Le tireur de l’école Freeman condamné pour la deuxième fois, de 25 ans à la prison à vie

6 septembre — Depuis sept ans, Ami Strahan réapparaît devant le tribunal pour représenter son fils Sam, assassiné en 2017 lorsqu’un adolescent de 15 ans a ouvert le feu au lycée Freeman.

Peu importe ce que fait le tribunal, a-t-elle déclaré. Le cauchemar de perdre Sam, qui a affronté Caleb Sharpe dans le couloir ce jour-là, ne sera jamais terminé.

« Je ne connais personne qui estime que justice a été rendue », a déclaré Strahan au tribunal. « Dieu merci, c’était juste celui-là, n’est-ce pas ? Celui que vous avez pris ? C’était le mien. »

Vendredi, le juge du tribunal supérieur du comté de Spokane, Breean Beggs, a été chargé de condamner à nouveau Sharpe, le meurtrier de son fils, à une peine de 25 ans de prison à perpétuité.

Sharpe avait déjà plaidé coupable du meurtre de Sam Strahan et des blessures infligées à trois autres adolescents lors de son carnage. Il avait été condamné à la peine minimale de 40 ans de prison à l’époque.

Les avocats et les juges qui ont prononcé la sentence de Sharpe en 2022 n’ont apparemment pas respecté l’obligation prévue par la loi de l’État de condamner un mineur à une peine de prison de 25 ans au maximum, voire à la réclusion à perpétuité, ce qui a conduit Sharpe à faire appel et a amené la division III de la Cour d’appel à ordonner à un juge de condamner Sharpe une deuxième fois. La loi exige également que les juges prennent en compte une décision de la Cour suprême des États-Unis de 2012 qui déclare inconstitutionnelles les peines de prison à perpétuité pour les mineurs, ce qui a conduit des adolescents de tout le pays à déposer des recours contre leurs peines de prison.

« Le fait qu’ils l’aient tous raté est assez horrible », a déclaré le procureur adjoint Michael Jolstead au tribunal vendredi.

Sharpe a également été condamné à 260 mois de prison pour chaque chef d’accusation de tentative de meurtre des trois jeunes filles blessées. Ces mois seront cumulés avec sa peine minimale de 25 ans, prévue dans l’accord entre l’accusation et la défense. Pour que Sharpe puisse réintégrer la société, il doit convaincre une commission des libérations conditionnelles après 25 ans qu’il a été réhabilité et qu’il ne fera plus de mal à personne.

L’avocat de la défense Matthew Harget a déclaré qu’il avait été conseillé à Sharpe de demander une peine moins lourde, ce qui est autorisé par les lois de l’État de Washington en matière de détermination des peines – mais Sharpe n’était pas d’accord.

« Il ne veut pas prolonger les souffrances », a déclaré Harget, mais il a demandé à Beggs de garder à l’esprit : « Vous ne condamnez pas le jeune de 22 ans assis ici devant vous – vous condamnez en fait le garçon de 15 ans. »

Harget a rappelé au tribunal qu’un tireur d’une école du comté de Spokane est à nouveau condamné la même semaine qu’une autre fusillade dans une école aux États-Unis. Un garçon de 14 ans est accusé d’avoir abattu quatre personnes au lycée Apalachee de Winder, en Géorgie.

« Comment expliquer les fusillades de masse qui ont lieu chaque jour dans notre pays ? » a demandé Harget. « Notre pays ne pourrait même pas passer la première semaine d’école sans qu’une fusillade ne se produise dans une école. »

Sharpe s’est excusé pour ses actes et a affirmé qu’il avait changé de vie. Il a l’intention de passer le reste de sa peine à essayer de renforcer sa foi et à obtenir une licence, a-t-il déclaré. Il a également changé son nom en « Kahlev J. Elkhanan », selon les documents.

Dans sa déclaration, Sharpe a déclaré qu’il espérait qu’il était clair qu’il avait « rejeté » la façon dont il était à 15 ans et qu’il « ne marcherait plus jamais dans ces mauvaises voies ».

La mère de Sam Strahan n’est pas d’accord. Sharpe est un lâche, dit-elle, qui prêche uniquement parce qu’il se cache derrière un voile de religion.

« J’espère que le Seigneur tout-puissant vous montrera que vous n’en êtes pas digne », a déclaré Ami Strahan. « J’espère que l’univers vous jettera de la terre au visage juste pour faire bonne mesure, et j’espère que mon fils hantera vos rêves jusqu’à votre dernier souffle. »

Dans un communiqué publié vendredi, le surintendant du district scolaire de Freeman, Randy Russell, a déclaré qu’ils espéraient que « ce serait la dernière fois que nos familles devraient se rendre au tribunal » à cause de la fusillade.

« Votre gentillesse et votre soutien resteront toujours dans nos mémoires », a-t-il écrit. « Nous restons forts pour Freeman. »