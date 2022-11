Le tireur de Christchurch fait appel de sa condamnation et de sa peine à perpétuité

Les Néo-Zélandais ont exprimé leur soulagement et leur joie en août 2020 lorsque Brenton Tarrant, le tireur responsable de l’acte de violence le plus meurtrier de l’histoire moderne du pays, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

“Il s’agit plutôt d’une tentative flagrante et calculée de traumatiser à nouveau les victimes de Christchurch en particulier et la nation dans son ensemble. Cela montre que le terroriste du 15 mars n’a aucun remords », a déclaré la Fédération des associations islamiques de Nouvelle-Zélande (FIANZ) dans un communiqué envoyé par courrier électronique. FIANZ a déclaré que Tarrant tentait de “gagner en notoriété et, ce faisant, de traire nos plates-formes judiciaires pour les discours de haine”, et également de “gagner de nouveaux adhérents à leur cause de haine”.