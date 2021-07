Le tireur chinois Qian Yang bat de justesse la Russe Anastasiia Galachina et établit un RECORD olympique dans la bataille pour la première médaille d’or à Tokyo

Le tireur chinois a établi un nouveau record olympique de 251,8 points, avec une petite avance sur le Russe, qui a marqué 251,1 points. Le dernier tir de Galachina était aussi son pire, à un niveau étonnamment bas de 8,9, ce qui a permis à Yang de sceller sa victoire avec un 9,8 médiocre mais suffisant.

La première médaille d’or de #Tokyo2020 c’est aussi un record olympique ! Félicitations Yang Qian !#Tournage | @ISSF_Tirpic.twitter.com/ynJUSK55iQ – Jeux olympiques (@Olympiques) 24 juillet 2021

Christen a été éliminé avec un score de 230,6, mais a néanmoins remporté la première médaille de bronze pour la Suisse.

еребро в пневматической интовке 10 метров!Спасибо, Настя! pic.twitter.com/SWZk8Fd6oL – Russie olympique (@Olympic_Russia) 24 juillet 2021

Le match de tir à la carabine à air comprimé féminin de 10 mètres a été la première épreuve médaillée des Jeux olympiques de Tokyo, avec plus d’opportunités en haltérophilie féminine, cyclisme masculin, tir à l’arc, escrime, judo et taekwondo prévue plus tard samedi.

Grandios, die erste Medaille für die Schweiz. Nina Christen gewinnt Bronze! 🇨🇭🔥🎉 #AllIn4Tokyo#ÉquipeSuisse@swissshooting ***Tout simplement grandiose. La première médaille pour la Suisse. Nina Christen remporte le bronze ! pic.twitter.com/3wZrX3lGT5 — Équipe olympique suisse (@swissteam) 24 juillet 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !