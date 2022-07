Le tireur de 7-Eleven a mis fin à une vie qui venait de changer

LOS ANGELES (AP) – Après des années de dépendance, Matthew Hirsch était sobre. Il a décroché un emploi stable en travaillant la nuit dans un 7-Eleven en Californie du Sud, a vécu avec sa petite amie dans un appartement voisin et a parlé à son père tous les jours.

Vers 4 h 15 lundi, un tireur masqué a abattu le commis de 40 ans à l’intérieur du dépanneur. Les autorités affirment qu’il s’agit de l’un des six vols commis par le même homme dans les magasins 7-Eleven de la région, des attaques insensées qui ont fait deux morts et trois blessés.

La tragédie a laissé le père de Hirsch sous le choc mardi. Jim Hirsch avait longtemps craint que la mort de son fils ne provienne d’une autre overdose d’héroïne.

“J’entrais dans sa chambre la nuit et je voyais des aiguilles”, a déclaré Hirsch à l’Associated Press. « Est-ce que je le jette dehors pour qu’il meure sous un pont ? Ou le laisser faire une overdose dans la maison ? »

Pourtant, il a toujours eu une politique de porte ouverte pour “Matt” à la maison où son fils a grandi. Matt s’est finalement dégrisé alors qu'”il se redressait lentement” il y a plus d’un an, a déclaré son père. Il a commencé à travailler au 7-Eleven à Brea il y a environ six mois, jonglant entre son travail et sa convalescence.

Jim Hirsch était content que son fils soit employé, mais craignait qu’il ne travaille seul tard le soir.

“Il n’avait pas eu le temps de mener une vie normale”, a déclaré son père. “Il traverse une lutte pour le bien et cela se termine par une fusillade.”

Les vols se sont produits dans une période de cinq heures tôt lundi. Suite aux vols meurtriers, 7-Eleven Inc. a exhorté les magasins de la région de Los Angeles à fermer les lundis et mardis soirs pour des raisons de sécurité.

Les enquêteurs ne savent pas ce qui a conduit à la mort de Hirsch à Brea, ou ce qui a déclenché les vols en Ontario, Upland, Riverside, Santa Ana et La Habra. L’officier de police de Riverside, Ryan Railsback, a déclaré que le fait que 7-Eleven ait été ciblé le 11 juillet ou le 11 juillet, le jour où l’entreprise célèbre son anniversaire, ne semble pas une coïncidence.

Hirsch a été abattu après que les autorités pensent que le tireur a grièvement blessé un client à Riverside, puis tué par balle. Matthieu Rule, 24 ans, devant un magasin de Santa Ana. Après ces trois fusillades, le suspect a ensuite tiré sur deux personnes dans un magasin de La Habra avant de disparaître.

La tante de Rule a déclaré que sa mère était trop désemparée mardi pour parler à un journaliste.

Des vols à main armée ont également eu lieu dans des magasins en Ontario et dans les hautes terres peu avant la fusillade. Les autorités de ces villes ont confirmé mardi que les crimes sur lesquels elles enquêtaient sont liés aux crimes commis dans les autres localités.

Les autorités de l’Ontario, de Brea et d’Upland ont partagé des images d’un homme masqué portant ce qui semblait être le même sweat-shirt noir avec une capuche sur la tête. Le sweat-shirt avait des lettres blanches avec des feuilles vertes sur le devant.

Le premier vol a eu lieu vers minuit en Ontario, à environ 56 kilomètres à l’est de Los Angeles. Puis, environ 45 minutes plus tard, un homme armé a volé quelques articles et 400 à 500 dollars en espèces dans un magasin de la ville voisine d’Upland. Environ une heure plus tard, le magasin Riverside a été cambriolé et un client a été grièvement blessé par balle.

Une autre fusillade s’est produite vers 3 h 20 à Santa Ana. Là, les agents ont trouvé Rule mort dans le parking du 7-Eleven. La victime ne travaillait pas au magasin et une vidéo de surveillance montre le suspect en train de laisser tomber des objets – qui appartiendraient à la victime alors qu’elle fuyait, a indiqué la police.

Environ 40 minutes plus tard, Hirsch a été tué par balle et moins d’une heure plus tard, des agents ont découvert deux victimes par balle dans un magasin à proximité de La Habra. Ces deux victimes devraient survivre.

La chercheuse de nouvelles Rhonda Shafner à New York a contribué.

Stefanie Dazio, Associated Press