Le tireur de l’école de Parkland épargné de la peine de mort

FORT LAUDERDALE, Floride –

Un jury a épargné jeudi le tireur d’école de Floride Nikolas Cruz de la peine de mort pour avoir tué 17 personnes dans un lycée de Parkland en 2018, l’envoyant en prison pour le reste de sa vie dans une décision qui a laissé de nombreuses familles des victimes en colère, déconcertée et dans larmes.

La recommandation du jury est intervenue après sept heures de délibérations sur deux jours, mettant fin à un procès de trois mois qui comprenait des vidéos graphiques, des photos et des témoignages du massacre et de ses conséquences, des témoignages déchirants de membres de la famille des victimes et une visite du sang mort. -bâtiment éclaboussé.

“Nous sommes plus que déçus du résultat d’aujourd’hui”, a déclaré Lori Alhadeff, dont la fille, Alyssa, a été tuée, lors d’une conférence de presse après l’annonce de la décision du jury.

« Cela aurait dû être la peine de mort, à 100 %. Dix-sept personnes ont été brutalement assassinées le 14 février 2018. J’ai envoyé ma fille à l’école et elle a été abattue huit fois. Je suis tellement déçu et frustré par ce résultat. Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends tout simplement pas.

En vertu de la loi de Floride, une condamnation à mort nécessite un vote unanime sur au moins un chef d’accusation. La juge de circuit Elizabeth Scherer prononcera officiellement les peines d’emprisonnement à perpétuité le 1er novembre. Les proches, ainsi que les étudiants et les enseignants blessés par Cruz, auront l’occasion de prendre la parole lors de l’audience de détermination de la peine.

Cruz, ses cheveux hirsutes, était largement assis courbé et regardait fixement la table pendant que les recommandations du jury étaient lues. Les grondements se sont multipliés dans la section familiale – remplie d’environ trois douzaines de parents, conjoints et autres proches des victimes – alors que les condamnations à perpétuité étaient annoncées. Beaucoup secouaient la tête, avaient l’air en colère ou se couvraient les yeux, alors que le juge passait 50 minutes à lire la décision du jury pour chaque victime. Certains parents sanglotaient en quittant le tribunal.

Le jury a conclu qu’il y avait des facteurs aggravants pour chaque victime, cependant, ils ont également trouvé des facteurs atténuants. Et le jury n’a pas pu convenir que les circonstances aggravantes qui auraient justifié la peine de mort l’emportaient sur les circonstances atténuantes.

Tony Montalto, père de Gina Montalto, a déclaré: “Comment les circonstances atténuantes peuvent-elles faire en sorte que ce tireur, qu’ils ont reconnu avoir commis cet acte terrible – actes, au pluriel – en tirant, certaines victimes plus d’une fois sur une passe, appuyant sur le canon de son arme pour la poitrine de ma fille. Ça ne l’emporte pas sur le fait que ce pauvre petit comment s’appelle a eu une éducation difficile ? »

“Notre système judiciaire aurait dû être utilisé pour punir ce tireur dans toute la mesure de la loi.”

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable il y a un an du meurtre de 14 étudiants et de trois membres du personnel et d’en avoir blessé 17 autres le 14 février 2018. Cruz a déclaré qu’il avait choisi la Saint-Valentin pour empêcher les étudiants de Stoneman Douglas de célébrer à nouveau la fête.

Le massacre est la fusillade de masse la plus meurtrière jamais jugée aux États-Unis. Le suspect du massacre de 23 personnes en 2019 à El Paso, Texas, Walmart attend son procès.

Le procureur principal Mike Satz a gardé son dossier simple pour le jury de sept hommes et cinq femmes. Il s’est concentré sur les huit mois de planification de Cruz, les sept minutes pendant lesquelles il a parcouru les couloirs d’une salle de classe de trois étages, tirant 140 coups avec un fusil semi-automatique de style AR-15, et son évasion.

Il a diffusé des vidéos de sécurité de la fusillade et a montré des scènes de crime horribles et des photos d’autopsie. Des enseignants et des élèves ont témoigné qu’ils regardaient les autres mourir. Il a emmené le jury dans le bâtiment clôturé, qui reste taché de sang et criblé de balles. v a fait des déclarations en larmes et en colère.

L’avocate principale de Cruz, Melisa McNeill, et son équipe n’ont jamais remis en question l’horreur qu’il a infligée, mais se sont concentrées sur leur conviction que la forte consommation d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse l’avait laissé avec un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Leurs experts ont déclaré que son comportement bizarre, troublant et parfois violent à partir de l’âge de 2 ans avait été diagnostiqué à tort comme un trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, ce qui signifie qu’il n’avait jamais reçu le traitement approprié. Cela a laissé sa mère adoptive veuve bouleversée, ont-ils dit.

La défense a écourté sa plaidoirie, n’appelant qu’environ 25 des 80 témoins qui, selon elle, témoigneraient. Ils n’ont jamais évoqué les années de lycée de Cruz ni appelé son jeune demi-frère, Zachary, qu’ils ont accusé d’intimidation.

En guise de réfutation, Satz et son équipe ont soutenu que Cruz ne souffrait pas de dommages causés par l’alcoolisme fœtal mais souffrait d’un trouble de la personnalité antisociale – en termes simples, il est un sociopathe. Leurs témoins ont déclaré que Cruz avait simulé des lésions cérébrales lors des tests et qu’il était capable de contrôler ses actions, mais a choisi de ne pas le faire. Par exemple, ils ont souligné son emploi de caissier dans un magasin discount où il n’a jamais eu de problèmes de discipline.

Les procureurs ont également diffusé de nombreux enregistrements vidéo de Cruz discutant du crime avec leurs experts en santé mentale, où il a parlé de sa planification et de sa motivation.

La défense a allégué lors du contre-interrogatoire que Cruz avait été agressé sexuellement et violé par un voisin de 12 ans alors qu’il avait 9 ans.