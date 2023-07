Le tireur de la synagogue de Pittsburgh devrait être passible de la peine de mort, selon le procureur

PITTSBURGH (AP) – Le tireur qui a commis l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis devrait être considéré comme éligible à la peine de mort parce qu’il a intentionnellement planifié le massacre de la synagogue de Pittsburgh en 2018 et s’est attaqué à des victimes vulnérables alors qu’elles commençaient le culte du sabbat, un procureur a exhorté les jurés à Mercredi.

« Le 27 octobre 2018, cet accusé a violé le sanctuaire sûr et sacré qu’était la synagogue Tree of Life. Il en a fait un terrain de massacre », a déclaré le procureur Soo Song aux jurés lors de la phase de détermination de la peine de Robert Bowers, qui a été condamné le mois dernier dans l’attaque qui a fait 11 morts.

Mais l’avocat de la défense de Bowers, Michael Burt, a cité des témoins experts pour étayer l’affirmation selon laquelle un « système de croyances délirantes a pris le dessus sur sa pensée », ce qui l’a laissé incapable de faire autre chose que de « suivre les préceptes » de ces pensées délirantes.

Les jurés ont commencé à délibérer mercredi après-midi sur la question de savoir si Bowers est éligible à la peine de mort – une étape préliminaire dans le processus de détermination de la peine, qui en est à sa troisième semaine.

S’il détermine que Bowers est éligible, le jury entendra alors des preuves dans les semaines à venir avant de décider d’imposer ou non la peine de mort. S’il détermine qu’il n’est pas éligible, Bowers recevra une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle, a déclaré le juge Robert Colville lors d’une instruction au jury mercredi matin.

Pour atteindre le seuil d’éligibilité, le jury doit conclure que Bowers avait l’intention de tuer et qu’il y avait au moins un facteur aggravant qui rendait le crime particulièrement odieux.

Burt a concédé mercredi certains facteurs aggravants – que Bowers a créé un grave risque de mort en perpétrant l’attaque et que plusieurs des victimes étaient vulnérables en raison de leur âge ou d’un handicap mental.

Mais il a également soutenu que la capacité de Bowers à former une intention était altérée par la schizophrénie, l’épilepsie et une croyance délirante selon laquelle il pourrait arrêter un génocide de Blancs en tuant des Juifs qui aident les immigrants.

Même des années après l’attaque, Bowers « vomissait toujours ce contenu délirant » aux analystes de la santé mentale et à toute autre personne qui voulait l’écouter, a déclaré Burt. Même en garde à vue, face à des accusations de meurtre qualifié, « il ne peut pas se retenir à propos de ces illusions qu’il a sur le pays envahi, qu’il est un soldat en guerre ».

Song a dénoncé l’idée que Bowers manquait de contrôle sur ses actions. Elle a noté que Bowers avait dit à l’un des propres témoins médicaux experts de la défense qu’il avait méticuleusement planifié l’attaque, envisagé d’autres cibles juives potentielles et « regrettait de ne pas en avoir tué des dizaines d’autres ». Song a déclaré que Bowers se décrivait comme calme et concentré alors qu’il tirait pour tuer.

Même si Bowers souffrait de schizophrénie ou d’épilepsie, « cela ne signifierait pas que l’accusé était incapable de former l’intention de tuer », a déclaré Song.

L’avocat américain Eric Olshan a ajouté que Bowers n’était pas contrôlé par des délires.

« Il croit juste des choses qui sont répugnantes », a déclaré Olshan.

Chaque partie a passé un temps considérable à chercher à saper la crédibilité des témoins experts de l’autre.

Bowers, 50 ans, chauffeur de camion de la banlieue de Baldwin, a été reconnu coupable le mois dernier de 63 chefs d’accusation. Il s’agit notamment de 11 chefs d’accusation d’entrave au libre exercice de la religion entraînant la mort et d’utilisation d’une arme à feu pour commettre un meurtre – des accusations passibles de la peine de mort.

Ses avocats ont offert un plaidoyer de culpabilité en échange d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, mais les procureurs ont refusé, choisissant plutôt de porter l’affaire en justice et de poursuivre la peine de mort. La plupart des familles des victimes ont appuyé cette décision.

Peter Smith, l’Associated Press