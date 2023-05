Le tireur au décollage inculpé par le grand jury du Texas

HOUSTON –

L’homme accusé d’avoir tué par balle le rappeur Migos Takeoff l’année dernière devant un bowling de Houston a été inculpé de meurtre, selon les archives judiciaires.

Patrick Xavier Clark avait été libéré sous caution d’un million de dollars américains lorsqu’un grand jury de Houston l’a inculpé jeudi.

Letitia Quinones-Hollins, l’une des avocats de Clark, a déclaré que l’acte d’accusation n’était pas inattendu.

« Lorsque nous entrons dans une salle d’audience et devant un jury, où nous pourrons présenter nos preuves et contre-interroger les témoins de l’État … nous nous attendons à ce que le jury revienne avec un verdict de non-culpabilité », Quinones -Hollins a déclaré jeudi dans un communiqué.

Le décollage a reçu une balle dans la tête et dans le dos alors que plus de 30 personnes quittaient une soirée privée au bowling vers 2 h 30 le 1er novembre. La police de Houston a déclaré que les coups de feu faisaient suite à un désaccord sur un jeu de dés « lucratif » à l’extérieur. le bowling, mais que le rappeur de 28 ans n’était pas impliqué et était « un spectateur innocent ».

Clark, 33 ans, qui a travaillé comme DJ et promoteur de boîte de nuit, a été arrêté le 1er décembre.

Les autorités allèguent que la vidéo de surveillance a montré que Clark tenait une bouteille de vin dans une main lorsqu’il a tiré avec son arme. Les empreintes digitales trouvées sur la bouteille ont ensuite été utilisées pour l’identifier. Des sources du FBI avaient également indiqué que Clark était à la fusillade, selon la police.

Les procureurs ont allégué que Clark avait tenté de fuir le pays avant son arrestation, cherchant en ligne des informations sur l’utilisation de faux billets d’avion pour obtenir un passeport accéléré.

Quinones-Hollins a nié que Clark tentait de quitter le pays après la fusillade.

Né Kirsnick Khari Ball, Takeoff était le plus jeune membre de Migos, le trio de rap nominé aux Grammy Awards de la banlieue d’Atlanta qui comprenait également son oncle Quavo et son cousin Offset.

La prochaine audience de Clark est fixée au 23 août.