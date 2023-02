Le tireur de Buffalo s’est précipité hors du tribunal après qu’un homme l’ait accusé

BUFFALO, NY (AP) – Le suprémaciste blanc qui a tué 10 Noirs dans un supermarché de Buffalo a été expulsé d’une salle d’audience mercredi après que quelqu’un dans le public se soit précipité sur lui et ait été retenu par un officier de justice.

La condamnation de Payton Gendron dans l’attaque, qui a été alimentée par des théories du complot racistes qu’il a rencontrées en ligne, a repris peu de temps après la perturbation, qui s’est produite lorsque Barbara Massey Mapps l’a excorié pour avoir tué sa sœur de 72 ans, Katherine Massey. Alors que Mapps criait et pointait du doigt Gendron, une personne dans le public a fait quelques pas vers lui avant de se faire retenir.

« Vous ne savez pas ce que nous traversons », a crié un homme alors qu’il était emmené par des officiers de justice. Pendant plusieurs minutes par la suite, les membres de la famille se sont étreints et se sont calmés.

La juge Susan Eagan a ordonné à Gendron de revenir et a laissé la procédure reprendre après environ 10 minutes, exhortant tout le monde à “se conduire de manière appropriée”.

“Je comprends cette émotion et je comprends la colère, mais nous ne pouvons pas avoir cela dans la salle d’audience”, a-t-elle déclaré.

Gendron a plaidé coupable en novembre à des accusations de meurtre et de terrorisme domestique motivées par la haine. L’accusation de terrorisme entraîne automatiquement une peine d’emprisonnement à perpétuité.

La condamnation a été une chance pour les proches des morts, ainsi que pour les personnes blessées lors de l’attaque du printemps dernier, d’exprimer leur perte, leur angoisse et leur colère.

Certains, comme Massey Mapps, le condamnèrent avec colère ; d’autres ont cité la Bible ou ont dit qu’ils priaient pour lui. Plusieurs l’ont condamné pour son attaque délibérée contre une communauté noire loin de sa ville natale presque entièrement blanche.

“Vous avez subi un lavage de cerveau”, a déclaré Wayne Jones Sr., le seul enfant de la victime Celestine Chaney, alors que les sanglots montaient du public. «Vous ne connaissez même pas assez les Noirs pour les détester. Vous avez appris cela sur Internet, et c’était une grosse erreur.

“J’espère que tu trouveras dans ton cœur de t’excuser auprès de ces gens, mec. Vous avez mal agi sans raison », a déclaré Jones.

Kimberly Salter, la veuve de l’agent de sécurité Aaron Salter, a expliqué qu’elle et sa famille portaient “du rouge pour le sang qu’il a versé pour sa famille et pour sa communauté, et du noir parce que nous sommes toujours en deuil”.

Christopher Braden, un employé de Tops Friendly Market qui a reçu une balle dans la jambe, a déclaré qu’il était hanté en voyant les victimes où elles gisaient alors qu’il était transporté hors du magasin.

“Les visions me hantent dans mon sommeil et tous les jours”, a-t-il déclaré.

À un moment donné, Gendron s’est mis à pleurer lui-même.

Gendron, maintenant âgé de 19 ans, portait une armure pare-balles et un casque équipé d’une caméra de diffusion en direct lors de l’attaque du 14 mai. Il a tué ses victimes avec un fusil semi-automatique, acheté légalement mais ensuite modifié pour pouvoir le charger avec des chargeurs de munitions de grande capacité qui sont illégaux à New York.

Il n’y avait que trois survivants après avoir abattu 13 personnes, recherchant spécifiquement des acheteurs et des travailleurs noirs.

Ses victimes au marché de Tops comprenaient un diacre d’église, le garde de l’épicerie, un militant du quartier, un homme qui achetait un gâteau d’anniversaire, une grand-mère de neuf enfants et la mère d’un ancien commissaire aux incendies de Buffalo. Les victimes étaient âgées de 32 à 86 ans.

Dans des documents publiés en ligne, Gendron a déclaré qu’il espérait que l’attaque aiderait à préserver le pouvoir blanc aux États-Unis. Il a écrit qu’il avait choisi l’épicerie Tops, à environ trois heures de route de son domicile à Conklin, New York, car c’était dans un quartier principalement Quartier noir.

Alors qu’une peine de prison à vie est garantie pour Gendron, il fait également face à des accusations fédérales distinctes qui pourraient entraîner une peine de mort si le ministère américain de la Justice choisit de la demander. L’État de New York n’applique pas la peine de mort.

L’aveu de culpabilité de Gendron sur les accusations portées contre l’État est considéré comme une aide potentielle pour éviter une condamnation à mort lors de la phase de sanction de tout procès fédéral. Lors d’une audience en décembre, l’avocate de la défense Sonya Zoghlin a déclaré que Gendron était prêt à plaider coupable devant un tribunal fédéral en échange d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

La fusillade de masse à Buffalo, et une autre moins de deux semaines plus tard qui a tué 19 élèves et deux enseignants dans une école primaire du Texas, ont amplifié les appels à un contrôle plus strict des armes à feu, y compris de la part des proches des victimes qui se sont rendus à Washington, DC pour témoigner devant les législateurs.

Les législateurs de New York ont ​​rapidement adopté une loi interdisant la vente de fusils semi-automatiques à la plupart des personnes de moins de 21 ans. L’État a également interdit la vente de certains types de gilets pare-balles.

Le président Joe Biden a signé en juin un projet de loi de compromis sur la violence armée visant à renforcer les vérifications des antécédents, à empêcher les armes à feu d’un plus grand nombre de délinquants violents domestiques et à aider les États à mettre en place des lois sur le drapeau rouge facilitant la prise d’armes par les autorités à des personnes jugées dangereuses.

Carolyn Thompson, l’Associated Press