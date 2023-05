Le tireur de l’école demande grâce à la prison à vie ; professeur, directeur veut qu’il reste en prison

COLUMBIA, SC (AP) – Un tireur d’école purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle pour avoir tué un élève de première année sur un terrain de jeu en Caroline du Sud à l’âge de 14 ans demande à un juge de réduire sa peine afin qu’il puisse éventuellement sortir de prison.

L’avocat de Jesse Osborne a demandé lundi au juge Lawton McIntosh de reconsidérer sa peine afin qu’Osborne, maintenant âgé de 21 ans, puisse avoir un espoir de liberté dans la cinquantaine ou la soixantaine.

L’avocat Frank Eppes a déclaré que le juge n’avait pas pleinement pris en compte le rapport d’un psychologue selon lequel Osborne s’en était pris à cause d’abus et pouvait être réhabilité.

« Donnez à Jesse un peu d’espoir pour vivre », a déclaré Eppes lors d’une audience télévisée.

Osborne lui-même a demandé une chance de vivre en dehors d’une cellule de prison, s’excusant auprès de la famille de Jacob Hall, 6 ans, qu’il a tué et de tout le monde à l’école ce jour-là.

«Je voudrais juste dire désolé à chacun d’entre eux. Parce que mes actions perverses ont blessé leur vie », a déclaré Osborne. « Je vais juste essayer de m’améliorer dans le département des services correctionnels pour le reste de ma vie.

Mais l’enseignant dont la classe était en récréation, le parent d’un enfant blessé, le père de l’élève fêtant son anniversaire, le surintendant qui a vu le tapis de classe taché de sang et le directeur de l’école ont tous déclaré lors de l’audience de lundi au palais de justice du comté d’Anderson qu’ils don Je ne veux jamais voir Osborne sortir de prison.

La directrice Denise Fredericks a reconnu Osborne alors qu’il faisait les cent pas devant l’école primaire de Townville avec un sac à dos plein de munitions pendant 12 minutes après que son arme se soit coincée avant que la police n’arrive pour l’arrêter. Osborne y avait été étudiant pendant sept ans.

« Je souhaite à Jesse une vie où il puisse se réveiller, respirer, manger, travailler, être productif – mais pas en dehors des murs d’une prison », a déclaré Fredericks. « À mon avis, sa peine actuelle est toujours ainsi, tellement plus miséricordieuse que la peine qu’il a infligée à Jacob et à notre famille scolaire. »

Les procureurs ont déclaré que la famille de Hall ne souhaitait pas s’exprimer devant le tribunal mais souhaitait qu’Osborne ne soit jamais libéré de prison.

Osborne purge deux peines d’emprisonnement à perpétuité après avoir plaidé coupable. Avant d’ouvrir le feu à l’école le 28 septembre 2016, il a tiré et tué son père alors qu’il dormait dans un fauteuil inclinable, a embrassé son lapin et d’autres animaux de compagnie au revoir, puis a volé le camion de son père et s’est rendu à son ancienne école primaire, selon Osborne. confession.

Osborne a écrasé son camion contre la clôture de l’école et a tiré sur la classe de première année célébrant l’anniversaire d’un camarade de classe à la récréation. Hall a saigné à mort d’un coup de feu dans la jambe. Deux autres élèves et un enseignant ont été légèrement blessés.

Des cupcakes non consommés avec le logo Batman pouvaient encore être vus sur le sol à l’intérieur de la bande de police quelques heures après la fusillade.

« Mon fils déteste son anniversaire maintenant », a déclaré le père Jeff Bernard au juge.

Les procureurs ont déclaré qu’Osborne voulait tuer des dizaines de personnes, mais qu’il transportait les mauvaises munitions et que son arme s’est bloquée après chaque tir.

« Il ne s’est pas arrêté parce qu’il le voulait. Le pistolet s’est enrayé. Dieu merci, le pistolet s’est coincé », a déclaré Fredericks.

L’avocat d’Osborne a déclaré qu’un appel vidéo qu’il avait ouvert à une discussion de groupe avec des personnes qui connaissaient son plan le montrait en sanglotant, bouleversé et prêt à abandonner après les premiers coups de feu.

Osborne demande au juge d’examiner un rapport supplémentaire d’un psychologue qui n’est pas d’accord avec les experts de l’accusation qui ont témoigné lors de la condamnation initiale d’Osborne qu’il est un menteur dangereux et pathologique sans remords.

Le cerveau d’Osborne se développait encore pendant son adolescence. Les psychiatres cités par la défense ont déclaré qu’il avait fait preuve de culpabilité et de chagrin et qu’il avait répondu au traitement au cours des sept années écoulées depuis son arrestation sur le terrain de l’école.

L’avocat d’Osborne a suggéré une peine minimale de 30 ans pour les deux chefs de meurtre, suivie de 15 ans pour avoir tiré sur les autres enfants, puis d’une surveillance à vie par GPS après sa sortie de prison avec un examen après 10 ans.

McIntosh a demandé un rapport détaillé à l’expert de la défense le mois prochain et a déclaré aux procureurs qu’ils auraient au moins 10 jours pour répondre.

Un certain nombre d’élèves ne sont jamais retournés à l’école après la fusillade. Certains ne sont retournés dans aucune école. Un ballon éclaté a mis fin à une danse de l’école en larmes. La récréation est toujours remplie d’anxiété, a déclaré l’enseignante Meghan Hollingsworth, dont la classe fêtait l’anniversaire ce jour-là. Son enfant était à la maternelle juste au bout du couloir.

« Les cris des enfants qui s’amusent me font paniquer alors que je regarde pour voir qui crie et voir s’ils vont bien », a-t-elle déclaré.

Elle a demandé au juge de réfléchir à une pancarte dans sa classe de première année et de maintenir sa peine à perpétuité prononcée il y a plus de trois ans,

« Vous êtes libre de choisir, mais vous n’êtes pas libre des conséquences de vos choix », lit-on.

Jeffrey Collins, l’Associated Press