Le tireur accusé de Philadelphie a peut-être commencé sa virée près de deux jours plus tôt que ne le pensait la police

PHILADELPHIE (AP) – Les autorités de Philadelphie enquêtant sur une fusillade pendant les vacances du 4 juillet qui a fait cinq morts disent maintenant que le tireur a tué l’une des victimes près de deux jours complets avant la fusillade de masse.

Kimbrady Carriker, 40 ans, a été interpellé mercredi matin pour cinq chefs de meurtre, tentative de meurtre, voies de fait graves et possession d’armes sans permis et port d’armes à feu en public, ont indiqué les procureurs.

Alors que les autorités pensaient initialement que Carriker avait tué Joseph Wamah Jr., 31 ans, dans une maison dans le cadre d’une série de fusillades rapidement orchestrée, le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, a déclaré dimanche qu’une erreur avait empêché la police de découvrir immédiatement le corps de Wamah.

« Cela a été déterminé grâce à des informations reçues par l’intermédiaire d’une source et corroborées par le bureau du médecin légiste de Philadelphie et des preuves supplémentaires ; cette victime d’homicide Joseph Wamah, Jr. a été tuée par le suspect Kimbrady Carriker environ 44 heures avant la fusillade de masse », a déclaré le bureau de Krasner dans un communiqué.

Les autorités ont déclaré que la police de Philadelphie avait répondu à un appel au 911 concernant des coups de feu vers 2 heures du matin le 2 juillet sur la 56e rue sud, environ 90 minutes après avoir maintenant cru que Wamah avait été tué. Cependant, la police a été accidentellement envoyée à North 56th Street, ils n’ont donc pas trouvé le corps de Wamah tout de suite.

« La famille en deuil du défunt a été informée de cette nouvelle information, et je ne peux pas exprimer assez le chagrin que je ressens », a déclaré Krasner.

Un enfant de 2 ans et un de 13 ans ont également été blessés par balles et un autre garçon de 2 ans et une femme ont été touchés par des éclats de verre lors du déchaînement qui a fait du quartier ouvrier du sud-ouest de Philadelphie le site de la pire violence de la nation autour des vacances du 4 juillet.

The Associated Press