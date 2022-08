Le « tireur » de l’île de Skye comparaît devant le tribunal après avoir « poignardé sa femme, tué son beau-frère et tiré sur un couple »

Un HOMME a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour avoir poignardé sa femme, abattu son beau-frère et fait exploser un couple marié.

Finlay MacDonald, 39 ans, aurait assassiné mercredi le père de quatre enfants John MacKinnon, 47 ans, sur l’île de Skye.

John MacKinnon, 47 ans, a été déclaré mort à son domicile de Skye

Il est également accusé d’avoir poignardé sa femme Rowena MacDonald, 32 ans, qui reste dans un état grave à l’hôpital.

MacDonald est en outre accusé d’avoir tiré sur l’ostéopathe de 63 ans John Mackenzie et son épouse Fay, une travailleuse en santé mentale, également âgée de 63 ans.

Il se bat actuellement pour sa vie à l’hôpital tandis que Fay a été libéré après avoir reçu un traitement.

MacDonald a comparu devant le tribunal du shérif d’Inverness aujourd’hui, accusé de meurtre et de tentative de meurtre.

Il ne plaida pas et fut renvoyé pour un examen plus approfondi et placé en détention provisoire.

Le bain de sang s’est déroulé peu avant 9 heures du matin mercredi après que Rowena, qui partageait quatre enfants avec MacDonald, aurait été poignardée à Tarskavaig.

Elle a été transportée par avion à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth de Glasgow avec des blessures graves, mais la nuit dernière, elle était stable.

John aurait été abattu peu de temps après.

Le travailleur de la distillerie a été déclaré mort à son domicile de Skye après que les médecins transportés par avion sur l’île n’aient pas pu le sauver.

Des parents brisés ont salué John, qui était marié à la sœur de MacDonald, Lynne-Anne MacKinnon, comme un père et un grand-père «aimants».

Les flics ont ensuite répondu à une autre alerte dans le village continental de Dornie, à 26 miles de Tarskavaig, à la suite d’informations selon lesquelles une arme à feu avait été déchargée dans une maison.

John et Fay ont été blessés lors de l’incident présumé et ont tous deux nécessité des soins d’urgence.

Fay a été emmenée à l’hôpital voisin de Broadford où elle a été soignée avant de sortir hier.

Il est entendu que le reste de la famille veillait au chevet de l’hôpital de M. MacKenzie à l’hôpital Raigmore d’Inverness.

Hier soir, les flics ont décrit son état comme critique.

Un porte-parole de la police a déclaré: “Un homme de 39 ans a maintenant été inculpé pour le meurtre de M. MacKinnon et la tentative de meurtre de trois autres personnes blessées.

“Il a comparu à Inverness Sheriff Court le vendredi 12 août 2022.”

L’épouse de MacDonald, Rowena, 32 ans, est dans un état grave à l’hôpital

John MacKenzie, 63 ans, se bat pour la vie

Sa femme Fay, 63 ans, a également été blessée

Des détectives ont travaillé sur les lieux après l’attaque présumée à l’arme à feu