Le tireur brésilien portait une croix gammée, avait planifié une attaque pendant 2 ans

BRASILIA, Brésil (AP) – Un ancien élève armé d’un pistolet semi-automatique et d’un revolver qui a tué trois personnes et en a blessé 13 dans deux écoles au Brésil avait une croix gammée épinglée sur sa veste et avait planifié les attaques depuis deux ans, a indiqué la police.

La fusillade a eu lieu vendredi dans une école publique avec des élèves du primaire et du collège et une école privée, toutes deux situées dans la même rue de la petite ville d’Aracruz, dans l’État d’Espirito Santo, dans le sud-est du Brésil. Deux enseignants et un étudiant ont été tués.

Environ quatre heures plus tard, le tireur, identifié comme un garçon de 16 ans qui étudiait à l’école publique, a été arrêté par la police, a déclaré le gouverneur d’Espirito Santo, Renato Casagrande. Les autorités n’ont pas divulgué le nom du suspect.

Les autorités disent que l’adolescent a utilisé la voiture de sa famille pour se rendre d’une école à l’autre, et avait la plaque d’immatriculation cachée par un chiffon.

Des images de caméras de sécurité l’ont montré portant un gilet pare-balles, selon le secrétaire à la sécurité publique d’Espirito Santo, Márcio Celante. Le tireur a eu accès au salon des professeurs de l’école publique après avoir cassé une serrure.

Casagrande a déclaré que l’arme semi-automatique appartenait à la police militaire, tandis que le revolver était une arme personnelle enregistrée au nom du père de l’ancien élève, un officier de la police militaire.

Le tireur est détenu dans un établissement pour délinquants mineurs.

Les attaques contre les écoles sont rares au Brésil, mais se sont produites avec une fréquence un peu plus élevée ces dernières années.

Non loin du lieu des attentats de vendredi, dans la ville de Vitoria, un ancien élève est entré dans son école avec des explosifs artisanaux et des couteaux en août. Aucun élève ni enseignant n’a été blessé.

Un mois plus tard, dans l’État de Bahia, dans le nord-est du pays, un autre adolescent a tiré avec l’arme de son père et a tué un étudiant en fauteuil roulant.

Les deux agresseurs s’étaient rencontrés en ligne dans des groupes de discussion, a conclu la police plus tard.

En 2019, deux anciens élèves sont entrés dans leur école et ont tué huit personnes dans la ville de Suzano, dans l’État de Sao Paulo. Plus tard, ils se sont suicidés. Des amis ont dit à la police qu’ils étaient tous les deux obsédés par la fusillade de Columbine en 1999 aux États-Unis.

La police a déclaré que les enquêtes étaient encore préliminaires et qu’elle ne pouvait tirer aucune conclusion sur les motifs de la fusillade de vendredi. Mais ils ont dit que l’agresseur de 16 ans portait des vêtements de style militaire et une croix gammée.

La famille a déclaré qu’il avait reçu un traitement psychiatrique, dont l’école n’avait pas été informée.

« Cela montre à quel point la culture de la violence est une réalité pour certaines personnes, en particulier les jeunes. C’est un problème de santé mentale auquel la société doit faire face de nos jours », a déclaré Casagrande.

Le président Jair Bolsonaro a été un ardent défenseur des droits des armes à feu. Les experts disent qu’au cours des quatre dernières années, plus de 40 décrets ont facilité l’achat et l’enregistrement d’armes pour les Brésiliens. L’Institut Sou da Paz, une organisation de la société civile, a déclaré dans un rapport en septembre que les Brésiliens achètent plus d’un millier d’armes par jour.

Au début de cette année, un influenceur d’extrême droite et partisan de Bolsonaro a déclaré dans un podcast qu’un parti nazi devrait être créé au Brésil, afin d’avoir la liberté d’expression.

À l’époque, le président avait condamné les propos de l’influenceur et comparé le nazisme au communisme. Mais en 2021, Bolsonaro a accueilli dans son bureau et posé pour des photos avec la législatrice allemande Beatrix von Storch, qui est la petite-fille de l’un des ministres d’Hitler.

Carla Bridi, l’Associated Press