris Banfield à part et l’a exhortée à quitter le tireur.

Il lui a dit: “J’étais un bâtard pour ma femme, j’étais un bâtard pour mon fils et Gabriel va vous faire la même chose”, a rappelé Banfield à la police.

Menaces proférées contre les parents

Il y a eu un autre incident en juin 2010 lorsque le tireur a téléphoné à Glynn et lui a dit qu’il allait se rendre chez ses parents au Nouveau-Brunswick pour les tuer.

Paul a parlé à un agent de la police régionale d’Halifax à l’époque qui enquêtait sur l’allégation et a déclaré que son fils avait plusieurs armes sérieuses, notamment des pistolets et des fusils à canon long, sans permis.

Mais Paul ne les avait pas vus lui-même depuis plus de cinq ans, et sans plus d’informations, l’officier pensait qu’il ne pouvait pas obtenir de mandat de perquisition.

En parlant à la police après la fusillade de masse, Paul a déclaré que le massacre aurait pu être évité si “quelqu’un avait fait un peu plus de pression” autour des menaces.

Antécédents médicaux du tireur

Selon les dossiers médicaux, le tireur a été référé au psychiatre Dr Douglas Maynes en 2000.

Le tireur a vu Maynes quatre fois. Pour ces visites, le terme inscrit sous son thème est “personnalité narcissique”.

Il a également vu le Dr Cynthia Forbes à Fall River pour une hypertension en 2009 et a signalé des “antécédents d’alcoolisme”, bien que les notes indiquent qu’il prévoyait d’arrêter de boire cet été.

À ce moment-là, Forbes a suggéré au tireur de consulter un psychologue pour l’aider à gérer son stress “mais il n’était pas intéressé à ce stade”.

Il n’est revenu à Forbes qu’en juin 2018, et entre cette date et janvier 2020, il lui a rendu visite sept fois pour le traitement de “l’hypertension bénigne”.

“Il a eu une éducation horrible dans une famille très dysfonctionnelle. Et, euh, n’a jamais demandé d’aide … et … est tombé entre les mailles du filet”, a déclaré Chris.

Chris a également déclaré à la police qu’il avait toujours su que le tireur était capable de tuer quelqu’un, très probablement ses parents ou Banfield, “mais pas à ce point”.

“Cela aurait pu être moi”

Samuelson a déclaré que lorsqu’il s’est connecté avec sa famille biologique en 2010, la révélation d’avoir un frère perdu depuis longtemps a été une “bombe majeure” pour Gabriel.

Le tireur a dû traverser une “éducation horrible” seul, sans modèle, a déclaré Samuelson.

Chris était d’accord avec ce point, disant à la police qu’il croyait qu’une grande partie de l’animosité entre le tireur et ses parents provenait du fait qu’ils gardaient son frère secret.

“Cela aurait pu être moi là-haut si euh, vous savez, si j’avais grandi dans un environnement comme Gabriel”, a déclaré Samuelson.

Lundi, l’enquête devrait également entendre un groupe de témoins sur les fusillades de masse et la masculinité, et un expert sur la violence conjugale et familiale.