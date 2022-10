Le tireur de l’Ohio de 5 membres de la famille a déclaré qu’il “n’avait pas le choix”

WAVERLY, Ohio (AP) – Un homme de l’Ohio reconnu coupable d’avoir tiré sur cinq des huit membres de sa famille tués lors d’un massacre en 2016 a témoigné lundi qu’il n’avait d’autre choix que de tuer la mère de son enfant.

Jake Wagner a plaidé coupable l’année dernière d’avoir tiré sur les cinq victimes, une attaque qui, selon les enquêteurs, résultait d’un conflit de garde entre deux familles.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Jake Wagner avait accepté de témoigner contre son frère aîné, George Wagner IV, en échange d’être épargné de la peine de mort.

George Wagner IV, dont le procès est entré dans sa huitième semaine devant le tribunal du comté de Pike, risque la peine de mort s’il est reconnu coupable du meurtre de la famille Rhoden près de Piketon. George Wagner est la première personne à être jugée pour les meurtres.

La mère de Jake et George, Angela Wagner, a également plaidé coupable d’avoir aidé à planifier les meurtres et devrait témoigner. Le père de Jake et George, George “Billy” Wagner III, a plaidé non coupable. Il ne sera probablement pas jugé avant l’année prochaine. Les quatre membres de la famille Wagner n’ont été arrêtés que plus de deux ans après le meurtre.

La procureure spéciale Angela Canepa n’a pas accusé George Wagner, 31 ans, d’avoir tiré sur qui que ce soit en avril 2016, mais elle a déclaré qu’il avait participé à la planification, à l’exécution et à la dissimulation de “l’un des crimes les plus odieux de l’histoire de l’Ohio”.

Les deux familles étaient proches depuis des années, mais Canepa a décrit les Wagner comme étant obsédés par le contrôle de l’enfant que Jake Wagner a eu avec Hanna Rhoden.

La famille Wagner avait fait pression sur Hanna Rhoden pour qu’elle renonce à la garde de la fillette de 3 ans, mais Hanna a juré dans un message Facebook envoyé quatre mois avant le massacre qu'”ils devront d’abord me tuer”, a déclaré Canepa.

Jake Wagner, qui a dit qu’il craignait que sa fille ne soit maltraitée, a témoigné lundi que le commentaire d’Hanna Rhoden était son “point de basculement” lorsqu’il a décidé qu’Hanna, 19 ans, devait mourir.

George Wagner était avec son frère et son père lorsqu’ils se sont rendus à trois endroits différents où les huit victimes ont été tuées, sont entrés à l’intérieur avec le couple et ont aidé son frère à déplacer deux des corps, a déclaré Canepa précédemment.

Jake Wagner a témoigné lundi que c’était le point de basculement qui l’avait amené à conclure qu’il devait tuer Hanna, qui avait 19 ans au moment de sa mort. Il a dit que les autres victimes visées étaient les frères de Hanna, Frankie et Chris Rhoden, et leur père, Chris Rhoden Sr. Les quatre autres victimes ont été tuées parce qu’elles auraient pu être des témoins, a témoigné Jake Wagner.

Jake Wagner a également témoigné que George Wagner était censé tuer Chris Rhoden Sr. mais n’a pas tiré, alors Jake Wagner a tiré sur Rhoden lui-même.

L’avocat de la défense, Richard Nash, a déclaré que George Wagner n’était pas comme le reste de sa famille et n’avait rien à voir avec les meurtres.

Les Wagner ont passé trois mois à planifier le massacre, à acheter des masques, des munitions et un appareil pour brouiller les signaux téléphoniques, a déclaré Canepa. Les deux frères se sont même teints les cheveux dans la semaine qui a précédé les meurtres, a-t-elle déclaré.

Plusieurs découvertes, a déclaré Canepa, ont conduit les enquêteurs aux Wagners, notamment une douille trouvée à l’extérieur de la maison des Wagner qui correspondait à celle d’une arme à feu qui a tué cinq des victimes.

Les personnes tuées étaient Christopher Rhoden Sr., 40 ans; son ex-femme, Dana Rhoden, 37 ans; leurs trois enfants, Clarence « Frankie » Rhoden, 20 ans, Christopher Jr., 16 ans, et Hanna ; la fiancée de Clarence Rhoden, Hannah Gilley, 20 ans; Le frère de Christopher Rhoden Sr., Kenneth Rhoden, 44 ans; et un cousin, Gary Rhoden, 38 ans.

