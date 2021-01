KENOSHA, Wisconsin (AP) – Un adolescent de l’Illinois de 18 ans accusé d’avoir tué deux personnes lors d’une manifestation dans le sud-est du Wisconsin l’année dernière n’a pas le droit de s’associer à des suprémacistes blancs connus sous les conditions de mise en liberté sous caution récemment modifiées par un juge.

Kyle Rittenhouse avait 17 ans lors de la manifestation du 25 août à Kenosha, Wisconsin, alors que des centaines de personnes protestaient contre la fusillade de Jacob Blake, un homme noir. Rittenhouse a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment d’homicide involontaire et intentionnel, de mise en danger et d’être mineur en possession d’une arme à feu.

Les procureurs allèguent que Rittenhouse, qui est blanc, a quitté son domicile à Antioche, dans l’Illinois, et s’est rendu à Kenosha pour répondre à un appel à la milice pour protéger les entreprises. Kenosha était en proie à plusieurs nuits de manifestations de rue chaotiques après qu’un officier blanc a tiré sur Blake dans le dos lors d’un trouble domestique, laissant Blake paralysé.

Rittenhouse a ouvert le feu avec un fusil d’assaut pendant la manifestation, tuant Joseph Rosenbaum et Anthony Huber et blessant Gaige Grosskreutz, ont annoncé les autorités. Rittenhouse a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation et a fait valoir qu’il avait tiré en légitime défense. Les conservateurs se sont ralliés à lui, générant suffisamment d’argent pour lui verser une caution en espèces de 2 millions de dollars.

Selon les archives judiciaires en ligne, un juge du Wisconsin a modifié les conditions de libération de Rittenhouse vendredi pour noter que Rittenhouse «ne doit pas sciemment avoir de conduite avec une personne ou un groupe de personnes connues pour nuire, menacer, harceler ou menacer autrui sur la base de leur race, sur le thème de la religion, de la couleur, de l’origine nationale ou du sexe. «

Il lui est également interdit de posséder et de consommer de l’alcool et d’avoir des armes à feu.

Les procureurs avaient demandé les modifications après que Rittenhouse eut été vu en train de boire dans un bar de la ville de Mount Pleasant, dans le sud-est du Wisconsin, à environ 40 kilomètres au sud de Milwaukee, au début du mois. L’âge légal pour boire est de 21 ans, mais dans le Wisconsin, Rittenhouse pouvait légalement boire de l’alcool parce qu’il était avec sa mère.

Selon WMTV, les procureurs ont écrit dans leur demande que Rittenhouse avait également posé pour une photo à l’extérieur du pub Pudgy’s avec deux hommes alors qu’ils faisaient le signe «OK» avec leurs mains, un symbole utilisé par les suprémacistes blancs. Les procureurs ont également allégué que cinq hommes de la taverne avaient donné une sérénade à Rittenhouse avec une chanson qui est devenue l’hymne des Proud Boys, un groupe néo-fasciste.