Le tireur Dadi Chandro Tomar décède des suites du COVID-19, Taapsee Pannu et Bhumi Pednekar présentent leurs condoléances

Chandro Tomar, l’un des plus anciens tireurs d’élite est décédé des suites de complications liées au COVID-19. Elle s’appelait «Shooter Dadi» et s’est fait une marque à travers le monde pour avoir remporté de nombreuses compétitions de tir. Chandro et sa belle-sœur Prakashi Tomar ont tenu l’arme pour la première fois après être devenus des personnes âgées. Ils ont brisé le patriarcat et font partie des icônes sportives bien-aimées du pays.

Un biopic a été réalisé sur eux intitulé Saand Ki Aankh dans lequel Bhumi Pednekar a joué Chandro Tomar. Elle lui a adressé des condoléances déchirantes en tweetant: « Dévastée par la nouvelle de la disparition de Chandro Dadi. On a l’impression qu’une partie de moi est partie. Elle a établi ses propres règles et a ouvert la voie à de nombreuses filles pour qu’elles trouvent leur rêve. Son héritage continuera de vivre. en eux. Condoléances à la famille. J’ai de la chance de la connaître et d’être elle. #ChandroTomar #ShooterDadi. «

Tandis que Taapsee Pannu, qui a été vu comme Prakashi Tomar a partagé une photo avec Chandro et a écrit: « Pour l’inspiration, vous serez toujours … que la paix soit avec toi. »

Hardeep Singh Puri a également présenté ses condoléances en écrivant: « Une incarnation de l’égalité des sexes et une championne des droits des femmes Smt Chandro Tomar, connue sous le nom de » Shooter Dadi « par ses fans et admirateurs, n’est plus. Le courage avec lequel elle a défié le patriarcat et a repris le tir en tant que sport inspirera les générations à venir. Mes condoléances à sa famille. «

Chandro Tomar a respiré son dernier souffle à l’âge de 89 ans.