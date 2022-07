Le tireur de masse de Buffalo sera traduit en justice pour des accusations fédérales

BUFFALO, NY (AP) – Le tireur blanc accusé d’avoir tué 10 Noirs lors d’une fusillade de masse raciste dans un supermarché de Buffalo devrait être mis en accusation lundi sur un acte d’accusation qui pourrait le rendre éligible à la peine de mort s’il est reconnu coupable.

Outre les crimes haineux et les chefs d’accusation d’armes, l’acte d’accusation fédéral en 27 chefs d’accusation remis la semaine dernière contient des conclusions spéciales, notamment que Payton Gendron s’est engagé dans une planification substantielle pour commettre un acte de terrorisme et a visé des personnes âgées vulnérables – en particulier 86 ans Ruth Whitfield, Pearl Young, 77 ans, Katherine Massey, 72 ans, Heyward Patterson, 67 ans et Celestine Chaney, 65 ans.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’une décision sur l’opportunité de demander la peine de mort contre le tireur, qui a eu 19 ans en juin, viendrait plus tard.

Gendron, qui a diffusé en direct l’attaque du 14 mai, a été arrêté juste devant l’entrée du supermarché Tops Friendly après avoir enfilé un gilet pare-balles et ouvert le feu sur les acheteurs et les employés du week-end dans le parking et à l’intérieur. Trois personnes ont été blessées.

Le magasin a rouvert au public la semaine dernière, deux mois après l’attentat.

Les enquêteurs disent que le tireur a conduit pendant plus de trois heures de son domicile à Conklin, New York, à une épicerie animée choisie pour son emplacement dans un quartier à prédominance noire, avec l’intention de tuer autant de Noirs que possible. Il était motivé, ont-ils dit, par les croyances de la suprématie blanche qu’il a décrites dans des entrées de journal en ligne.

Gendron a écrit dès novembre sur l’organisation d’une attaque en direct, s’est entraîné à tirer depuis sa voiture et a fait une reconnaissance dans le magasin deux mois avant de mettre à exécution les plans, selon les écrits.

Il est arrivé au magasin portant des vêtements de camouflage et un casque de style tactique équipé d’une caméra vidéo.

L’acte d’accusation demande la confiscation d’un vaste arsenal récupéré dans la voiture et la maison de Gendron. Il comprend le fusil semi-automatique Bushmaster XM-15 utilisé dans le tir et un fusil de chasse chargé de calibre 12 et un fusil à verrou chargé et des munitions prises dans la voiture. Les autorités ont saisi des munitions et des accessoires d’armes à feu supplémentaires à son domicile.

L’acte d’accusation fédéral accuse Gendron de 10 chefs de crimes haineux ayant entraîné la mort, de trois chefs de crimes haineux impliquant une tentative de tuer trois personnes et d’un autre chef de crime haineux alléguant que Gendron a tenté de tuer d’autres Noirs dans et autour du magasin. Il comprend également 13 chefs d’accusation d’utilisation d’une arme à feu dans un crime haineux.

Gendron fait également face à une poursuite parallèle de l’État pour des accusations de terrorisme domestique motivé par la haine, de meurtre et de tentative de meurtre en tant que crime haineux. L’accusation de crime de haine pour terrorisme domestique est automatiquement passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Il a plaidé non coupable.

Carolyn Thompson, l’Associated Press