Le tireur Dadi Chandro Tomar décède à cause de Covid-19, sœur Prakashi Tomar endeuillée

Tireur octogénaire Chandro Tomar, surnommée « Shooter Dadi », est décédée vendredi après avoir contracté un coronavirus et a été admise à l’hôpital mardi en raison de difficultés respiratoires. Le pseudo Twitter du tireur légendaire de 89 ans, originaire du village de Baghpat dans l’Uttar Pradesh, avait publié le développement mardi. «Dadi Chandro Tomar a été testé positif au coronavirus et a été admis à l’hôpital en raison de problèmes respiratoires. Dieu protège tout – Famille », lit-on dans un tweet sur sa page.

Vendredi, elle a perdu sa bataille contre le coronavirus et est décédée. Sa sœur et camarade de tir, qui a commencé le sport très tard avec elle, a exprimé la douleur de sa perte sur Twitter et a écrit: «Mera saath chhoot gaya, Chandro kahan chali gayi (j’ai perdu mon partenaire, où est allé Chandro)».

Chandro avait déjà plus de 60 ans lorsqu’elle a pris le pistolet pour la première fois, mais a remporté de nombreuses compétitions nationales, inspirant même un film de Bollywood sur sa vie « Saand ki Aankh ».

On pense qu’elle est la plus vieille femme au monde.

