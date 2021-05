Le tireur Dadi Chandro Tomar décède à cause de Covid-19, les célébrités pleurent sa mort

Le célèbre Shooter Dadi alias Chandro Tomar est décédé aujourd’hui à l’âge de 89 ans après avoir combattu Covid-19. Elle a été admise dans un hôpital de Meerut le 26 avril après avoir éprouvé des difficultés à respirer. Après avoir fait les tests, elle a été trouvée contractée par le virus hautement contagieux.

La tireuse Dadi, qui est originaire du village de Baghpat dans l’Uttar Pradesh, a donné l’exemple dans la soixantaine lorsqu’elle a pris l’arme pour la première fois. Elle a remporté de nombreuses compétitions nationales. Son parcours inspirant a été présenté dans le film primé de Bollywood Saand ki Aankh. Le tireur Dadi a remporté de nombreux prix dans la catégorie des seniors, dont Stri Shakti Sanman décerné par le président indien lui-même. Alors qu’elle partait pour une demeure céleste, de nombreuses personnalités sportives célèbres ainsi que des célébrités de Bollywood ont exprimé leur chagrin et ont présenté leurs condoléances à la famille.

Le joueur de cricket indien Virendra Sehwag a utilisé son compte Twitter pour présenter ses condoléances pour la mort de Chandro Tomar. Il a appelé son dadi le plus cool et une source d’inspiration pour beaucoup.

Dadi Chandro Tomar était le Dadi le plus cool et une source d’inspiration pour beaucoup. Mes condoléances à sa famille et à ses sympathisants. Om Shanti Dadi. pic.twitter.com/P5rA03gkJ1– Virender Sehwag (@virendersehwag) 30 avril 2021

Joydeep Karmakar OLY, l’olympienne, médaillée de la Coupe du monde et lauréate Arjuna a également exprimé son deuil pour la perte du tireur Dadi. L’appelant la quintessence du courage et de la détermination pour beaucoup, il a souhaité que son parcours puisse inspirer 1000 filles à faire du sport.

Perte incontrôlable! Notre bien-aimé «Shooter Dadi» n’est plus! Chandro Tomar, la quintessence du courage et de la détermination pour beaucoup (renommée de Sand Ki Ankh) a soufflé son dernier combat contre Corona. Puisse son esprit éternel inspirer 1000 filles à pratiquer le sport depuis les endroits les plus reculés! 🙏🏼 pic.twitter.com/64paAQaJGR– Joydeep Karmakar OLY (@ Joydeep709) 30 avril 2021

Akhil Kumar, le boxeur olympien qui connaissait personnellement Dadi, a qualifié l’incident de tragique et lui a présenté ses condoléances et ses hommages.

ये कोरोना ही है या कुछ और ,, अब तो संदेह ही होने लगा है .. भगवान अब तो कुछ कृपा करो..एक और दुखद खबर .. कई राष्ट्रीय एवॉर्ड विजेता जिंदादिल दादी शूटर « दादी चंद्रो तोमर » का कोरोना से निधन हो गया है… अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दादी को .. pic.twitter.com/HMQ6Z2NW09 – Akhil kumar (@Akhilkumarboxer) 30 avril 2021

La présidente du Comité paralympique indien (PCI), Deepa Malik, a également écrit une note sincère sur son compte Twitter. Elle a écrit que le courage, les actes et la vie de Dadi en inspireront beaucoup. Elle a également mentionné que sa vie a appris à des générations à vivre selon leurs propres conditions avec un travail acharné et une passion. Elle a ajouté: «Mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches et chers du« Shooter Dadi ». #OmShanti. «

Votre courage, vos actes et votre vie en inspirent beaucoup. Vous avez appris à des générations à vivre la vie à vos propres conditions avec un travail acharné et une passion, puissions-nous tous maintenir votre héritage @realshooterdadi 🙏🏼 Mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches et chers de «Shooter Dadi». #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/RYejOrES2K– Deepa Malik (@DeepaAthlete) 30 avril 2021

Sanjeev Rajput, tireuse olympique, a écrit que son courage avec lequel elle a combattu le patriarcat et popularisé le tir inspirera des générations. Il a rendu un hommage sincère au défunt tireur.

स्त्री अधिकारों की चैंपियन श्रीमती. चंद्रो तोमर उर्फ ​​’शूटर दादी’ आज नहीं रहीं।जिस साहस से उन्होंने पितृसत्ता को चुनौती दी और एक खेल के रूप में शूटिंग को आगे बढ़ाया, वह आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को शक्ति दे। pic.twitter.com/koJXnmNExm– Sanjeev Rajput OLY (@ sanjeevrajput1) 30 avril 2021

Outre ces personnalités sportives célèbres, les acteurs bollywoodiens Akshay Kumar, Tapsee Pannu et Bhumi Pednekar ont également rendu hommage au «Shooter Dadi». Akshay a écrit que bien qu’il n’ait jamais rencontré Shooter Dadi, il pouvait sentir la chaleur dans ses tweets et leurs interactions. Il a mentionné que sa mort l’avait profondément attristé.

Jamais rencontré #ShooterDadi mais pouvait sentir la chaleur dans ses tweets chaque fois que nous interagissions. Profondément attristé d’apprendre son décès, mes sincères condoléances à la famille 🙏🏻— Akshay Kumar (@akshaykumar) 30 avril 2021

Tapsee a écrit que Dadi sera toujours une inspiration pour tous et vivra éternellement dans toutes les filles qu’elle a donné l’espoir de vivre. Alors que Bhumi a mentionné que sa présence sera toujours manquée.

